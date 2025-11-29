Giá vàng thế giới tăng mạnh, giá vàng trong nước hôm nay 29/11 sẽ bật tăng?

Giá vàng thế giới đêm qua tăng mạnh trong bối cảnh triển vọng kỹ thuật ngắn hạn trở nên tích cực hơn. Tại thời điểm khảo sát, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được giao dịch quanh mức 4.218,4 USD/ounce, tăng mạnh 62,6 USD/ounce so với phiên trước. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn được cải thiện rõ rệt, qua đó kích hoạt dòng tiền đầu cơ quay trở lại thị trường kim loại quý.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24h qua.

Một yếu tố hỗ trợ đột biến cho giá vàng trong đêm qua đến từ sự cố nghiêm trọng tại hệ thống giao dịch của CME Group - đơn vị vận hành Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago. Cụ thể, trục trặc tại trung tâm dữ liệu do CyrusOne quản lý, liên quan đến hệ thống làm mát, đã khiến giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn trên nền tảng Globex bị gián đoạn nhiều giờ. Sự cố lan rộng sang thị trường cổ phiếu, ngoại hối, trái phiếu và hàng hóa, tạo ra làn sóng lo ngại về rủi ro gián đoạn hệ thống trên thị trường tài chính toàn cầu.

CNBC cho biết, các kỹ sư đã phải khởi động lại nhiều máy làm lạnh và đưa thiết bị làm mát tạm thời vào vận hành để khắc phục sự cố. Toàn bộ thị trường phái sinh của CME Group sau đó đã được mở lại dần. Đáng chú ý, mức độ gián đoạn lần này được đánh giá lớn hơn cả sự cố kỹ thuật năm 2019, cho thấy vai trò trung tâm của CME đối với hệ thống tài chính toàn cầu.

Ông Thomas Helaine, Trưởng bộ phận giao dịch cổ phiếu của TP ICAP Europe (Paris) chia sẻ: “Cảm giác như đang bay thì mất liên lạc. Với các nhà giao dịch cổ phiếu như chúng tôi, hợp đồng tương lai của Mỹ là tín hiệu quan trọng cho xu hướng thị trường trước giờ mở cửa. Tôi chỉ có thể tưởng tượng các bàn giao dịch phái sinh đã hỗn loạn thế nào”.

Sự cố hiếm gặp này đã kích hoạt nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn, trong đó có vàng và bạc, qua đó góp phần đẩy giá kim loại quý tăng mạnh trong ngắn hạn.

Trên các thị trường hàng hóa khác, giá dầu thô đang hướng đến tháng giảm thứ tư liên tiếp, khi giới đầu tư chờ đợi cuộc họp của OPEC+ cuối tuần này và đánh giá tác động của khả năng đạt thỏa thuận hòa bình tại Ukraine lên thị trường năng lượng vốn đang dư cung. Dầu Brent duy trì trên mốc 63 USD/thùng, trong khi dầu WTI (Nymex) giao dịch quanh 59 USD/thùng.

Chỉ số USD nhích nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giữ quanh mức 4,00%, mặt bằng lãi suất vẫn đủ thấp để duy trì sức hấp dẫn của vàng so với các tài sản tài chính khác.

Trong bối cảnh đó, triển vọng giá vàng tiếp tục được các tổ chức tài chính lớn đánh giá tích cực. Trong báo cáo công bố ngày thứ Năm, UBS, một tập đoàn tài chính – ngân hàng toàn cầu có trụ sở tại Thụy Sĩ, cho rằng giá vàng đã phục hồi đáng kể so với giai đoạn cuối tháng 10 và nhu cầu tăng lên sẽ tiếp tục hỗ trợ xu hướng đi lên.

“Việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, lợi suất thực suy giảm, rủi ro tài khóa gia tăng và biến động chính trị nội bộ tại Mỹ sẽ duy trì xu hướng mua mạnh của các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư”, UBS nhận định.

Đáng chú ý, ngày 20/11, UBS đã nâng mục tiêu giá vàng đến giữa năm 2026 lên 4.500 USD/ounce. Trong kịch bản rủi ro leo thang, giá vàng có thể lên tới 4.900 USD/ounce. Ngược lại, kịch bản thận trọng nhất vẫn được giữ ở mức 3.700 USD/ounce.

Ngân hàng này cũng dự báo dòng vốn vào các quỹ ETF vàng sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2026, khi triển vọng tài khóa Mỹ ngày càng xấu đi và nhu cầu dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng.

Tuy vậy, UBS lưu ý rủi ro lớn nhất đối với kịch bản tăng giá vẫn là khả năng Fed quay lại lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ hoặc các ngân hàng trung ương bán ra vàng dự trữ trong trường hợp áp lực tài chính gia tăng.

Tại thị trường trong nước, giá vàng nhẫn, vàng miếng sáng nay vẫn chưa có sự điều chỉnh tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua. Theo ghi nhận, giá vàng miếng tại PNJ, DOJI và Công ty SJC hiện ở mức 152,2–154,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC được niêm yết cao hơn giá mua vào, hiện giao dịch ở mức 152,7–154,2 triệu đồng/lượng.

Về vàng nhẫn, Bảo Tín Mạnh Hải vẫn niêm yết nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại ngưỡng 149,8–152,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tại DOJI và PNJ, giá vàng nhẫn đồng loạt niêm yết ở mức 149,8-152,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 150,3-153,3 triệu đồng/lượng.