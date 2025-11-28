Tại thời điểm khảo sát, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp đồng loạt tăng mạnh so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 150,3 - 153 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng niêm yết tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay.

PNJ và DOJI cùng điều chỉnh giá vàng nhẫn lên 149,8 - 152,8 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 1,1 triệu đồng/lượng; còn Công ty SJC nâng giá vàng nhẫn lên 149,7 - 152,2 triệu đồng/lượng, tăng tới 1,2 triệu đồng/lượng.

Đối giá vàng miếng, PNJ. DOJI và Công ty SJC đồng loạt điều chỉnh tăng thêm khoảng 800.000 đồng/lượng, lên mức 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay bật tăng mạnh lên ngưỡng 4.191 USD/ounce, tiếp tục hỗ trợ xu hướng đi lên của giá vàng trong nước.

-

Sáng nay, giá vàng thế giới giao ngay duy trì ở ngưỡng 4.155 USD/ounce, giảm gần 10 USD so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Dù điều chỉnh không lớn, diễn biến này cho thấy thị trường vàng quốc tế vẫn đang chịu tác động mạnh từ các tín hiệu trái chiều về chính sách lãi suất của Mỹ và diễn biến đồng USD.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. (Nguồn: Kitco News)

Trong nước, mặt bằng giá vàng nhìn chung chưa có sự điều chỉnh. Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 149,5 – 152,2 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu ở mức 149,9 – 152,9 triệu đồng/lượng; Công ty SJC giao dịch quanh 148,5 – 151 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI và PNJ cùng giữ giá 149,4 – 152,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn trong nước phổ biến dao động trong vùng 151,4 – 153,4 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, tâm điểm chú ý của thị trường vàng hiện vẫn xoay quanh động thái lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và sức mạnh của đồng USD. Bà Roukaya Ibrahim, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa của BCA Research, cho rằng chính yếu tố này đang khiến giá vàng biến động mạnh và có thể tiếp tục bị kìm hãm đến cuối năm.

Trao đổi với Kitco News, bà Ibrahim cho biết giữ quan điểm trung lập với vàng trong 3 tháng tới, do sự bất định trong chính sách của Fed. Trước đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell từng phát tín hiệu rằng việc cắt giảm lãi suất trong tháng 12 “không phải là điều chắc chắn”, khiến đồng USD phục hồi và lợi suất trái phiếu tăng – trở thành lực cản lớn với vàng.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, kỳ vọng thị trường lại đảo chiều mạnh: theo CME FedWatch Tool, khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong kỳ họp tới đã vượt 80%, giúp giá vàng giữ vững mốc 4.000 USD/ounce và tiệm cận vùng kháng cự 4.160 USD/ounce. Dù vậy, nhiều chuyên gia vẫn thận trọng, cho rằng quyết định tháng tới vẫn “50-50”.

Bà Ibrahim nhận định, dù ngắn hạn còn dao động, vàng đang hình thành vùng đáy vững chắc và vẫn có nhiều yếu tố hỗ trợ trong trung, dài hạn. “Ngay cả khi Fed tạm dừng cắt giảm lãi suất vào tháng 12, kịch bản cơ sở của chúng tôi vẫn là Fed sẽ tiếp tục nới lỏng trong năm tới. Khi lãi suất thực giảm, đó sẽ là tin tốt cho vàng,” bà nói.

BCA Research dự báo, kinh tế Mỹ sẽ không rơi vào suy thoái năm 2026, song tăng trưởng chậm lại sẽ giúp kiềm chế lạm phát, tạo dư địa để Fed hạ lãi suất. Bên cạnh yếu tố chính sách, tâm lý thị trường và nhu cầu đầu tư toàn cầu cũng đang hỗ trợ xu hướng tăng giá của vàng.

Đáng chú ý, tại Ấn Độ, một trong những quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới nhu cầu đầu tư vàng miếng và vàng thỏi vẫn tăng mạnh bất chấp giá cao. Theo dữ liệu chính phủ, nước này đã nhập khẩu 14,7 tỷ USD vàng trong tháng trước, tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, các ngân hàng trung ương toàn cầu cũng được kỳ vọng tiếp tục tăng dự trữ vàng, nhằm đa dạng hóa tài sản và giảm phụ thuộc vào USD.

Dù lạc quan về triển vọng của vàng, BCA Research cho rằng giá bạc có thể biến động thận trọng hơn, dù đã tăng mạnh hơn vàng trong năm nay và hiện đang kiểm định vùng kháng cự trên 53 USD/ounce. Theo bà Ibrahim, trong bối cảnh bất ổn kinh tế – địa chính trị còn cao, vàng vẫn là tài sản tiền tệ chủ đạo, được các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương nắm giữ. Trong khi đó, nguy cơ tăng trưởng chậm lại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu công nghiệp của bạc, vốn chiếm một nửa tổng thị trường.

Các chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ còn dao động trong ngắn hạn, nhưng vẫn giữ triển vọng tăng giá bền vững đến năm 2026, nhờ nền tảng vĩ mô thuận lợi và nhu cầu đầu tư toàn cầu duy trì mạnh mẽ.