Trong phiên giao dịch chiều này, giá vàng nhẫn mua vào tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 500.000 đồng so với sáng nay còn 149,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng bán ra vẫn giữ nguyên ở mốc 152,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng niêm yết tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải chiều nay. (Nguồn: Bảo Tín Mạnh Hải)

Các nhà vàng khác hiện chưa có sự điều chỉnh giá vàng so với sáng nay. ﻿

--

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 150 - 152,2 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm tới 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, các thương hiệu vàng lớn khác chưa ghi nhận điều chỉnh mới. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 149,9 - 152,9 triệu đồng/lượng; Công ty SJC giao dịch quanh 148,5 - 151 triệu đồng/lượng; DOJI và PNJ giữ giá vàng nhẫn ở mức 149,4 - 152,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn phổ biến đang dao động trong vùng 151,4 – 153,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.161 USD/ounce, giảm nhẹ so với ngày hôm qua.

Trong dự báo mới đây, Goldman Sachs - một ngân hàng của Mỹ đã tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan đối với vàng. Theo ông Daan Struyven, Trưởng bộ phận nghiên cứu dầu mỏ của ngân hàng này, giá vàng có thể đạt 4.900 USD/ounce vào năm tới nhờ nhu cầu bền vững từ các ngân hàng trung ương và dòng tiền từ các quỹ ETF vàng. Đáng chú ý, chỉ cần một sự dịch chuyển nhỏ trong chiến lược đa dạng hóa danh mục của nhà đầu tư cá nhân cũng có thể tạo ra dư địa tăng mạnh hơn cho kim loại quý.

Ông Struyven cho biết Goldman Sachs hiện vẫn duy trì cái nhìn rất tích cực đối với vàng. “Chúng tôi dự báo giá vàng còn dư địa tăng gần 20% vào cuối năm 2026, với mục tiêu 4.900 USD/ounce vào cuối năm đó. Mức tăng có thể không nhanh như năm nay, khi giá vàng đã tăng gần 60% từ đầu năm nhưng hai động lực chính của đợt tăng giá năm 2025, theo chúng tôi, sẽ tiếp tục lặp lại trong năm 2026.”

Theo ông Struyven, động lực thứ nhất là lực mua bền bỉ của các ngân hàng trung ương. “Sau khi dự trữ ngoại hối của Nga bị đóng băng năm 2022, các nhà quản lý dự trữ tại nhiều nền kinh tế mới nổi nhận ra họ cần đa dạng hóa sang vàng - tài sản được xem là an toàn thực sự khi được nắm giữ trong kho dự trữ quốc gia,” ông nói.

Động lực thứ hai đến từ chu kỳ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). “Khi Fed cắt giảm lãi suất, vàng vốn là tài sản không sinh lãi thường thu hút dòng tiền vào các quỹ ETF vàng. Các nhà kinh tế của chúng tôi dự báo Fed sẽ còn cắt giảm thêm 75 điểm cơ bản,” ông cho biết. "Giá vàng hiện được hỗ trợ đồng thời từ lực mua của ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tư nhân.”

Khi được hỏi về tác động của việc đồng USD vẫn duy trì sức mạnh trong thời gian gần đây, ông Struyven cho rằng yếu tố quan trọng hơn là khả năng mở rộng xu hướng đa dạng hóa danh mục.

“Hiện xu hướng này chủ yếu diễn ra ở các ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, nếu lan sang khu vực nhà đầu tư tư nhân, triển vọng tăng giá của vàng thậm chí có thể lớn hơn so với dự báo hiện tại.”

Ông cũng lý giải rằng quy mô tương đối nhỏ của thị trường vàng khiến một lượng vốn dịch chuyển không quá lớn vẫn có thể tạo ra biến động đáng kể.

“Thị trường ETF vàng toàn cầu hiện nhỏ hơn khoảng 70 lần so với thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ. Vì vậy, chỉ cần một phần nhỏ dòng vốn rút ra từ thị trường trái phiếu toàn cầu cũng đủ để đẩy giá vàng tăng mạnh.”

Theo ông Struyven, đây cũng là lý do vàng hiện đang là khuyến nghị hàng hóa mua vào (long) số một của Goldman Sachs.

“Ngay trong kịch bản cơ sở, vàng đã có dư địa tăng đáng kể. Trong những kịch bản thị trường kém thuận lợi hơn, chẳng hạn lo ngại về ngân sách hoặc tính độc lập của Fed, vàng còn có thể thể hiện tốt hơn nữa.”

Trước đó, ngày 6/10, Goldman Sachs đã nâng dự báo giá vàng năm 2026 từ 4.300 USD lên 4.900 USD/ounce, cho rằng động lực chính đến từ dòng tiền ETF mạnh mẽ tại phương Tây và lực mua kéo dài từ các ngân hàng trung ương.

Ngân hàng này cũng dự báo lượng vàng mua vào của các ngân hàng trung ương sẽ đạt trung bình 80 tấn trong năm 2025 và 70 tấn trong năm 2026, trong bối cảnh các nền kinh tế mới nổi tiếp tục giảm tỷ trọng USD trong dự trữ ngoại hối và tăng nắm giữ vàng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng giao ngay đã tăng gần 60% nhờ lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương, nhu cầu ETF gia tăng, đồng USD suy yếu và sự quan tâm ngày càng lớn của nhà đầu tư cá nhân trong vai trò phòng ngừa rủi ro trước những bất ổn thương mại và địa chính trị.

Goldman cũng lưu ý rằng vị thế đầu cơ ngắn hạn trên thị trường vàng hiện vẫn tương đối ổn định. “Sau đợt tăng mạnh trong tháng 9, lượng vàng nắm giữ tại các quỹ ETF phương Tây đã bắt kịp dự báo dựa trên lãi suất của chúng tôi, cho thấy đà tăng gần đây không phải là hiện tượng tăng giá quá đà,” nhóm phân tích kết luận.