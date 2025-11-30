Giá Vàng nhẫn tăng mạnh

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 152,9 - 154,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, đứng im so với sáng qua.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng 153,2 - 154,9 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng 153,4 - 154,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu tăng mạnh. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn bật tăng mạnh.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 150,7 - 153,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.219 USD/ounce, đứng im so với sáng qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.155 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank ở mức 26.191 - 26.412 đồng/USD mua - bán, tăng 6 đồng so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 27.730 - 27.850 đồng/USD mua - bán.

Tại chương trình Cà phê Doanh nhân do Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM tổ chức ngày 29/11, TS. Cấn Văn Lực - thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng - cho biết, trong 11 tháng qua, tỷ giá đã tăng khoảng 3,36%.

Theo ông Lực, tỷ giá tăng thời gian qua do nhiều nguyên nhân, trong đó không loại trừ liên quan đến vàng - và Chính phủ đã có những giải pháp quyết liệt để ổn định thị trường này.

Dự kiến sắp tới, việc có thêm nhiều ngân hàng thương mại và doanh nghiệp được cấp phép sản xuất vàng, nhập khẩu vàng, sẽ góp phần tăng nguồn cung cho thị trường bên cạnh xóa độc quyền vàng miếng SJC.

Dự kiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thêm lần cắt giảm lãi suất cơ bản trong tháng 12 tới và năm 2026 cũng tiếp lộ trình này, sẽ góp phần giảm sức ép lên tỷ giá USD/VNĐ.

"Thực tế, tỷ giá trên thị trường tự do đã "êm" hơn nhiều trong 2 tuần qua và tỷ giá trên thị trường chính thức cũng không tăng nhiều như trước đó”, ông Lực nói.