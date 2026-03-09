Sáng 9/3: Giá vàng thế giới rớt mạnh, giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn 185 triệu đồng/lượng

Đầu giờ sáng ngày 9/3, giá vàng trên thị trường quốc tế giảm mạnh tới 90 USD/ounce xuống còn 5.080 USD/ounce. Song song, đồng USD tiếp tục mạnh lên với nhiều đồng tiền chủ chốt trong rổ tiền tệ, ghi nhận chỉ số DXY tăng 0,5% lên 99,47 điểm.

Trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn trơn trước khi mở cửa ở mức 182,0 – 185,0 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong tuần 2 – 8/3, giá vàng biến động rất mạnh với các phiên tăng – giảm đảo chiều liên tục, biên độ mỗi ngày có thể lên tới vài triệu đồng/lượng. Trong nước, giá vàng đầu tuần tăng vọt và lập kỷ lục mới 191 triệu đồng/lượng rồi lại quay đầu giảm mạnh. Tính chung cả tuần, giá vàng giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tuần vừa qua cũng biến động như "tàu lượn" do cú sốc và tâm lý lo ngại sau các cuộc không kích chung của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, khiến giá vàng có lúc vọt lên trên 5.400 USD/ounce vào đầu tuần, trước khi giảm trở lại khi thị trường đánh giá các hệ lụy tiềm tàng của một cuộc xung đột mới tại Trung Đông.

Lịch kinh tế tuần tnày sẽ có nhiều dữ liệu quan trọng về lạm phát và tăng trưởng, cùng với các chỉ số phản ánh thị trường nhà ở Mỹ và sức khỏe của người tiêu dùng. Những dữ liệu được cho sẽ có tác động tới xu hướng đồng USD và định hướng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ có ảnh hưởng tới giá vàng.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho rằng: "Cuộc chiến tại Trung Đông không có lợi cho vàng. Giá vàng giao ngay đã giảm gần 3,7% trong tuần này , chấm dứt chuỗi tăng 4 tuần liên tiếp và là mức giảm mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 2/1. Lãi suất tăng khi giá dầu leo thang gây áp lực lạm phát, lấn át tác động tiêu cực của giá năng lượng cao lên nhu cầu. Thị trường cũng đã lùi kỳ vọng về thời điểm Fed và Ngân hàng Trung ương Anh cắt giảm lãi suất , đồng thời gần như định giá khả năng ECB tăng lãi suất trước cuối năm . Nếu giá vàng phá vỡ mốc 5.000 USD/ounce , thị trường có thể giảm về vùng 4.850 USD khi các vị thế mua bị cắt giảm."

Ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro cho rằng giá vàng có thể tiếp tục giảm trong tuần tới.

"Dù nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn gia tăng, giá vàng vẫn giảm mạnh trong tuần này do nguồn cung ở mức giá hiện tại vẫn khá dồi dào," ông nói. "Các vấn đề tại Trung Đông, một trung tâm quan trọng của hoạt động giao dịch và tinh luyện vàng, có thể đã tác động đến thị trường. Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên và chứng khoán giảm vào cuối tuần sau dữ liệu việc làm của Mỹ đã tạo áp lực tự nhiên lên vàng. Nhiều nhà giao dịch cũng đang giảm các vị thế ký quỹ và chốt lời khi giá vàng vẫn ở mức cao lịch sử và mang lại lợi nhuận lớn so với 12–24 tháng trước."

Kuptsikevich cho biết thêm rằng kể từ tháng 8 năm ngoái, giá vàng nhiều lần kiểm tra mốc hỗ trợ tại đường trung bình động 50 ngày. "Hiện mức này quanh 4.900 USD/ounce, và có khả năng trong vài tuần tới giá không chỉ chạm mức này mà còn tiếp tục nỗ lực giảm sâu hơn."



