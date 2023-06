Sáng nào cũng tỉnh giấc vào đúng khung giờ này có thể là dấu hiệu gan đang “kêu cứu”

Theo thông tin từ The Journal of Nature and Science of Sleep, rối loạn giấc ngủ là một đặc điểm nổi bật của bệnh xơ gan. Một bài báo trên Journal of Thoracic Disease cung cấp thêm thông tin rằng rối loạn giấc ngủ ảnh hưởng đến khoảng 60-80% bệnh nhân mắc bệnh gan mạn tính. Rối loạn giấc ngủ thường bao gồm mất ngủ, giảm hiệu quả giấc ngủ, hay bị buồn ngủ vào ban ngày. Tuy nhiên, một dấu hiệu đáng báo động khác xuất hiện trong khi ngủ có thể cho thấy gan của bạn đang gặp nguy hiểm đó là thường xuyên bị tỉnh giấc trong khoảng từ 1-3 giờ sáng.

Tiến sĩ Brian Lum, chuyên gia Y học tích hợp và chức năng, kiêm bác sĩ chỉnh hình người Mỹ, cho biết: "Nguyên nhân phổ biến nhất khiến bạn tỉnh giấc trong khoảng từ 1-3 giờ sáng là do vấn đề về gan. Có thể bạn bị viêm gan hoặc mắc bệnh gan nhiễm mỡ".

"Trong khoảng thời gian từ 1-3 giờ sáng, gan hoạt động nhiều nhất để làm sạch và giải độc cơ thể. Do đó, khi gan bị viêm hoặc chất béo tích tụ trong gan quá nhiều khiến gan hoạt động trì trệ hơn. Lúc này, cơ thể sẽ phải cố gắng phân bổ nhiều năng lượng hơn cho gan hoạt động. Quá trình đó có thể kích hoạt hệ thần kinh và khiến bạn bị tỉnh giấc", TS Lum giải thích.

Các dấu hiệu cần chú ý khác của bệnh gan

Gan là cơ quan không có dây thần kinh cảm giác. Chính vì thế, khi gan bị tổn thương, các dấu hiệu của bệnh thường khá mơ hồ.

Triệu chứng tỉnh giấc trong khoảng thời gian từ 1-3 giờ sáng có thể "chỉ điểm" bệnh gan. Tuy nhiên, triệu chứng này cũng có thể là hậu quả của stress, tuổi cao, lạm dụng rượu bia hoặc những thói quen xấu khác trong cuộc sống thường nhật.

Cẩn trọng với dấu hiệu của bệnh gan (Ảnh: Banyan Treatment Center)

Các bệnh về gan thường đặc trưng bởi một số triệu chứng khác, như:

- Thường xuyên mệt mỏi

- Ăn không ngon

- Giảm cân

- Vàng da, vàng mắt

- Ngứa

Chỉ cần có một trong số các triệu chứng kể trên, đặc biệt khi triệu chứng kéo dài, hãy tới ngay các cơ sở y tế để được thăm khám sớm nhất có thể. Việc phát hiện sớm sẽ giúp điều trị bệnh hiệu quả hơn, tránh những biến chứng nguy hiểm.

Một số loại thực phẩm tốt cho gan

Trà tốt cho gan (Ảnh: Harvard)

Gan là cơ quan giúp lọc bỏ các chất độc hại hấp thu qua đường tiêu hóa. Do đó những gì chúng ta ăn hoặc uống có thể có lợi hoặc gây hại có gan.

Để có một lá gan khỏe mạnh, ngoài việc hạn chế đồ uống có cồn, có ga hoặc nước ngọt, các chuyên gia từ Cleveland Clinic khuyên mọi người nên bổ sung các thực phẩm, đồ uống như trà, cà phê, cá, thịt gà, quả ô liu và dầu ô liu, các loại hạt, các loại rau lá xanh, quả mọng, yến mạch.

Thêm vào đó, cần duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, chăm chỉ tập luyện thể chất và bỏ hút thuốc lá để bệnh gan sẽ không bao giờ là nỗi sợ của mỗi chúng ta.