Sáng nay 15/3, Ngân hàng đầu tiên tổ chức ĐHCĐ 2023: Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 35%

Sáng ngày 15/3 tại Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, mã chứng khoán VIB) tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2023. Đây là ngân hàng đầu tiên trong hệ thống tổ chức đại hội cổ đông trong năm nay.

Theo báo cáo của Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, tham dự đại hội tại thời điểm khai mạc có 131 cổ đông đại diện cho 75,15% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Ngoài các cổ đông, dự đại hội có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh, lãnh đạo Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi nhánh Tp. HCM.

Theo tài liệu gửi tới cổ đông, đại hội lần này của VIB sẽ thảo luận về một số nội dung chính bao gồm: 1) tổng kết tình hình kinh doanh của ngân hàng năm 2022 và phương án phân phối lợi nhuận; 2) kế hoạch kinh doanh năm 2023; 3) bầu thành viên HĐQT và BKS; 4) một số vấn đề khác liên quan đến tình hình hoạt động và an toàn của ngân hàng.

Tình hình kinh doanh năm 2022

Báo cáo tại đại hội, ông Đặng Khắc Vỹ, chủ tịch HĐQT VIB cho biết, năm 2022 Việt Nam bước vào giai đoạn phục hồi sau đại dịch, hoạt động sản xuất kinh doanh được khôi phục và duy trì xuyên suốt. Mặc dù chịu tác động tiêu cực từ các xung đột địa chính trị cũng như các chính sách tiền tệ thắt chặt của các NHTƯ trên toàn cầu, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả quan nhờ các chính sách, chủ trương kịp thời từ Chính phủ và điều hành linh hoạt của NHNN. Kinh tế Việt Nam năm 2022 tăng trưởng hơn 8%, lạm phát chỉ 3,15%, là một trong những nền kinh tế có kết quả nổi bật nhất trên bản đồ kinh tế thế giới năm qua.

Về kết quả kinh doanh năm 2022 của VIB, lợi nhuận trước thuế đạt 10.581 tỷ, tăng 32,1% so với năm 2021, vượt kế hoạch đề ra. Vốn điều lệ đã tăng từ 15.531 lên mức 21.077 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 35,7%. Tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 342,799 nghìn tỷ, tăng 10,8% so với cuối năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng đạt 239.920 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2021. Huy động tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 231.899 tỷ đồng, tăng 7,4% so với năm trước. Nợ xấu khống chế ở mức 1,79%.

Theo đề xuất của ban lãnh đạo ngân hàng, với kết quả kinh doanh như trên, tổng mức cổ tức năm 2022 dự kiến chia tỷ lệ 35% - thực hiện chi trả trong năm 2023, trong đó 20% là cổ tức bằng cổ phiếu và 15% cổ tức tiền mặt. Đây là năm đầu tiên ngân hàng dự kiến chia cổ tức tiền mặt sau 2 năm thực hiện các chỉ đạo của NHNN về giữ lại lợi nhuận để củng cố an toàn hệ thống, hỗ trợ nền kinh tế vượt qua đại dịch.

Ông Đặng Khắc Vỹ báo cáo với cổ đông kết quả kinh doanh 2022

Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Năm 2023 là năm thứ hai của giai đoạn 2 (2022-2026) của hành trình chuyển đổi chiến lược 10 năm 2017-2026. Trong giai đoạn này, ngân hàng sẽ tập trung vào: 1) đạt được 10 triệu khách hàng, 2) tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận kép (CAGR) đạt 20-30%/năm; 3) gia tăng bền vững vốn hóa thị trường.

Để hiện thực hóa những điều này, năm 2023, ngân hàng sẽ tập trung vào việc đưa ra các bộ sản phẩm toàn diện vượt trội; giải pháp sáng tạo, cá thể hóa cho khách hàng và đối tác; công nghệ và ngân hàng số xuất sắc; phát triển con người; thương hiệu hàng đầu; đi đầu trong các chuẩn mực quốc tế; quản trị rủi ro và tuân thủ vững mạnh.

Về kế hoạch kinh doanh, ban lãnh đạo VIB đề ra mức lợi nhuận mục tiêu là 12.200 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2021. Tổng tài sản đạt 428.500 tăng 25% so với năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng tăng từ 233.920 tỷ đồng năm 2021 lên 292.500 tỷ vào cuối năm 2023 (tăng 25% tuỳ thuộc chỉ tiêu NHNN giao). Huy động vốn kỳ vọng đạt 292.600 tỷ đồng, tăng 26,2%; tỷ lệ nợ xấu khống chế dưới 3%.

Ngân hàng cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 21.076 tỷ lên 25.368 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu, VIB dự kiến sẽ phát hành hơn 421 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và 7 triệu cổ phiếu thưởng cho CBCNV.

Sau khi, việc huy động vốn diễn ra thuận lợi, ngân hàng sẽ dùng 4.091 tỷ để cấp tín dụng và đầu tư tài sản thanh khoản; 100 tỷ đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, sản phẩm, nhân sự; đầu tư nâng cấp mạng lưới chi nhánh 100 tỷ.

Nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2023-2027

Nhiệm kỳ VIII (2019 – 2023) của HĐQT và BKS VIB sẽ kết thúc vào phiên họp ĐHĐCĐ 2023, do đó, VIB cần tiến hành bầu các thành viên HĐQT và thành viên BKS chuyên trách cho nhiệm kỳ IX (2023 – 2027) tại ĐHĐCĐ 2023.

HĐQT VIB nhiệm kỳ mới có cơ cấu gồm tổng số 05 thành viên, trong đó 04 thành viên thông thường, 01 thành viên độc lập.

Có 4 thành viên tiếp tục ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ IX (2023 – 2027). Danh sách gồm ông Đặng Khắc Vỹ, nguyên chủ tịch HĐQT VIB; Đặng Văn Sơn, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT; ông Hàn Ngọc Vũ nguyên TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Đỗ Xuân Hoàng, nguyên TVHĐQT.

Về phía ban kiểm soát ngân hàng, nhiệm kỳ VIII (2019 – 2023) của BKS VIB có 1 trưởng ban là bà Nguyễn Thùy Linh và 2 thành viên gồm ông Đỗ Quang Ngọc và bà Lương Thị Bích Thủy. 3 thành viên này tiếp tục ứng cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ IX (2023 – 2027).

