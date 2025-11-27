Sáng nay 27-11, cả 3 hồ chứa nước ở TP HCM cùng xả lũ

Từ 8 giờ ngày 27-11, ba hồ chứa nước lớn gồm Sông Ray, Đá Đen và Sông Hỏa (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) sẽ đồng loạt xả lũ nhằm đảm bảo an toàn công trình khi mực nước tiếp tục dâng cao. Đây là đợt xả lũ thứ 4 trong năm 2025 đối với hồ Đá Đen và Sông Ray; riêng hồ Sông Hỏa bước vào đợt xả lũ thứ 3.

Việc xả lũ dự kiến kéo dài đến 8 giờ ngày 7-12 và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều khu vực hạ lưu. Trước đó, thông báo xả lũ đã được gửi đến các địa phương để chủ động triển khai biện pháp ứng phó.

Cả 3 hồ chứa nước ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo xả lũ

Theo Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình thủy lợi, kết quả quan trắc ngày 24-11 cho thấy mực nước hồ Đá Đen đã vượt mức 44 m, buộc phải tiến hành xả lũ để bảo đảm an toàn công trình cũng như tính mạng và tài sản của người dân. Lưu lượng xả sẽ được điều chỉnh linh hoạt tùy theo lượng mưa, mực nước thượng nguồn và tình hình thời tiết trong những ngày tới.

Khu vực có nguy cơ ảnh hưởng gồm xã Châu Pha, xã Nghĩa Thành, cùng các phường Tân Thành, Long Hương, Tam Long và Bà Rịa nằm ven sông Dinh. Chính quyền địa phương được yêu cầu khẩn trương thông báo để người dân chủ động di dời tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cùng thời điểm, hồ Sông Hỏa cũng bắt đầu xả điều tiết từ ngày 27-11 đến 7-12. Đến ngày 24-11, mực nước hồ đã lên mức 25 m trong khi thời tiết diễn biến phức tạp. Quá trình xả có thể khiến mực nước sông tăng nhanh và biến động bất thường, tác động tới các xã Xuyên Mộc và Hồ Tràm. Người dân được khuyến cáo thu hoạch sớm diện tích nuôi trồng thủy sản, bảo vệ tài sản và tuyệt đối không xuống sông đánh bắt cá hay di chuyển qua dòng chảy mạnh.

Hồ Sông Ray cũng được yêu cầu xả lũ trong cùng khung thời gian do mực nước đã đạt 71,64 m, vượt ngưỡng cho phép. Các hộ dân dọc hai bờ Sông Ray, đặc biệt khu vực hồ tràn và bờ trái phải chủ động cảnh giác, hạn chế tiếp cận hạ lưu và không thực hiện các hoạt động khai thác thủy sản trong thời gian xả.