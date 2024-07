Sao nam bị 800 đoàn phim từ chối vì kém sắc, giờ là siêu sao quyền lực đóng toàn bom tấn phòng vé

Kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood là nơi thúc đẩy tên tuổi của diễn viên lên tầm nổi tiếng toàn cầu. Tuy nhiên, để đến được đây, nhiều người phải trải qua muôn vàn khó khăn mới tìm kiếm được thành công như vậy. Thậm chí, một số đã không ít lần bỏ cuộc sau khi trải qua liên tiếp thất bại. Mark Ruffalo - người được đông đảo khán giả biết đến qua vai siêu anh hùng Hulk - là một trong số những trường hợp như vậy. Trong 10 năm đầu tiên mới vào nghề, anh phải làm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền nuôi dưỡng đam mê của mình.

Trước khi thành công, Mark Ruffalo trải qua quá khứ khó khăn, bị nhiều đoàn phim từ chối.

Tại một cuộc phỏng vấn với tạp chí Interview, ngôi sao người Mỹ tiết lộ từng bị hơn 800 đoàn phim từ chối thẳng thừng trong các buổi thử vai. Nhiều người nhận xét diện mạo của Mark không đủ để trở thành một ngôi sao điện ảnh. Anh mất phương hướng, trở thành người nóng nảy và không ít lần đã nghĩ đến chuyện giải nghệ. “Hồi đó, nếu có ai bước vào căn hộ của tôi, hẳn là họ sẽ thấy có những tấm hình và poster được treo ở những vị trí rất lạ. Tôi treo chúng ở đó để che đi những nắm đấm trên tường”, nam diễn viên chia sẻ.

Đến năm 2000, khi được nhận đóng bộ phim You Can Count On Me, Mark Ruffalo mới có vai diễn đột phá và được đông đảo các nhà sản xuất chú ý đến. Sau dự án đó, Mark Ruffalo tiếp tục xuất hiện trong The Last Castle cùng với Robert Redfort, thần tượng của anh.

Mark Ruffalo thời trẻ.

Khi sự nghiệp bắt đầu thăng tiến, nam diễn viên tiếp tục nhận tin xấu khi phát hiện bản thân có khối u não sau tai phải. Mark Ruffalo nói thêm: “Các bác sĩ nói rằng có 80% khả năng tôi sẽ mất đi khả năng nghe vĩnh viễn, và 20% khả năng những dây thần kinh trên mặt tôi sẽ bị tổn thương vĩnh viễn”. Anh thậm chí đã bí mật tự quay một đoạn video để chào tạm biệt người thân, bao gồm cậu con trai vừa mới tròn 3 tuần tuổi của mình lúc đó.

May mắn, cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u diễn ra suôn sẻ. Con trai của Mark Ruffalo cũng không phải xem cuộn băng từ biệt do cha mình đã chuẩn bị từ trước. Sau khi hồi phục, nam diễn viên tiếp tục quay trở lại làm việc và dần được đón nhận tích cực hơn. Anh liên tục góp mặt trong những dự án gây tiếng vang như Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Chicago 10, Zodiac...

Năm 2010, Marvel muốn tìm một diễn viên khác thay tài tử Edward Norton cho vai Hulk trong vũ trụ điện ảnh của họ. Cuối cùng, Mark Ruffalo vượt qua nhiều ứng viên và được chọn. Ban đầu, nhiều người hâm mộ của thương hiệu phim cho rằng anh không phù hợp với nhân vật. Tuy nhiên, màn thể hiện thuyết phục của nam diễn viên đã thuyết phục được công chúng và tất cả sau đó đã trở thành lịch sử.

Vai diễn trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel giúp Mark Ruffalo trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả toàn cầu.

Sau khi vượt qua hàng loạt thử thách, Mark Ruffalo hiện nay là một trong những diễn viên thành công nhất tại Hollywood. Tổng doanh thu phim của anh cho đến nay đã vượt mốc 11 tỷ USD (hơn 280 nghìn tỷ đồng). Không những vậy, nam diễn viên còn sở hữu thành tích ấn tượng với 4 lần nhận đề cử Oscar. Hành trình chinh phục Hollywood của ngôi sao người Mỹ được xem như một câu chuyện truyền cảm hứng được nhiều diễn viên trẻ luôn ghi nhớ.

https://kenh14.vn/sao-nam-bi-800-doan-phim-tu-choi-vi-kem-sac-gio-la-sieu-sao-quyen-luc-voi-tong-doanh-thu-hon-280000-ty-20240703191113022.chn