Sao nữ Vbiz lộ diện với bụng bầu to vượt mặt, nhan sắc trong thai kỳ gây bất ngờ

Tối 16/1, Thu Quỳnh đã đăng tải loạt ảnh xuất hiện tại một sự kiện và nhận được nhiều sự chú ý. Trong dịp này, cô chọn cho mình một chiếc váy ôm màu đen đầy sang trọng nhưng không kém phần thu hút.

Dù bụng bầu nay đã vượt mặt, song Thu Quỳnh vẫn ghi điểm với nét đẹp sắc sảo cùng thần thái rạng rỡ. Vốn là nữ diễn viên sở hữu nhan sắc ấn tượng nên trong lúc mang thai con thứ 2, Thu Quỳnh vẫn giữ vững phong độ, thậm chí còn thăng hạng hơn trước. Nhờ đó mà bên dưới phần bình luận, nhiều netizen không khỏi xuýt xoa gửi lời khen trước sắc vóc của mẹ bầu Vbiz.

Thu Quỳnh ghi điểm với visual sắc sảo khi xuất hiện tại sự kiện

Dù bụng bầu đã vượt mặt, nữ diễn viên vẫn luôn giữ vững phong độ nhan sắc

Thu Quỳnh nhận được nhiều lời khen có cánh từ cư dân mạng

Vào thời điểm giữa tháng 11/2023, Thu Quỳnh đã bất ngờ thông báo về việc cô đang mang thai lần thứ 2. Thông tin này nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Nữ diễn viên cũng hạnh phúc chia sẻ: "Luật hấp dẫn là có thật chúng mình ạ! Khi anh Be kiên trì gửi tín hiệu muốn có em lên vũ trụ thì đến một ngày vô cùng đẹp trời, vũ trụ đã trả lời Be đầy ngọt ngào. Thật tuyệt! Chào mừng em bé bỏng đã đến gia đình mình. Chúc Be của mẹ sẽ là một người anh thật ngầu. Cả nhà yêu các con".



Sau khi thông báo mang thai lần 2, Thu Quỳnh vẫn khá chăm chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, nữ diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen về ngoại hình hiện tại. Hành trình làm mẹ bầu của Thu Quỳnh cũng được chú ý.

Trước đó, Thu Quỳnh cũng đã lên tiếng về những thông tin sai lệch xoay quanh việc cô mang bầu lần thứ 2: "Việc tôi có em bé là niềm vui của tôi và cả gia đình. Đó là lý do tôi muốn chia sẻ hạnh phúc của mình trên trang cá nhân, đến với những người yêu thương tôi. Nhưng việc chia sẻ này không đồng nghĩa với việc tôi phải công khai tất cả chuyện riêng của gia đình tôi để thỏa mãn trí tò mò, tính hiếu kỳ của một bộ phận những người không có thiện chí".



Trước đó, Thu Quỳnh từng gây bất ngờ khi thông báo mang thai con thứ hai