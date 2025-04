Sao nữ Vbiz ở nhà 300 tỷ lên tiếng về thông tin bị công an bắt giữ

Không chỉ có sự nghiệp hoạt động nghệ thuật thành công, diễn viên Việt Hương còn lấn sân sang kinh doanh nhiều lĩnh vực như nhà hàng, mỹ phẩm... Hiện tại, gia đình cô đang sinh sống trong căn biệt thự ở khu nhà giàu, có giá trị 300 tỷ đồng. Việt Hương sở hữu tài sản "khủng", được nhận xét rằng là một trong những phú bà đích thực của Vbiz.

Mới đây, diễn viên Việt Hương lên tiếng đính chính thông tin bị công an bắt giữ trên trang cá nhân. Cô bày tỏ sự bức xúc khi hình ảnh tham gia một bộ phim bị đem ra nhằm mục đích câu like, câu view. Việt Hương viết: "Làm cái gì cho xứng là con người. Sao lại câu view câu like, đăng tải, đặt điều, dựng chuyện.

Tất cả phải có thời gian lập vi bằng và chờ pháp luật giải quyết nên mọi người sáng suốt đọc thông tin chính thống giùm em. Nói 1 lần chót. Tấm hình thứ nhất là phim Chạy đi rồi tính. Tấm thứ 2 là phim Hai người cha. Đừng đem hình ảnh của phim ra cắt ghép".

Diễn viên Việt Hương bức xúc lên tiếng làm rõ về thông tin cho rằng cô đã bị công an bắt giữ. Bà xã Hoài Phương cho biết hình ảnh đang được lan truyền thực tế là khoảnh khắc trong các vai diễn của cô mà thôi

Trong bài đăng, Việt Hương khuyên khán giả nên chọn lọc những thông tin chính thống để theo dõi

Ngoài căn biệt thự, Việt Hương còn sở hữu nhiều bất động sản giá trị sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ. Vào năm 2007, cô sang Mỹ định cư và mua căn biệt thự rộng rãi tại California với thiết kế hiện đại. Ở thành phố Hồ Chí Minh, gia đình nữ diễn viên từng sinh sống trong căn nhà 5 tầng rộng tãi.

Việt Hương từng lên tiếng trước thông tin là đại gia bất động sản, có nhiều đất: "Tôi bắt đầu con đường nghệ thuật khá sớm, năm 15 tuổi bắt đầu đi hát, đến khi 21 tuổi đã tự mua được xe riêng cho mình. 5 năm sau, khi tên tuổi đã được biết đến rộng rãi hơn, tôi bắt đầu để dành tiền làm kinh doanh, đầu tư bất động sản. Nhiều người nhìn cho rằng tôi là đại gia, nhưng tôi nghĩ là mọi người yêu quý mình nên nói vậy thôi, chứ tôi không phải đại gia ngầm đâu. Cũng nhiều người nói vì giàu nên hay từ thiện, nhưng tôi luôn làm việc vì cái tâm, ít tiền cũng có kiểu từ thiện theo kiểu ít tiền".

Việt Hương từng chia sẻ trên sóng livestream: "Tôi nói thật, bây giờ tôi ngưng làm ở nhà cũng không chết đói vì từ bé tôi đã ra đường buôn bán, giờ buôn đất đủ sống rồi. Mới hôm qua tôi trúng miếng đất lời 2 tỉ đồng".

Việt Hương sở hữu tài sản "không phải dạng vừa" sau thời gian hoạt động nghệ thuật chăm chỉ

Hiện tại, cô còn kinh doanh nhà hàng, có thương hiệu mỹ phẩm riêng

Đầu năm 2021, vợ chồng Việt Hương đã về Việt Nam sinh sống sau nhiều năm định cư tại Mỹ. Nói về việc trở về Việt Nam sinh sống, Hoài Phương chia sẻ với chúng tôi: "Sau một năm, tôi đã quen thuộc với mọi thứ rồi. Tôi vốn không phải là người khó thích nghi. Trước đây sống ở Mỹ, tôi vẫn về Việt Nam đều đặn hàng năm, cảm thấy mọi thứ không quá xa lạ. Nhưng khi về định cư, vẫn đòi hỏi có thời gian để làm quen. Và khoảng thời gian đó không quá dài và khó khăn với tôi. Khó khăn nhất là khoản đường xá, đi lại vì tôi không biết đường thì đã nhờ tài xế.

Tôi đã đắn đo rất lâu trước khi quyết định về nước. Bên đó, cuộc sống, công việc của tôi đang ổn định, suôn sẻ. Về Việt Nam là sự đánh đổi khá lớn với tôi. Nhưng có lẽ cuộc đời đưa đẩy, đến lúc mình phải đưa ra quyết định. Thời điểm đó dịch bùng phát, có những biến cố trong xã hội, chứng kiến một số đồng nghiệp thân thiết ra đi, làm cho chúng tôi nghĩ cần phải ở bên cạnh nhau. Cuộc sống quá mong manh. Cuối cùng, gia đình là quan trọng nhất. Do đó, tôi quyết định về Việt Nam để cùng sum họp với vợ. Dù thế nào, hai vợ chồng bên nhau, cuộc sống sẽ tốt hơn".

Việt Hương nổi tiếng khi tham gia Gala Cười, liên tiếp cùng các nghệ sĩ đoạt giải Nhóm hài được yêu thích từ năm 2003 đến 2005. Cô cũng đóng nhiều phim chiếu rạp như: Nhà có 5 nàng tiên, Quý tử bất đắc dĩ, Cưới chạy, Xóm trọ 3D...