Tuyết Nhung tên thật là Ngô Thị Thu Hiền, sinh năm 2001. Cô lớn lên trong một gia đình nghèo ở Củ Chi, TP.HCM. Bố cô làm nghề hát đám cưới, đám tang, còn mẹ mưu sinh bằng công việc bán vé số. Khi bố qua đời lúc cô mới 11 tuổi, cuộc sống của hai mẹ con càng thêm khó khăn. Vì hoàn cảnh gia đình, Tuyết Nhung không có điều kiện đến trường như những bạn bè đồng trang lứa.

Tuyết Nhung từng kể mẹ thường đi bán vé số từ sáng sớm đến tối muộn, mỗi ngày lãi khoảng 100.000 đồng. Khi rảnh rỗi, cô cũng phụ mẹ đi bán quanh khu vực gần nhà. Ngoài ra, Tuyết Nhung còn từng theo bố mẹ đi hát ở các đám tiệc để phụ giúp gia đình.

Ít ai biết trước khi được khán giả biết đến, nữ ca sĩ Tuyết Nhung từng có tuổi thơ nhiều thiếu thốn, phải sớm phụ giúp gia đình mưu sinh. Ảnh: FBNV

Đến năm 13 tuổi, Tuyết Nhung mới bắt đầu học lớp 3. Mẹ cô không biết chữ nhưng luôn vui khi thấy con gái có mong muốn được đi học. Nữ ca sĩ từng kể mình phải học lỏm từ bạn bè hàng xóm, nhờ chỉ cách đánh vần, ghép chữ rồi dần dần mới có nền tảng kiến thức. Sau này, khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí, hoàn cảnh của cô nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ những người xung quanh.

Bước ngoặt lớn đến với Tuyết Nhung khi cô tham gia Giọng hát Việt nhí năm 2014. Sau khi dừng chân ở vòng Đối đầu, cô có cơ hội gặp gỡ ca sĩ Phi Nhung và được nữ ca sĩ nhận làm con nuôi. Khi ấy, Tuyết Nhung khoảng 13-14 tuổi. Phi Nhung quyết định đưa cô lên TP.HCM, vừa tạo điều kiện để con gái nuôi theo đuổi đam mê ca hát, vừa giúp cô có cơ hội tiếp tục việc học.

Tuyết Nhung là một trong những người con nuôi được cố ca sĩ Phi Nhung dìu dắt trên con đường nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Trong số những người con nuôi của Phi Nhung, Tuyết Nhung là một trong những người được nữ ca sĩ đưa về sống cùng nhà. Hơn 3 năm ở bên mẹ nuôi, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi. Không còn phải quá lo lắng về sinh hoạt thường ngày, Tuyết Nhung được chăm sóc, dạy dỗ và tiếp tục học bổ túc, hoàn thành chương trình lớp 9. Cô cũng từng phụ bán hàng tại quán chay của mẹ nuôi để rèn sự tự tin, dạn dĩ và có thêm khoản tiền chi tiêu riêng.

Không chỉ giúp con gái nuôi có cơ hội học tập, Phi Nhung còn dìu dắt cô trên con đường âm nhạc. Khi Tuyết Nhung mới đi hát, nữ ca sĩ thường đưa con đi diễn cùng trong các chương trình. Mỗi lần nhận được cát-xê, Phi Nhung đều trích một phần cho con gái nuôi mang về phụ giúp gia đình. Nhờ vậy, cô có cơ hội tiếp xúc với sân khấu chuyên nghiệp, học hỏi kinh nghiệm và từng bước làm quen với công việc ca hát.

Năm 18 tuổi, Tuyết Nhung đưa ra quyết định rời nhà mẹ nuôi để chuyển ra phòng trọ ở Hóc Môn. Lý do không phải mâu thuẫn với Phi Nhung mà bởi mẹ ruột cô khi ấy đang bị bệnh, sức khỏe yếu và chuyển lên TP.HCM bán vé số. Nữ ca sĩ xin phép mẹ nuôi được ra ở riêng để tiện chăm sóc mẹ ruột và nhận được sự đồng ý. Dù không còn sống chung một nhà, cô vẫn giữ liên lạc, thường xuyên trở về thăm mẹ nuôi và các anh chị em.

Không chỉ giúp con gái nuôi có cơ hội học tập, Phi Nhung còn dìu dắt cô trên con đường âm nhạc. Ảnh: FBNV

Tuyết Nhung từng chia sẻ Phi Nhung rất nghiêm khắc, dạy mình từ cách ăn uống, đi đứng đến lời chào hỏi, cách cư xử với mọi người. Khi còn nhỏ, đôi lúc cô cảm thấy mẹ khó tính, nhưng càng trưởng thành càng hiểu và trân trọng những điều ấy. Những bài học đó cũng trở thành hành trang giúp cô tự lập hơn trong cuộc sống.

Năm 2021, Phi Nhung qua đời, để lại nhiều tiếc thương cho khán giả và những người con nuôi. Với Tuyết Nhung, sự ra đi của mẹ cũng là mất mát lớn trong hành trình nghệ thuật. Sau biến cố, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục duy trì công việc, đồng thời bán hàng online và phát triển kênh YouTube để có thêm thu nhập.

Tuyết Nhung từng chia sẻ Phi Nhung rất nghiêm khắc, dạy mình từ cách ăn uống, đi đứng đến lời chào hỏi, cách cư xử với mọi người. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Tuyết Nhung đã lập gia đình. Cô kết hôn với Vũ Huy Chương vào tháng 2/2025. Ông xã làm công việc thu âm, đồng thời hỗ trợ vợ trong các sản phẩm âm nhạc và hoạt động nghệ thuật. Sau khi kết hôn, Tuyết Nhung cho biết cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn, có thêm người đồng hành và san sẻ công việc.

Về sự nghiệp, nữ ca sĩ vẫn duy trì biểu diễn tại các phòng trà, quán cà phê và chương trình ở chùa. Tuyết Nhung dành dụm cát-xê để đầu tư sản phẩm âm nhạc và tổ chức đêm nhạc riêng. Bên cạnh đó, cô vẫn bán hàng online và hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội.

Về sự nghiệp, nữ ca sĩ vẫn duy trì biểu diễn tại các phòng trà, quán cà phê và chương trình ở chùa. Ảnh: FBNV