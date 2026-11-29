Năm 1986, trong một chuyến khảo sát kinh tế tại Đài Loan (Trung Quốc), giáo sư Trần Văn Thọ bất ngờ nghe thấy một giai điệu quen thuộc vang lên trên radio của chiếc taxi đang di chuyển giữa Đài Bắc. Đó là một bài hát bằng tiếng Hoa, nhưng ông lập tức nhận ra tác phẩm của người thầy từng dạy mình âm nhạc thời trung học.

Khi được biết đây vốn là một sáng tác của nhạc sĩ Việt Nam, người bạn đi cùng ông vô cùng ngạc nhiên. Bởi từ lâu, người này vẫn tưởng bài hát nổi tiếng ấy là tác phẩm của một nhạc sĩ Trung Quốc.

Câu chuyện được giáo sư Trần Văn Thọ kể lại trong bài viết Nhớ lại một thời Bolero, đăng trên trang Hội Nhà văn Việt Nam, đã phần nào cho thấy sức lan tỏa đặc biệt của Nắng chiều – bản tình ca do nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn sáng tác năm 1952.

Ra đời từ 74 năm trước, được xem là bản bolero đầu tiên của Việt Nam

Theo nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, Nắng chiều được xem là tác phẩm đầu tiên vận dụng thành công điệu thức rumba–bolero vào tân nhạc Việt Nam. Tác giả ca khúc là nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn, tên thật Lê Trọng, sinh năm 1926 tại Quảng Nam. Chữ Nguyễn trong bút danh được ông lấy từ họ của mẹ.

Bài hát ra đời năm 1952, mang tiết tấu khoan thai, giai điệu mềm mại và những ca từ giàu hình ảnh quê hương. Dù kể về nỗi nhớ một người con gái, tác phẩm không sử dụng những lời bày tỏ tình yêu trực tiếp mà gửi gắm cảm xúc qua hình ảnh bến nước, lũy tre, nương dâu và ánh nắng cuối ngày.

Năm 1953, Nắng chiều được thu thanh lần đầu bằng đĩa than với giọng hát danh ca Minh Trang. Chính Lê Trọng Nguyễn thực hiện phần hòa âm, phối khí cho dàn nhạc.

Sau khi phát hành, bài hát nhanh chóng được yêu thích, liên tục xuất hiện trên sóng phát thanh tại Sài Gòn và Huế. Những giọng ca như Quỳnh Giao, Kim Tước, Mai Hương, Hà Thanh sau đó tiếp tục thể hiện tác phẩm, giúp giai điệu ngày càng quen thuộc với công chúng.

Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn khi còn trẻ

Tuy nhiên, thành công của Nắng chiều không chỉ dừng lại ở Việt Nam. Chỉ vài năm sau khi ra đời, bài hát bắt đầu hành trình đặc biệt sang nhiều quốc gia châu Á.

Nữ ca sĩ Nhật Bản mang về nước biểu diễn, nổi tiếng tại Trung Quốc

Năm 1958, nữ ca sĩ Nhật Bản Satsuki Midori sang Việt Nam cùng đoàn nghệ thuật Toho Geino. Trong một chương trình giao lưu tại Hội chợ Thị Nghè ở Sài Gòn, cô lựa chọn thể hiện Nắng chiều. Theo hồi ức của nhạc sĩ Nguyễn Hiền, chính ông là người giới thiệu bài hát cho nữ ca sĩ Nhật Bản.

Sau màn biểu diễn nhận được sự hưởng ứng của khán giả, Satsuki Midori mang giai điệu này về Nhật Bản, chuyển lời sang tiếng Nhật và tiếng Anh để tiếp tục trình diễn. Ca khúc sau đó được phát trên sóng phát thanh tại Sài Gòn và Tokyo.

Không lâu sau, Nắng chiều tiếp tục đến với cộng đồng khán giả nói tiếng Hoa.

Năm 1960, nữ ca sĩ Kỷ Lộ Hà từ Đài Loan (Trung Quốc) sang Việt Nam biểu diễn và thể hiện ca khúc bằng tiếng Hoa. Phần lời mới do nhạc sĩ, nhà biên kịch Thận Chi thực hiện.

Kỷ Lộ Hà từng tìm gặp Lê Trọng Nguyễn để trao đổi về việc sử dụng tác phẩm. Sau đó, bài hát được phát hành trên đĩa nhựa và trở nên quen thuộc với người nghe tại Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc) cùng một số cộng đồng Hoa ngữ khác.

Nữ ca sĩ người Nhật Satsuki Midori góp phần chuyển ngữ ca khúc sang tiếng Nhật, tiếng Anh, giúp giai điệu ca khúc được biết tới rộng rãi

Đáng chú ý, ca khúc còn được nhiều thế hệ nghệ sĩ nước ngoài thể hiện dưới những tên gọi như Việt Nam tình ca, Nam Hải tình ca hay Tịch dương.

Nắng chiều đã được chuyển lời sang 5 ngoại ngữ gồm tiếng Hoa, Nhật, Anh, Thái và Khmer. Trong đó, các phiên bản tiếng Hoa đặc biệt phổ biến tại một số thị trường châu Á, được lưu hành qua đĩa nhạc, phát thanh và các chương trình karaoke.

Sức sống của những phiên bản này cũng lý giải phần nào câu chuyện giáo sư Trần Văn Thọ nghe lại bài hát trên taxi tại Đài Loan (Trung Quốc) năm 1986. Từ một sáng tác của nhạc sĩ Việt Nam, Nắng chiều đã đi vào đời sống âm nhạc nước ngoài đến mức có người không còn biết xuất xứ thực sự của giai điệu.

Ra đời từ mối tình dang dở, tác giả từng thừa nhận không quá thích bài hát

Đằng sau hành trình nổi tiếng ấy, Nắng chiều còn gắn với những ký ức tình cảm thời trẻ của Lê Trọng Nguyễn.

Theo tư liệu, năm 1945, một gia đình công chức từ Quy Nhơn đến Hội An tạm trú gần nơi ông sinh sống. Người con gái trong gia đình khiến chàng nhạc sĩ trẻ đem lòng thương mến, nhưng hai người sau đó phải xa nhau.

Nhiều năm sau, trong một buổi chiều tại cung An Định ở Huế, hình ảnh một thiếu nữ đi qua đã khơi lại ký ức về người con gái năm xưa. Những cảm xúc ấy trở thành nguồn cảm hứng để ông hoàn thiện Nắng chiều, bản tình ca chất chứa nỗi nhớ và những điều chưa kịp nói.

Ca khúc sau đó trở thành tác phẩm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Lê Trọng Nguyễn.Trong khoảng 50 sáng tác của ông, gần 30 bài được phổ biến, nhưng Nắng chiều vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất.

Thế nhưng, chính sự nổi tiếng ấy lại khiến nhạc sĩ có cảm xúc đặc biệt.

Trong một cuộc trò chuyện, Lê Trọng Nguyễn thừa nhận ông không quá thích Nắng chiều, dù từng dành cho ca khúc rất nhiều tình cảm. Lý giải điều này, nhạc sĩ nói: "Người ta hát nhiều quá, mình đâm ra ghét".

Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn sau này

Đó không phải lời phủ nhận giá trị tác phẩm. Trái lại, đằng sau câu nói có phần hài hước là tâm trạng của người nhạc sĩ khi công chúng liên tục nhắc đến một bài hát, trong khi những sáng tác khác như Bến giang đầu, Chiều bên giáo đường hay Lá rơi bên thềm ít được biết đến hơn.

Dù vậy, trải qua 74 năm, Nắng chiều vẫn được nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện và khán giả tìm nghe. Từ một mối tình dang dở ở miền Trung Việt Nam, giai điệu ấy đã vượt qua biên giới, trở thành dấu ấn đặc biệt của âm nhạc Việt Nam trong lòng công chúng nhiều nước châu Á.