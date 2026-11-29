Mối quan hệ giữa nàng ngọc nữ đình đám Cbiz Na Nhiên (phim Phong Thần) và thiếu gia Hoắc Khải Sơn hơn 14 tuổi đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng suốt thời gian qua. Trước đó, 2 người họ được cho là 1 cặp đôi yêu nhau nhưng người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Tới nay, Hoắc Khải Sơn mới chính thức có động thái công khai mối quan hệ với Na Nhiên, đồng thời trao danh phận bạn gái cho cô.

Theo nguồn tin của 163 vào sáng 29/11, Hoắc Khải Sơn vừa được Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) trao tặng Huân chương Tử Kinh Đồng. Điều gây bất ngờ là Na Nhiên cũng tới chung vui cùng đàng trai. Đi cùng cô còn có cha mẹ và anh trai - chị dâu của thiếu gia Hoắc Khải Sơn. Sau khi nghi thức trao huân chương kết thúc, Hoắc Khải Sơn đã đăng bài viết bày tỏ lời cảm ơn trên mạng xã hội, đồng thời chia sẻ bức ảnh đại gia đình 6 thành viên, đương nhiên trong đó có cả Na Nhiên, đánh dấu lần đầu tiên nàng ngọc nữ Cbiz góp mặt trong ảnh chụp gia đình của gia tộc họ Hoắc.

Tại buổi lễ, Na Nhiên xuất hiện trong trang phục thanh lịch và gây chú ý với khí chất cuốn hút. Mẹ Hoắc Khải Sơn - Hoa hậu Chu Linh Linh đứng bên cạnh đã nắm chặt tay mỹ nhân Phong Thần, cử chỉ tương tác thân mật thể hiện rõ sự yêu mến và công nhận dành cho cô con dâu tương lai này.

Đặc biệt, Hoắc Khải Sơn còn chia sẻ riêng bức ảnh đôi ngọt ngào chụp cùng Na Nhiên. Trong khung hình, anh vòng tay qua eo nàng ngọc nữ 9X đầy tình cảm, 2 người được nhận xét là cặp “trai tài gái sắc” vô cùng xứng đôi khi ở bên nhau. Hành động công khai “phát đường” rầm rộ này được công chúng xem như lời xác nhận chuyện tình cảm từ vị thiếu gia nhà họ Hoắc.

Hoắc Khải Sơn đăng ảnh đôi hạnh phúc chụp cùng Na Nhiên, qua đó xác nhận chuyện tình cảm với đàng gái. Ảnh: 163

Mẹ Hoắc Khải Sơn nắm tay Na Nhiên đầy tình cảm, cho thấy bà đã chấp thuận mỹ nhân Cbiz làm con dâu. Ảnh: 163

Cách đây không lâu, truyền thông Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh về tấm thiệp cưới của Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn. Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn sẽ tổ chức đám cưới tại khách sạn Grand Hyatt Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 12/12.

Thiệp mời do bố mẹ của Hoắc Khải Sơn là tỷ phú Hoắc Chấn Đình và Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất lịch sử Chu Linh Linh cùng đứng tên ký gửi. Đám cưới của Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn cho phép truyền thông tác nghiệp từ 16h30 đến 18h. Đúng 18h30, tiệc chiêu đãi và nghi thức cắt bánh, trao nhẫn của cô dâu - chú rể sẽ chính thức diễn ra.

Trước thềm đám cưới thế kỷ, Hoắc Khải Sơn - Na Nhiên đã cùng nhau thành lập 1 công ty giải trí mang tên Sơn Hải Văn Hóa, với số vốn đăng ký lên tới 50 triệu HKD (166 tỷ đồng). Trong đó, Hoắc Khải Sơn nắm giữ 51% cổ phần còn Na Nhiên sở hữu 49%.

Trên giấy tờ là cùng nhau hùn vốn làm ăn còn trên thực tế, công chúng nhận định, số tiền 50 triệu HKD (166 tỷ đồng) là do thiếu gia Hoắc Khải Sơn bỏ ra mở công ty để Na Nhiên được lên làm bà chủ, giúp đàng gái không cần lo lắng về tài nguyên phim ảnh trong tương lai. Được biết, công ty này đang chuẩn bị sản xuất 1 bộ phim điện ảnh lấy chất liệu từ Liêu Trai Chí Dị, và Na Nhiên đương nhiên là nữ chính được định sẵn.

Nguồn tin cho biết thêm trước khi chính thức về làm dâu nhà hào môn, Na Nhiên đã từ chối vô số cơ hội xuất hiện trước công chúng tại Trung Quốc đại lục, thay vào đó cô chọn định cư lâu dài ở Hong Kong (Trung Quốc) - nơi gia tộc họ Hoắc sinh sống. Có “người qua đường” từng bắt gặp mỹ nhân Phong Thần trên chuyến phà Star Ferry đang chăm chỉ học tiếng Quảng Đông. Địa chỉ IP tài khoản mạng xã hội của nữ diễn viên cũng luôn hiển thị tại Hong Kong (Trung Quốc). Phong cách ăn mặc của Na Nhiên ở thời điểm hiện tại cũng đã thay đổi để cho phù hợp với gia đình nhà bạn trai.

Hoắc Khải Sơn mở công ty có vốn điều lệ 166 tỷ đồng cho Na Nhiên làm bà chủ. Ảnh: 163

Theo tìm hiểu của QQ, Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn đã hẹn hò từ năm 2024 tới nay. Người đẹp Phong Thần ban đầu ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Genesis Model Agency - nơi Hoắc Khải Sơn giữ chức CEO kiêm cổ đông lớn từ khi cô 19 tuổi. Xuất phát điểm cả 2 chỉ là nhân viên - chủ tịch. Nhưng tới năm 2024, họ bắt đầu tìm hiểu và trở thành người yêu của nhau. Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn không công khai, nhưng cũng không che giấu việc họ là 1 đôi. Cặp đôi từng được phát hiện cùng đi du lịch Bali (Indonesia) trước khi chính thức lộ chuyện hẹn hò trên các phương tiện truyền thông.

Trong 2 năm trở lại đây, Na Nhiên từng lộ nhiều hình ảnh thân thiết với các thành viên trong gia đình nhà họ Hoắc. Thậm chí, cô còn xuất hiện trong rất nhiều dịp quan trọng của gia tộc tài phiệt nức tiếng.

Còn nhớ hồi tháng 2 năm nay đúng vào ngày mùng 2 Tết, mỹ nhân Phong Thần đã lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng gia đình doanh nhân Hoắc Khải Sơn đến Ý tận hưởng chuyến du dịch trong bầu không khí đầm ấm, vui vẻ. Đặc biệt, màn tương tác giữa Na Nhiên và vợ Hoắc Khải Nhân (em trai Hoắc Khải Sơn) đã chiếm trọn spotlight của công chúng, trở thành chủ đề nóng gây xôn xao bàn tán. Trước ống kính, nữ minh tinh Phong Thần cùng con dâu út nhà tỷ phú trò chuyện vui vẻ, sôi nổi. Lúc đó, netizen cho rằng Na Nhiên đã dần được các thành viên trong gia tộc nhà bạn trai chấp thuận, dang rộng vòng tay chào đón.

Chưa hết, hồi đầu năm, Na Nhiên đã tham dự lễ mừng thọ của doanh nhân Hoắc Chấn Đình (bố Hoắc Khải Sơn). Ngoài ra, cô còn từng xuất hiện rạng rỡ trong hôn lễ Hoắc Khải Nhân - em trai Hoắc Khải Sơn hồi tháng 11 năm ngoái. Tại sự kiện này, Na Nhiên luôn kè kè theo sau Hoắc Khải Sơn không rời nửa bước. Họ có nhiều cử chỉ tình tứ, doanh nhân họ Hoắc còn giúp nữ diễn viên sinh năm 1997 chỉnh lại trang phục, khiến ai nấy nhìn vào cũng cảm thấy xốn xang. Cũng chính vì màn sánh đôi bên nhau quá đỗi ngọt ngào đó mà mối quan hệ hẹn hò giữa Na Nhiên - Hoắc Khải Sơn mới “bại lộ” trên mặt báo.

Na Nhiên xuất hiện trong chuyến du lịch gia đình của gia tộc họ Hoắc hồi tháng 2 năm nay. Cô cùng bạn trai hơn 14 tuổi diện trang phục tone-sur-tone đồng điệu. Ảnh: 163

Na Nhiên sinh năm 1997, là ngọc nữ mang 2 dòng máu lai Nga - Mông Cổ. Cô làm người mẫu từ năm 18 tuổi, và sau đó chuyển sang đóng phim. Năm 2023, Na Nhiên gây sốt toàn cõi mạng với vai Đát Kỷ trong bom tấn điện ảnh Phong Thần. Để giành được vai chính trong Phong Thần, người đẹp đã phải vượt qua 15.000 đối thủ trong vòng casting. Nhiều khán giả còn trìu mến gọi Na Nhiên bằng danh hiệu mỹ miều “Đát Kỷ đẹp nhất mọi phiên bản”.

Trong khi đó, Hoắc Khải Sơn sinh năm 1983, hiện là Phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoắc Đông Anh. Gia tộc họ Hoắc nổi tiếng quyền lực, lắm tiền nhiều của trên đất Hong Kong (Trung Quốc). Hoắc Khải Sơn cũng được xem là thiếu gia đắt giá trong giới tài phiệt xứ tỷ dân khi có gương mặt điển trai, phong thái đĩnh đạc. Trước Na Nhiên, anh có cuộc tình lãng mạn với “đại hoa đán” Chương Tử Di từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.

Na Nhiên là bông hồng lai có visual đỉnh cao tại showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sohu