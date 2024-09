Sao phim "Sex and the city" quậy tưng bừng đón sinh nhật, gây ấn tượng với làn da căng bóng

Kim Cattrall (sinh ngày 21 tháng 8 năm 1956) là một nữ diễn viên người Anh và Canada, nổi tiếng sau khi tham gia loạt phim " Sex and the city " của HBO.

Nhờ vai diễn Samantha Jones trong "Sex and the city", Kim đã nhận được 5 đề cử Giải Primetime Emmy và 4 đề cử Giải Quả Cầu Vàng.

Trong phim, Samantha là một chuyên gia quan hệ công chúng, nổi bật như một phụ nữ tự tin, kiêu hãnh và gợi cảm ở độ tuổi bốn mươi.

Nữ diễn viên Kim Cattrall - vai Samantha Jones trong "Sex and the city".

Ngoài đời, nữ diễn viên "Sex and the city" giữ được vẻ trẻ trung rạng rỡ trong suốt sự nghiệp của mình. Trong những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội Instagram, Kim trông trẻ hơn nhiều so với độ tuổi U70. Đặc biệt, mới đây, nữ diễn viên đã đăng tải những khoảnh khắc vui vẻ khi chào đón sinh nhật lần thứ 68 tại một resort sang trọng ở Athens, Hy Lạp.

Sao phim "Sex and the city" quậy tưng bừng đón sinh nhật

Trong clip mới đăng tải, Kim mặc một chiếc quần dài màu hồng và áo họa tiết rực rỡ, nhảy vui vẻ bên cạnh một cô gái khác. Nữ diễn viên có mái tóc vàng óng ả, đeo kính râm màu đen kết hợp với khuyên tai màu vàng rất phù hợp với không khí bãi biển.

Đằng sau nữ diễn viên, nhiều người khác đang trò chuyện bên quầy đồ ăn. Tất cả dường như đều đang có một khoảng thời gian vui vẻ trong bữa tiệc.

Sao phim Sex and the city 'quậy' tưng bừng đón sinh nhật. (Clip: Instagram @kimcattrall)

Bên dưới video, rất nhiều người dùng Instagram đã bình luận chúc mừng sinh nhật sao phim "Sex and the city" .

Một người viết: "Sinh nhật vui vẻ nhé, bạn mãi là nguồn cảm hứng của tôi".

Người khác ghen tị với cô gái nhảy cùng Kim trong clip: "Được khiêu vũ với Samantha Jones. Thật là một giấc mơ!".

Người thứ ba bình luận: "Chúc mừng sinh nhật người đẹp".

Người thứ tư không ngại khen ngợi: "Samantha Jones trông thật tuyệt! Chúc mừng sinh nhật!!!".

Kết thúc video, Kim chèn thêm một bức ảnh thể hiện động tác hôn gió, chèn dòng chữ: "Cám ơn vì những lời chúc sinh nhật".

Kim hôn gió và cảm ơn người hâm mộ đã chúc mừng sinh nhật. (Ảnh: Instagram @kimcattrall)

Trong bức ảnh này, Kim nổi bật với làn da căng bóng không tì vết. Ở tuổi 68, nữ diễn viên "Sex and the city" có rất ít nếp nhăn và các khuyết điểm khác. Ngoài ra, nước da của cô cũng có màu vàng óng tự nhiên, khỏe khoắn. Khi nhìn kỹ hơn, chúng ta có thể thấy Kim trang điểm nhẹ cùng một chút má hồng và highlight ở gò má, đánh son hồng cánh sen.

Bí quyết chăm sóc da của sao phim "Sex and the city"

Khi được hỏi về bí quyết để có được làn da đẹp và khỏe, Kim cho biết cô có một chu trình chăm sóc da rất đơn giản, "chủ yếu bao gồm kem dưỡng ẩm".

Một loại kem dưỡng ẩm tốt có thể mang lại lợi ích cho tất cả mọi người nhưng nó ngày càng trở nên quan trọng khi chúng ta già đi. Kem dưỡng ẩm giúp khóa ẩm trong da, khiến da trông căng mọng hơn. Mặt khác, da khô có thể trông xỉn màu và mỏng, làm cho các nếp nhăn lộ rõ hơn.

Kim Cattrall trong một sự kiện tổ chức năm 2010.

Ngoài việc sử dụng kem dưỡng ẩm, Kim còn sử dụng tẩy tế bào chết và một số sản phẩm chống nắng.

Kim chia sẻ với tạp chí Women and Home (Anh): "Tôi có một bác sĩ da liễu rất giỏi vì tôi có làn da rất nhạy cảm. Tôi thích tẩy tế bào chết và sản phẩm trang điểm có khả năng chống nắng. Nhưng ngoài các sản phẩm đó ra, chu trình của tôi khá đơn giản. Tôi trang điểm rất ít trong cuộc sống hằng ngày vì tôi thích để cho làn da của mình được hít thở".