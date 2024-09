Sao phim "Sex and the City" tiết lộ thói quen ăn sáng lành mạnh, mê 1 loại quả Việt Nam có nhiều

"Sex and the City" là bộ phim nói về cuộc sống và câu chuyện tình yêu, tình bạn của 4 người phụ nữ xinh đẹp đến từ thành phố New York, Mỹ là Carrie, Samantha, Charlotte và Miranda. Bộ phim được phát sóng lần đầu tiên năm 1998, có 6 mùa với 94 tập và kết thúc vào ngày 22 tháng 2 năm 2004. “Sex and the City” được bình chọn là một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại.



Cùng với thành công của bộ phim, dàn diễn viên trong “Sex and the City” cũng nhận được sự yêu thích từ công chúng. Trong đó, chúng ta không thể không kể đến nữ diễn viên Cynthia Nixon đảm nhận vai Miranda Hobbes.

Sau vai diễn Miranda Hobbes cá tính trong “Sex and the City”, Nixon trở thành một trong những diễn viên thành công nhất ở mảng phim truyền hình. Sau đó, Nixon cũng tham gia thêm nhiều phim truyền hình và phim điện ảnh khác. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, Nixon đã gặt hái được nhiều giải thưởng danh giá với 2 giải Primetime Emmy, 1 giải Tony, 1 giải Grammy. (Emmy, Tony, Grammy là 3 giải thưởng cao quý nhất của ngành công nghiệp giải trí Hoa Kỳ).

Cynthia Nixon đảm nhận vai Miranda Hobbes trong "Sex and the City".

Bí quyết giữ dáng của sao phim "Sex and the City"

Là diễn viên nổi tiếng, Nixon cũng rất chú ý đến việc quản lý hình thể. Trong một lần phỏng vấn, nữ diễn viên sinh năm 1966 đã chia sẻ bản thân có những thói quen ăn uống riêng biệt giúp giảm cân, giữ dáng và chống lão hóa hiệu quả.

Trong một bài phỏng vấn, Nixon đã chia sẻ bản thân chú trọng đến một bữa sáng lành mạnh.

“Tôi thích bắt đầu buổi sáng của mình bằng cách ăn một lượng trái cây vừa phải. Trong số các loại trái cây, tôi đặc biệt ưa thích quả dứa. Đơn giản là vì chúng chứa những enzym tốt cho sức khỏe. Ngoài trái cây, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ ăn sáng bằng yến mạch. Trong trường hợp cần kiểm soát cân nặng của bản thân, tôi sẽ ăn các thực phẩm giàu protein như trứng hoặc một ít cá hồi hun khói”, Nixon nói.

Các thực phẩm trong bữa sáng của Cynthia Nixon có lợi ích gì?

1. Dứa và các loại trái cây

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn trái cây mỗi ngày, đặc biệt là ăn vào buổi sáng có thể thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hóa, củng cố sức khỏe đường ruột, bổ sung năng lượng, giúp bù nước, chống viêm, hỗ trợ giảm cân, đẹp da và ngăn ngừa bệnh mạn tính. Nguyên nhân là do trong trái cây chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, là nguồn thực phẩm lành mạnh cho cơ thể.

Trong số các loại trái cây, Nixon đặc biệt yêu thích dứa. Đây cũng là loại quả có nhiều ở Việt Nam.

Dứa là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như chất xơ, kali, đồng, mangan, canxi, magie, vitamin C, beta-carotene, vitamin B1, B6 và B9 và enzym bromelain.

Vitamin C trong dứa giúp tăng cường hệ miễn dịch bằng cách kích thích hoạt động của bạch cầu, giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể khỏi các tác động xấu của gốc tự do, từ đó giúp phòng ngừa bệnh tật hiệu quả.

Ngoài ra, vitamin C có trong quả dứa cũng đóng vai trò thiết yếu trong việc tạo ra collagen cho cơ thể. Collagen là thành phần protein thiết yếu tạo nên thành mạch máu, da, các cơ quan và xương. Ăn dứa thường xuyên giúp làm chậm quá trình lão hóa da hiệu quả.

Cynthia Nixon chia sẻ bản thân thường ăn trái cây vào bữa sáng.

2. Yến mạch

Yến mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt chứa nguồn chất xơ dồi dào, đặc biệt là beta glucan và có nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Ăn yến mạch vào buổi sáng có lợi cho quá trình trao đổi chất và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Nguyên nhân là do chất xơ trong yến mạch là một loại carbohydrate giải phóng chậm, cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Carbs giải phóng chậm cũng mang lại nhiều năng lượng hơn cho cơ thể.

Chất saponin trong yến mạch cũng có tác dụng chống lão hóa và làm mịn da rất hiệu quả. Chất chống oxy hóa flavonoid trong thực phẩm này cũng giúp da khỏe mạnh hơn và hạn chế các dấu hiệu lão hóa da sớm.

Ngoài lợi ích kiểm soát cân nặng, làm đẹp da yến mạch cũng có nhiều tác dụng có lợi cho sức khỏe như giảm cholesterol, bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh lý tim mạch, huyết áp, các bệnh tự miễn… từ đó giúp kéo dài tuổi thọ.

3. Trứng

Trứng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi. Một quả trứng luộc chứa protein, vitamin A, B, D, E, K, canxi, kẽm, folate, selen, phốt pho, chất béo lành mạnh.

Trứng chứa nhiều protein nhưng ít calorie và carbohydrate. Một quả trứng chỉ chứa khoảng 78 calo. Do đó dùng trứng cho bữa sáng có thể hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả.

Cynthia Nixon sở hữu vóc dáng thon thả dù đã U60.

4. Cá hồi

Cá hồi có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều protein, axit béo omega-3 và vitamin A, B, D và khoáng chất như canxi, magiê, kali và selen...

Nghiên cứu cho thấy các chất dinh dưỡng, chất béo lành mạnh và protein chất lượng cao trong cá hồi có thể giúp tăng tốc độ trao đổi chất. Ăn cá hồi cũng khiến cơ thể mất nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa, làm tăng tốc độ đốt cháy calo và giữ cho cơ thể no lâu hơn, từ đó giúp bạn hạn chế ăn vặt, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.