Sao phim "Sex and the city" trẻ khỏe đáng ngưỡng mộ ở tuổi 59, ngày nào cũng làm 1 điều trước khi ngủ

"Sex and the city" là một bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn của Mỹ được phát sóng lần đầu tiên năm 1998. Bộ phim đình đám có sáu mùa với 94 tập và kết thúc vào ngày 22 tháng 2 năm 2004.

20 năm sau, "Sex and the city" tiếp tục nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi được phát trực tuyến trên Netflix từ ngày 1/4.

Trong dàn sao của phim "Sex and the city", Kristin Davis (vai Charlotte Goldenblatt) nổi bật với thân hình gợi cảm và nụ cười rạng rỡ. Nhiều khán giả còn cho rằng cô là nữ diễn viên quyến rũ nhất phim.

Kristin Davis (vai Charlotte Goldenblatt) trong phim "Sex and the city".

Vẻ ngoài trẻ trung và khỏe khoắn của sao phim "Sex and the city"

Hiện, dù đã bước sang tuổi 59, Kristin vẫn giữ được thân hình khỏe khoắn cũng như vẻ ngoài xinh đẹp. Trong các bức ảnh đăng trên mạng xã hội, sao phim "Sex and the city" trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Mới đây, Kristin đăng một đoạn clip ngắn lên Instagram để khoe các trải nghiệm mùa hè của mình. Cô viết chú thích video: "Tổng kết lại mùa hè".

Sao phim "Sex and the city" đăng clip tổng kết mùa hè.

Clip bắt đầu với hình ảnh nữ diễn viên mặc áo hai dây, đeo kính và để tóc xõa tự nhiên tận hưởng ánh nắng mặt trời.

Clip tiếp diễn với các cảnh quay chuyến đi mùa hè của nữ diễn viên phim "Sex and the city", ví dụ như đi bơi, xem pháo hoa, ngắm hoa… Ngoài ra, Kristin cũng khoe một vài trích đoạn cho thấy cô đang đóng phim.

Sao phim "Sex and the city" trẻ khỏe đáng ngưỡng mộ ở tuổi 59. (Ảnh cắt từ clip)

Bên dưới clip, nhiều người dùng Instagram không ngại khen ngợi sao phim "Sex and the city". Một người viết: "Kristin vẫn rất nóng bỏng. Tôi ước gì được hẹn hò với cô ấy".

Người khác nói: "Thật thích thú khi xem ảnh/clip của bạn – thật nhiều sự tích cực".

Người thứ ba không ngại thể hiện tình cảm: "Chúng tôi yêu bạn, Char". Char là viết tắt của Charlotte – vai diễn của Kristin trong phim "Sex and the city".

Điều sao phim "Sex and the city" luôn làm trước khi ngủ

Sao phim "Sex and the city" cho biết cô có thói quen dậy từ rất sớm. Cô chia sẻ với tạp chí Self vào năm 2021: "Tôi nuôi hai chú chó và chúng rất già và chúng muốn ăn lúc năm giờ sáng. Vì vậy, bắt đầu từ năm giờ, tôi thức dậy, lặng lẽ cho chó ăn mà không đánh thức các con tôi đang ngủ".

Sao phim "Sex and the city" trong một bộ ảnh chụp năm 2022.

Sau đó, Kristin bắt đầu lịch trình bận rộn của mình. Chỉ đến buổi tối, cô mới có thời gian rảnh. Nữ diễn viên cho biết cô luôn dành thời gian cho bản thân mình trước khi đi ngủ.

"Phải đến tối, tôi mới có thời gian cho bản thân", Kristin nói, chia sẻ thêm rằng cô thường nghe podcast, trả lời email của fan hâm mộ và bạn bè vào buổi tối…

Theo các nghiên cứu, thời gian cho bản thân (me time) có vai trò rất lớn với sức khỏe tinh thần. Một nghiên cứu của Đại học Birkbeck ở London cho thấy thời gian dành cho bản thân chất lượng cao có thể giúp cải thiện khả năng tập trung, năng suất và khả năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện của chúng ta.

Kristin và những khoảnh khắc đời thường của mình.

Nhưng khoảng thời gian dành cho bản thân không chỉ có lợi cho công việc. Nó giúp chúng ta thư giãn và khởi động lại não bộ, tạo ra nhiều không gian hơn cho việc tự khám phá bản thân và giúp chúng ta nuôi dưỡng các mối quan hệ tốt hơn với những người thân yêu.

Tóm lại, một số lợi ích chính của ‘me time’ bao gồm:

- Tăng năng suất: Thời gian dành cho bản thân có thể giúp tăng khả năng tập trung và năng suất. Việc cho bản thân thời gian nghỉ ngơi có thể giúp tinh thần sảng khoái và thúc đẩy sự sáng tạo.

- Tự nhìn nhận: Dành thời gian cho bản thân cho phép tự phản ánh và tự quan sát. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về nhu cầu, mong muốn và mục tiêu của mình.

- Cải thiện sức khỏe tinh thần: Dành thời gian ở một mình có thể giúp bạn suy ngẫm, xử lý cảm xúc và cải thiện sức khỏe tinh thần.

- Chăm sóc bản thân: Thời gian cho bản thân cho phép bạn ưu tiên các hoạt động chăm sóc bản thân, bao gồm tập thể dục, sở thích hoặc đơn giản là nghỉ ngơi, tất cả đều cần thiết cho sức khỏe thể chất và tinh thần nói chung.