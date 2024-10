Sao phim "Sex and the City" U60 bật mí bí quyết luôn tươi trẻ, năng động - Chỉ dựa vào 3 hoạt động thường ngày

"Sex and the city" là một bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn của Mỹ được phát sóng lần đầu tiên năm 1998. Nội dung phim kể về cuộc sống của bốn người phụ nữ sống ở thành phố New York và những câu chuyện liên quan đến tình yêu, tình bạn của họ ở thành phố này.

Song song với sự thành công của bộ phim, các diễn viên trong "Sex and the City" cũng nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Trong đó, diễn viên Kristin Davis (thủ vai Charlotte York) đã gây ấn tượng với khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ. Kristin thậm chí còn được nhiều khán giả công nhận là mỹ nhân đẹp nhất dàn sao phim "Sex and the city".

Trong phim, nhân vật Charlotte York do nữ diễn viên nhập vai là một cô gái từ lâu đã mơ ước được kết hôn. Ngoài đời thực, cô là nữ diễn viên duy nhất trong loạt phim đình đám chưa từng kết hôn. Tuy nhiên, diễn viên Kristin Davis không lo lắng về điều này.

Trong một cuộc phỏng vấn, cô cho biết bản thân đã có mọi thứ cần thiết để hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống của mình. Cô thường dành nhiều thời gian chơi đùa các con nuôi, tham gia các chương trình, hoạt động vì quyền động vật và luôn giữ vững niềm đam mê với phim ảnh. Sự trẻ trung, tươi tắn được nữ diễn viên nuôi dưỡng từ những hoạt động sống thường ngày.

1. Nói không với rượu

Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Marie Claire, diễn viên Kristen Davis cho biết: "Tôi đang trong quá trình phục hồi bản thân sau khi uống rượu. Trong cuộc sống, có quá nhiều chuyện không vui xảy ra khiến tôi bắt đầu uống rượu. Tuy nhiên, tôi biết mình phải ngừng uống rượu để có thể tập trung vào diễn xuất".

Sau buổi phỏng vấn, nữ diễn viên đã dành nhiều thời gian cho việc cai nghiện. Hiện tại, cô đã bỏ được rượu.

Nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo mọi người hạn chế sử dụng rượu để có một cơ thể khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, rượu làm con người ăn nhiều hơn và làm giảm động lực tập thể dục, từ đó gây ra tăng cân béo phì. Càng uống nhiều rượu bia, vòng eo của bạn sẽ càng to. Đó không chỉ đơn giản là mỡ bụng mà là lượng chất béo bên trong khoang bụng. Chất béo trong nội tạng được nhận biết bằng việc bụng tròn nhô ra phía trước, bao quanh các cơ quan nội tạng. Đây là yếu tố gây ra nhiều bệnh lý như gan nhiễm mỡ, huyết áp cao, xơ vữa động mạch, tiểu đường, đau tim và đột quỵ.

Ngoài ra, một số căng thẳng trong cuộc sống hoặc mâu thuẫn trong các mối quan hệ có thể khiến một số người lạm dụng rượu. Nhiều người bị rối loạn lo âu hoặc trầm cảm chọn uống rượu để cải thiện tâm trạng. Trên thực tế, việc này có thể giúp giải tỏa tâm trạng trong vài giờ đầu, nhưng khi kéo dài sẽ khiến sức khỏe tâm thần trở nên trầm trọng hơn. Ở chiều ngược lại, lạm dụng rượu có thể gây ra tác động xấu ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, thậm chí khiến bạn có khả năng bị trầm cảm.

Nghiêm trọng hơn, nếu lạm dụng rượu trong thời gian dài, bạn sẽ bị lệ thuộc vào rượu cả về thể chất và cảm xúc. Khi bạn có cảm giác thèm rượu, bạn không thể kiêng hoặc kiểm soát được lượng rượu mình uống, đây được gọi là chứng nghiện rượu. Khi đã nghiện, việc bỏ rượu là hết sức khó khăn và phải nhờ vào sự giúp đỡ của chuyên gia.

2. Niềm đam mê nuôi chó

Diễn viên Kristin Davis là một người yêu thú cưng, đặc biệt là những chú cún. Cả 5 chú cún của cô đều thuộc giống chó cứu hộ. Bên cạnh đó, nhiều thông tin cho rằng cô đã từ chối đóng vai chính trong phim "The Shaggy Dog" (tựa đề tiếng Việt là "Nghiệp vụ chó xù) cho đến khi nhân vật cô thủ vai được biên kịch viết lại từ một người ghét chó sửa thành yêu chó.

Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng, chỉ cần vài phút chơi đùa cùng chó sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng và thư giãn. Theo nhiều lý giải khoa học, khi bạn bên thú cưng, cơ thể của bạn trải qua quá trình biến đổi sinh lý và ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc. Nồng độ của cortisol - một hormone liên quan đến stress, giảm xuống đáng kể.

Ngoài ra thông thường, nếu bạn bị béo phì, các bác sĩ sẽ khuyên bạn tiến hành chế độ ăn kiêng, tập thể dục và sử dụng thuốc để giảm lượng mỡ trong máu. Tuy nhiên, đối với những người nuôi động vật, việc giảm cân sẽ dễ dàng hơn.

Các nhà khoa học đã chỉ ra lượng cholesterol và triglycerides ở những người nuôi động vật thấp hơn so với những người khác. Tuy nhiên, ngoài việc nuôi chó, bạn còn phải duy trình một chế độ ăn uống và sinh hoạt phù hợp để cơ thể luôn khỏe mạnh.

3. Tập nhảy bạt nhún lò xo

Nữ diễn viên Kristin Davis luôn cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Cô dành nhiều thời gian cho bản thân và thường xuyên nhảy Trampoline - bạt nhún lò xo cùng các con.

Theo cô đó là hoạt động thú vị, vừa gắn kết tình cảm mẹ con lại mang nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Nhảy Trampoline là phương pháp tập luyện cho toàn bộ cơ thể, năng lượng giải phóng khi nhảy giúp tạo cơ và đốt cháy chất béo một cách nhanh chóng.

Khi chơi bộ môn này sẽ làm săn chắc tất cả các bộ phận trên cơ thể như: Chân, đùi, cánh tay, hông và bụng và giúp chúng ta cải thiện sự nhanh nhẹn, giữ cân bằng hiệu quả.