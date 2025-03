Sao Vbiz công khai xin Trấn Thành 2 tỷ đồng, nam MC vừa nghe liền hỏi ngược 1 câu không cãi được

Nhờ sức hút từ Anh Trai Say Hi, Pháp Kiều trở thành nam rapper gen Z được khán giả dành tình cảm và sự đón nhận nhiệt tình. Từ một chàng trai bình thường sống ở vùng quê, nay Pháp Kiều thoả sức tung quẩy trên các sân khấu lớn và còn được nhập hội lưu diễn ở Mỹ cùng vợ chồng Trấn Thành - Hari Won. Vốn có khả năng hoạt ngôn, cách nói chuyện duyên dáng nên Pháp Kiều rất được lòng Trấn Thành nói riêng và đông đảo khán giả nói chung. Nam MC từng khen ngợi Pháp Kiều là người cầu tiến, nỗ lực để thực hiện được ước mơ và đam mê.

Trong một buổi diễn ở Mỹ mới đây, Pháp Kiều còn "lầy lội" nhờ khán giả năn nỉ Trấn Thành cho anh 2 tỷ đồng. Theo đó, nam rapper "tỉnh bơ" nói: "Anh Thành nói với em: 'Cho đi là còn mãi', vậy mà em xin ảnh 2 tỷ ảnh không cho. Anh Thành còn hỏi em: 'Em cho anh 1 lý do để anh cho em 2 tỷ đi?'. Ảnh nói ảnh xem em như em gái của ảnh, thì bây giờ cho em 2 tỷ, sau này anh già em nuôi anh đúng không, có mất mát gì đâu!".

Ngoài ra, Pháp Kiều còn tiết lộ Trấn Thành có khối tài sản cực khủng khi ví von 2 tỷ chỉ bằng 1 cọng lông trên 1 con bò. Pháp Kiều khiến khán giả bật cười khi quyết dí đàn anh: "Ảnh nói phim của ảnh 4-5 bộ phim đứng đầu doanh thu phòng vé, bây giờ ảnh cho em 2 tỷ có gì đâu. Như con trâu rụng cọng lông vậy đó".

Clip: Pháp Kiều công khai xin Trấn Thành 2 tỷ đồng và nhận lại câu hỏi ngược của đàn anh

Không chỉ đòi lý do để cho tiền, Trấn Thành còn tranh thủ "cà khịa" khi phát hiện đàn em nói sai. Bên dưới clip này, ông xã Hari Won tùng tài khoản chính chủ để lại bình luận: "Con bò rụng cái lá, là rụng chỗ nào. Mất 2 tỷ, quẹo phải". Màn pha trò của Trấn Thành và Pháp Kiều chứng minh mối quan hệ cả hai khá thân thiết sau chương trình Anh Trai Say Hi. Gần đây, nam rapper cũng thường xuyên có mặt trong những buổi ăn uống thân mật cùng hội bạn của Trấn Thành.

Trấn Thành vừa từ chối cho tiền vừa tranh thủ "ghẹo" vì Pháp Kiều nói sai

Pháp Kiều đang có chuyến lưu diễn ở Mỹ cùng vợ chồng Trấn Thành

Trấn Thành đích thân chụp ảnh sống ảo cho Pháp Kiều và Uyển Ân

Xuất thân là một TikToker nổi tiếng, Pháp Kiều (tên thật Nguyễn Thiện Pháp, sinh năm 2001) đã có màn lột xác ngoạn mục khi bước chân vào làng rap Việt. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Pháp Kiều chính là tham gia Rap Việt mùa 3. Anh gây ấn tượng mạnh với ca khúc Hoa Hồng Gai...y, trở thành một trong những thí sinh đáng chú ý nhất mùa giải. Không chỉ sở hữu flow ấn tượng, Pháp Kiều còn mang đến một màu sắc hoàn toàn mới khi kết hợp rap với vũ đạo, giúp sân khấu trở nên bùng nổ. Sau chương trình, Pháp Kiều tiếp tục khẳng định tài năng qua loạt sản phẩm như DOC và Lối Đi Riêng, nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả.

Gần đây, Pháp Kiều còn góp mặt trong Anh Trai Say Hi. Nhờ sức hút từ chương trình , Pháp Kiều đã có được một lượng fan lớn trước khi chính thức theo đuổi con đường rap chuyên nghiệp. Ngoài âm nhạc, chàng rapper còn gây chú ý bởi những phát ngôn thẳng thắn về cộng đồng LGBT+, khẳng định bản thân và truyền cảm hứng cho những người trẻ dám sống thật với chính mình.

Pháp Kiều nổi tiếng với tài năng rap và cách nói chuyện tự nhiên, duyên dáng

Chia sẻ về hành trình đã qua, Pháp Kiều nói với chúng tôi: "Tôi phải công nhận rằng, kể từ khi tham gia Rap Việt là tôi đã bước một chân vào showbiz rồi. Bình thường cái mỏ tui… hỗn lắm, mà không hiểu sao khi đó lại rất ngoan. Tôi nghĩ đó là một sự kìm nén đúng đắn. Ai nói gì tôi cũng kệ. Tôi cứ tự nhủ mình phải thật ngoan ngoãn và cố gắng thi sao cho tốt. Mọi người thấy mình ngoan thì sẽ thương mình thôi. Biết đâu nếu mình trả lời cái gì không đúng, dù là nhỏ thôi, nhưng sẽ thành to chuyện và ảnh hưởng đến chương trình thì sao? Vậy là từ lúc casting cho đến khi đậu phỏng vấn, tôi gạt cái nhân cách mỏ hỗn của mình sang một bên, học cách không quan tâm đến những lời thậm tệ mọi người nói về mình. Đến bây giờ cũng vậy, tin tức tích cực thì đọc, tin tiêu cực thì lướt ngang. Tôi không muốn để những điều đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình rồi con rắn hổ bên trong lại… trỗi dậy".

Pháp Kiều được Trấn Thành chú ý ở Anh Trai Say Hi và cả Rap Việt