Chi tiết 11 dự án mới nhất ở Hà Nội đủ điều kiện mở bán với gần 14.000 căn

Theo đó, Hà Nội đón thêm 11 dự án với 13.995 căn nhà đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai. Trong đó, chung cư vẫn áp đảo với gần 8.798 căn tại 5 dự án, còn lại 5.197 căn nhà thấp tầng ở 6 dự án.

Hầu hết các dự án chung cư trên đều thuộc hai đại đô thị Ocean Park và Smart City của Vinhomes. Trong đó, chung cư Z34, U38 và U38A thuộc lô đất B6-CT01 ở Ocean Park 1 là dự án có số lượng được mở bán nhiều nhất với 2.461 căn. Dự án này do Masterise Homes phát triển.

Một dự án khác tại Ocean Park cũng đủ điều kiện mở bán trên 2.000 căn hộ đợt này là chung cư U26A, T26M, Z30 thuộc lô đất B4-CT01. Dự án này do chủ đầu tư Singapore CapitaLand phát triển.

Với nhà thấp tầng, hai dự án với nguồn cung mới trên 2.000 căn đều nằm ở phía Tây Hà Nội. Trong đó, Khu đô thị Nhịp sống mới - Sunshine Grand Capital nằm tại các xã Tân Lập, Tân Hội, huyện Đan Phượng và Đức Thượng, Đức Giang, huyện Hoài Đức được duyệt mở bán khoảng 2.300 căn.

Dự án Khu chức năng đô thị Green City của Vingroup với 2.279 căn thấp tầng. Dự án nằm tại 4 xã Tân Hội, Tân Lập, Liên Hà và Liên Trung ở Đan Phượng, quy mô 133,4 ha được chủ đầu tư ra mắt hôm 10/3.

Sau thời gian thị trường căn hộ Hà Nội rơi vào cảnh thiếu nguồn cung, nhiều đơn vị nghiên cứu dự báo nguồn cung sẽ tăng mạnh vài năm tới. Ngay thời điểm đầu năm 2025, các chủ đầu tư ra hàng, trong đó nổi bật là các chủ đầu tư lớn như Vingroup, MIK, Masterise, Văn Phú… Các sự kiện ra mắt, mở bán chính thức, công bố, giới thiệu hay kickoff đều được tổ chức quy mô lớn, truyền thông rầm rộ. Điển hình như Vinhomes Global Gate, The Charm An Hưng, The Cosmopolitan – Imperia Signature… Thực tế này cho thấy các dấu hiệu tăng trưởng của thị trường bất động sản ngày càng rõ nét.

Nhìn nhận về thị trường bất động sản Hà Nội, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản nhấn mạnh, nguồn cung nhà ở vẫn được đóng góp chủ yếu bởi các đại đô thị vùng ven. Nguồn cung vẫn tập trung và được dẫn dắt chủ yếu bởi các chủ đầu tư lớn.

Với 2 phân khúc chủ lực là căn hộ và thấp tầng tung hàng thời điểm đầu năm, ông Đính cho rằng giá bán sơ cấp ở cả 2 phân khúc sẽ tiếp tục "neo" cao do quỹ đất khan hiếm, chi phí đầu tư và các chi phí liên quan đến đất đai tăng.