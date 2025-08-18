Sập bẫy “giám đốc ngoại quốc”, người phụ nữ bị lừa hơn 1 tỷ đồng

Theo đó, ngày 8/8/2025, Công an phường Yên Hoà tiếp nhận tin trình báo của chị L (SN 1985) về việc bị lừa hơn 1 tỷ đồng khi đầu tư sàn ngoại hối quốc tế.

Chị L cho biết có quen trên mạng một người đàn ông giới thiệu là giám đốc công ty nước ngoài. Người này tư vấn cho chị đầu tư vào sàn giao dịch ngoại hối, bảo đảm thu về lợi nhuận cao. Sau đó, chị đăng ký tài khoản và nạp 43 triệu đồng thì nhận được 45 triệu đồng.

Thấy có lãi, chị đã 36 lần chuyển tiền để đầu tư với tổng số tiền lên đến 1 tỷ đồng thì hệ thống báo lãi hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, nạn nhân không thể rút được tiền ra. Lúc này chị mới phát hiện mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các sàn giao dịch ngoại hối với lãi suất cao, đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.