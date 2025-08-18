Meta chi 27 triệu USD để bảo vệ Mark Zuckerberg, tới cả CEO Tim Cook của Apple cũng không sánh bằng

Mark Zuckerberg từ lâu đã không chỉ là biểu tượng của Meta mà còn là cái tên gắn liền với nhiều tranh cãi. Từ việc bị chỉ trích vì ảnh hưởng của mạng xã hội đến sức khỏe tâm thần, chiến lược thâu tóm nhân tài trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cho đến các lùm xùm xoay quanh đất đai ở Hawaii… tất cả khiến ông trở thành tâm điểm chỉ trích. Trong bối cảnh này, việc Meta chi hàng chục triệu USD để đảm bảo an toàn cho CEO là điều dễ hiểu.

Theo báo cáo từ Financial Times, tổng chi phí bảo vệ cho 10 CEO hàng đầu tại Silicon Valley đã vượt 45 triệu USD trong năm 2024. Tuy nhiên, chưa công ty nào vượt qua Meta về mức chi dành cho Zuckerberg. Cụ thể, riêng trong năm vừa qua, tập đoàn này đã chi hơn 27 triệu USD, cao hơn con số 24 triệu USD của năm 2023.

So sánh với các tập đoàn khác, khoảng cách là rất lớn. Nvidia chi 3,5 triệu USD để bảo vệ Jensen Huang (tăng từ 2,2 triệu USD năm 2023). Amazon dành 1,1 triệu USD cho Andy Jassy, còn Jeff Bezos dù đã rời ghế CEO nhưng vẫn có 1,6 triệu USD cho an ninh cá nhân. Apple cắt giảm chi phí cho Tim Cook xuống còn 1,4 triệu USD, thấp hơn nhiều so với 2,4 triệu USD của năm trước. Sundar Pichai (Alphabet) có 6,8 triệu USD, trong khi Tesla công bố chỉ 500.000 USD cho Elon Musk - con số được cho là chưa phản ánh đầy đủ do ông sở hữu công ty an ninh riêng.

Đáng chú ý, nếu cộng toàn bộ chi phí an ninh cho lãnh đạo của Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Microsoft và Palo Alto Networks trong năm 2024, thì tổng số vẫn thấp hơn 26% so với riêng ngân sách dành cho Zuckerberg.

Điểm khác biệt của Meta là chương trình bảo vệ được mở rộng không chỉ cho cá nhân CEO mà còn bao gồm nơi ở, gia đình và lịch trình di chuyển. Với vai trò vừa là đồng sáng lập, vừa là người nắm quyền kiểm soát công ty, Zuckerberg không chỉ là lãnh đạo mà còn là bộ mặt thương hiệu - điều khiến ông dễ trở thành mục tiêu của những làn sóng phản đối liên quan đến quyền riêng tư, cắt giảm nhân sự hay trách nhiệm xã hội.

Trong giới công nghệ, dịch vụ bảo vệ thường được giao cho các công ty tư nhân chuyên nghiệp, quy tụ nhiều cựu binh quân đội và lực lượng an ninh. Một số tên tuổi lớn trong ngành như Hamilton Security, Gavin de Becker & Associates hay LaSorsa Security & Associates cung cấp dịch vụ toàn diện, từ giám sát, bảo mật nhà ở, đảm bảo vận chuyển an toàn, đến phòng chống tấn công vật lý, bắt cóc và các mối đe dọa công nghệ như deepfake.

Ngoài Zuckerberg, một số lãnh đạo khác cũng tăng cường biện pháp an ninh. CEO Palantir Alex Karp - người điều hành công ty gắn liền với các hợp đồng quốc phòng nhạy cảm - duy trì đội ngũ vệ sĩ trực chiến 24/7. Nvidia cũng tăng mạnh chi phí bảo vệ Jensen Huang khi giá trị tài sản và tầm ảnh hưởng của ông ngày càng lớn, khiến ông thường xuyên bị công chúng vây quanh.

Việc CEO UnitedHealthcare Brian Thompson bị ám sát cuối năm ngoái cũng khiến nhiều tập đoàn phải thắt chặt hơn nữa các quy trình an ninh. Một số công ty đã gỡ bỏ hình ảnh lãnh đạo khỏi website, lắp đặt hệ thống phòng thủ tại gia, siết chặt an ninh mạng và yêu cầu lãnh đạo sử dụng chuyên cơ riêng khi di chuyển, điển hình như Lockheed Martin.

Trước các con số chi tiêu gây chú ý, Meta hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về khoản ngân sách an ninh khổng lồ dành cho Mark Zuckerberg.