Sắp chi gần 14.000 tỉ đồng đầu tư tuyến đường nối trung tâm Tp.Vũng Tàu với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công xây dựng từ tháng 6/2023 có tổng chiều dài toàn tuyến là 53,7km đi qua địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 34km, qua Bà Rịa-Vũng Tàu là 19,7km.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần: Dự án thành phần 1 dài 16km do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 2 dài 18,2km qua tỉnh Đồng Nai do Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản và dự án thành phần 3 dài 19,5km do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm, không chỉ có ý nghĩa kết nối giữa Đồng Nai với Bà Rịa – Vũng Tàu mà còn tạo ra ảnh hưởng lớn cho mạng lưới giao thông khu vực.

Khi tuyến cao tốc này hoàn thành sẽ giảm tải cho quốc lộ 51 hiện đang trong tình trạng quá tải thường xuyên ùn tắc. Dự án cũng kết nối trực tiếp với tuyến đường cửa ngõ sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Bến Lức – Long Thành….

Hiện nay, dự án thành phần 3 cao tốc đoạn qua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang được triển khai thuận lợi. Dự kiến, dự án thành phần này có thể hoàn thành trước 3 tháng so với kế hoạch trước đó.

Để kết nối thuận tiện giữa trung tâm thành phố Vũng Tàu đến điểm cuối của cao tốc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường kết nối với tổng vốn đầu tư hơn 13.900 tỉ đồng.

Theo đó, tuyến đường có tổng chiều dài gần 16,5km, được chia làm 3 dự án. Dự án thứ nhất là từ nút giao quốc lộ 56 (TP. Bà Rịa) đến vòng xoay Vũng Vằn (huyện Long Điền). Tổng chiều dài 6,71 km, quy mô đường cao tốc đô thị và đường song hành, vốn đầu tư 6.700 tỷ đồng.

Thứ 2 là đoạn từ vòng xoay Vũng Vằn đến đường ven biển Vũng Tàu-Bình Thuận (ĐT 994), khu vực phường 12 (TP. Vũng Tàu) với chiều dài hơn 6,8km, quy mô đường cao tốc đô thị và đường song hành. Tổng kinh phí được phê duyệt gần 5.200 tỷ đồng.

Thứ 3 là từ điểm giao với đường ven biển ĐT994 đến điểm cuối tuyến kết nối vào đường 2/9 (TP. Vũng Tàu). Dự án này nằm trong dự án đường trục chính Vũng Tàu (đoạn từ nút giao đường ĐT994 nối vào đường 2/9, cách vòng xoay Cửa Lấp 570m). Tổng chiều dài 2,87km vốn đầu tư gần 2.000 tỉ đồng.

Như vậy sau khi tuyến đường này hoàn thành, người dân và du khách từ điểm cuối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu sẽ có thể di chuyển thuận lợi, tốc độ nhanh để đến với khu vực trung tâm thành phố.

Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tính đến nay, 3 địa phương nơi có dự án đi qua (TP. Vũng Tàu, huyện Long Điền và TP. Bà Rịa) đã hoàn thành công tác kiểm đếm đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất bị ảnh hưởng và thiệt hại bởi dự án.

Theo kế hoạch, tháng 10/2024 sẽ khởi công dự án. Tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được chia làm 3 dự án thành phần. Đến nay đã có 2 dự án thành phần hoàn thành trong công tác kiểm đếm chuẩn bị cho đền bù giải phóng mặt bằng; 1 dự án thành phần vừa được thông qua Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư (ngày 29/2/2024).