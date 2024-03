Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn khai chuyển 64 tỷ đồng cho cựu Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít

Ngày 26/3, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến vụ án ở tập đoàn Phúc Sơn .

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03)

Trong vụ án này, ngoài Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn - Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo"), CQĐT cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam một số quan chức địa phương, gồm c ựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan , cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, ông Đặng Trung Hoành , cựu Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít, Vĩnh Long...

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết: "Nguyễn Văn Hậu đã có những hành vi lũng đoạn, gây áp lực, ép một số bị can là cựu quan chức Vĩnh Phúc. Để làm được điều này, Hậu đã dựa vào các mối quan hệ thân quen. Bộ Công an cho rằng, hành vi rất nguy hiểm, một dạng tội phạm mới. Có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị cấp cơ sở. Trong quá trình điều tra tiếp tục sẽ xử lý các đối tượng khác. Khi nào khởi tố bị can mới sẽ cung cấp thông tin cho báo chí".

Về số tiền đưa và nhận, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết trong vụ án này là rất lớn: "Đặc biệt trong vụ án này Nguyễn Văn Hậu khai chuyển tiền cho nhiều người, trong đó riêng Đặng Trung Hoành là 64 tỷ đồng. Hoành sử dụng tiền này vào nhiều mục đích khác nhau. Trong đó có mục đích cá nhân".

Ông Đặng Trung Hoành từng là Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít, Vĩnh Long, bị khởi tố về tội danh "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong vụ án này nhiều cán bộ đã vi phạm vì gặp phải "viên đạn bọc đường".