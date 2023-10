Sắp có quy định mới quản lý thị trường vàng?

Giá vàng giảm mạnh

Cuối ngày 16-10, giá vàng SJC được các DN niêm yết mua vào 69,6 triệu đồng/lượng, bán ra 70,3 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 700.000 đồng/lượng so với hôm trước. Nếu so với mức đỉnh, giá vàng SJC đã giảm khoảng 1,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại cũng lao dốc về 56,8 triệu đồng/lượng mua vào; 57,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 300.000 đồng/lượng so với hôm trước.