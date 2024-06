Sắp ra mắt căn hộ đẳng cấp sống mới đáng kỳ vọng

Sự kiện đặc biệt này sẽ mang đến cho giới mộ điệu một cái nhìn cận cảnh về không gian sống "chất vàng" đẳng cấp bậc nhất Việt Nam, nơi mọi giác quan được đánh thức, nơi mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ để kiến tạo nên một trải nghiệm sống "vương giả" đích thực.



Không chỉ dừng lại ở bộ sưu tập vật liệu bàn giao đẳng cấp và hệ thống Smart Living - Smart Home tối tân, căn hộ mẫu Golden Crown Hai Phong hứa hẹn sẽ còn gây choáng ngợp bởi tiêu chuẩn Bespoke Luxury (may đo đỉnh cao), khẳng định vị thế của chốn sống vương giả. Gia chủ sẽ được trải nghiệm đặc quyền cá nhân hóa không gian sống, thể hiện dấu ấn riêng biệt và gu thẩm mỹ tinh tế, tạo nên một tuyệt tác kiến trúc phản ánh chính phong cách sống của mình.

Căn hộ mẫu đẳng cấp bậc nhất miền Bắc

Sự kiện ra mắt căn hộ mẫu Golden Crown Hai Phong vào ngày 29/06 tới đây được xem là giải đáp hoàn hảo cho những câu hỏi về chốn sống đẳng cấp bậc nhất Việt Nam. Theo những hé lộ ban đầu từ chủ đầu tư, căn hộ mẫu mang khí chất của chủ nhân tinh hoa với những tính toán tỉ mỉ từ layout tổng thể, tới ngôn ngữ thiết kế mang đậm dấu ấn vương giả, kết hợp với vẻ đẹp tinh tế của bất động sản nghệ thuật kim hoàn.

Tổng thể căn hộ được thiết kế hài hòa giữa sự sang trọng, khí chất hoàng gia, xen lẫn với nét đẹp tinh tế, hiện đại. Không gian mở với trần cao, vách kính lớn, cách bố trí ánh sáng thông minh tạo cảm quan chung rộng rãi, thoáng đãng, mang đến sự thư thái cho chủ nhân từ bước chân đầu tiên trở về nhà. Phòng khách liên thông với bếp tạo ấn tượng về sự ấm cúng và phóng khoáng. Đây sẽ là khu vực để gia chủ tận hưởng những phút giây bên người thân, hoặc được bố trí sắp đặt khéo léo cho những bữa tiệc thân mật tại gia.



Điểm nhấn cầu kỳ và sang trọng nhất của căn hộ mẫu được ẩn giấu bên trong phòng ngủ và phòng tắm. Thiết kế tinh tế, kết hợp với đồ nội thất cao cấp, tạo nên một tổng thể hài hòa giữa tinh hoa của nghệ thuật và kiến trúc đương đại. Gia chủ tương lai sẽ hoàn toàn thả mình trong sự thoải mái, thân thuộc, vừa cảm thấy chất kiêu kỳ, vương giả, tương tự như kỳ nghỉ tại các resort và khách sạn 5 sao.

Chốn riêng tư của căn hộ Golden Crown Hai Phong đẹp như một tác phẩm nghệ thuật

Hiện thực hóa giấc mơ về căn hộ đế vương, đẹp và lộng lẫy đến từ những chi tiết nhỏ, từng vật liệu và màu sắc của hệ thống nội thất cũng được lựa chọn tỉ mỉ, tạo nên tổng thể không gian duy mỹ và giàu cảm hứng.

Đẳng cấp sống mới đáng kỳ vọng

Căn hộ mẫu được xem là minh chứng cho "đẳng cấp sống mới" mà chủ đầu tư DOJILAND từng tuyên bố trước đó. Đây cũng là tuyên ngôn tự hào về chốn sống đẳng cấp nhất Việt Nam - căn hộ đế vương tiên phong tại phố Cảng. Một công trình xứng tầm với vị thế kinh tế của thành phố và làm mới góc nhìn về khái niệm xa xỉ.

Tuyệt tác căn hộ của Golden Crown Hai Phong không chỉ toát lên vẻ đẹp, sự sang trọng mà còn có dấu ấn cá nhân không thể pha lẫn.

Theo đại diện DOJILAND, khác với những dự án hạng sang thông thường, điểm nhấn của căn hộ mẫu nói riêng và Golden Crown Hai Phong nói chung là tinh thần Bespoke Luxury (may đo đỉnh cao), xây dựng vị thế biểu tượng bằng những chuỗi giá trị đỉnh cao cùng sự thấu hiểu sâu sắc tinh thần và văn hóa bản địa. Khéo léo đưa sự phóng khoáng, tinh thần duy mỹ, am tường hưởng thụ của giới tinh hoa Hải Phòng về từng minimet sàn, Golden Crown Hai Phong không chỉ là một kiệt tác sống sang, đó còn là kiệt tác độc bản được may đo theo tính cách và mong muốn riêng của chủ nhân danh giá. Chỉ tính riêng phần trang trí nội thất, chủ đầu tư cũng dành tâm sức cho không gian nhà mẫu với hệ thống nội thất đắt tiền được tính toán tỉ mỉ. Tổng giá trị đầu tư nhà mẫu Golden Crown Hai Phong lên tới hàng tỷ đồng.



Thấu hiểu mong muốn được chăm sóc sức khỏe toàn diện của giới tinh hoa, Golden Crown Hai Phong còn mang đến trải nghiệm "wellness" đẳng cấp ngay trong từng căn hộ. Với thiết kế tinh tế và vật liệu cao cấp, phòng tắm không chỉ là nơi thư giãn mà còn là không gian trị liệu cá nhân.

Từng chi tiết từ bồn cầu, bồn tắm sục massage đến hệ thống vòi sen đều được lựa chọn kỹ lưỡng tới từ các thương hiệu hàng đầu và công nghệ hiện đại với nhiều chức năng thông minh, mang đến cảm giác thư thái, sảng khoái tuyệt đối. Đặc biệt, dành riêng cho không gian phòng tắm, chủ đầu tư chú trọng vào những chi tiết tinh xảo và tranh tường Mosaic, kiến tạo nên một thiên đường nghỉ dưỡng, đậm chất nghệ thuật ngay tại căn hộ đẳng cấp bậc nhất Hải Phòng. Quý chủ nhân có thể tận hưởng những phút giây yên bình, tái tạo năng lượng sau một ngày dài làm việc, nâng niu sức khỏe thể chất và tinh thần ngay tại chính tổ ấm của mình.

Ngày 29/06 tới đây, tuyệt phẩm căn hộ mẫu Đế Vương Golden Crown Hai Phong sẽ chính thức ra mắt. Với những hé lộ ban đầu về không gian sống sang trọng, tinh tế và đậm chất cá nhân, đây chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ cho những ai đang tìm kiếm một chốn an cư xứng tầm tại thành phố Cảng.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Hotline: 18000 88896

Website: https://goldencrownhaiphong.com.vn

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Hải Phòng Invest

Phát triển dự án: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJILAND

Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh Bất động sản Weland

Đơn vị đại lý phân phối: Megahomes, Four Home, Mai Việt Land, Đất Xanh Miền Bắc, Money Land, Bhomes, Trust Real, T-Land, Realnex, Royal Property, Nam Cảnh Land, Nhật Minh Land, Bách Tín Land, Mainland, Hợp Nhất Land, Kim Thăng Long