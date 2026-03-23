Sập sàn Onus, mất tiền chưa xong: Người dùng tiếp tục sa bẫy “dịch vụ lấy lại tiền”

Sự cố không thể truy cập của nền tảng tài sản số Onus từ tối 20/3 không chỉ khiến hàng loạt người dùng hoang mang vì dòng tiền “mắc kẹt”, mà còn kéo theo một làn sóng lừa đảo mới: giả danh hỗ trợ lấy lại tiền.

Chỉ sau vài giờ kể từ khi người dùng gặp lỗi đăng nhập, trên các hội nhóm mạng xã hội đã xuất hiện dày đặc những bài đăng kêu gọi tham gia “kênh hỗ trợ xử lý tài khoản”, “cập nhật tình hình Onus” hay “đăng ký hoàn tiền nhanh”. Điểm chung của các nội dung này là đều đính kèm đường link, mã QR dẫn sang các nhóm Telegram, Zalo hoặc website bên ngoài.

Đánh vào tâm lý “còn nước còn tát”

Trong bối cảnh nhiều người đang có hàng chục đến hàng trăm triệu đồng trên nền tảng, tâm lý lo lắng trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho kẻ gian khai thác.

Theo Vnexpress, anh Quang Huy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết anh đang gửi hơn 200 triệu đồng trên Onus để hưởng lãi qua đêm. Ngay khi xảy ra sự cố, anh liên tục nhận được lời mời từ người lạ, kèm link và mã QR để “đăng ký lấy lại tiền”. “Ban đầu tôi cũng sốt ruột, nhưng khi họ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân thì thấy không ổn nên dừng lại”, anh nói.

Tương tự, độc giả Hà Khánh (TP HCM) cho biết cũng từng tham gia một nhóm Telegram tự xưng “hỗ trợ người dùng Onus”. Tuy nhiên, nội dung trong nhóm chủ yếu là thông tin không kiểm chứng, xen kẽ là các đường link lạ. Khi quản trị viên yêu cầu chuyển trước một triệu đồng “phí dịch vụ”, chị lập tức rời nhóm.

Người dùng không thể đăng nhập vào ứng dụng tài sản số Onus. Ảnh: Trọng Đạt

Kịch bản quen thuộc, nạn nhân mới

Theo ông Ngô Minh Hiếu, nhà sáng lập dự án Chống lừa đảo, đây là thủ đoạn không mới nhưng luôn hiệu quả mỗi khi xảy ra sự cố tài chính. “Kẻ gian thường lợi dụng tâm lý muốn lấy lại tiền của nạn nhân để tiếp cận. Chúng có thể mạo danh luật sư, công ty luật hoặc thậm chí cơ quan chức năng để tạo niềm tin”, ông Hiếu cho biết.

Kịch bản phổ biến thường diễn ra theo các bước: Đầu tiên, nạn nhân được mời vào nhóm “hỗ trợ” với nhiều tài khoản đóng vai người đã “lấy lại tiền thành công”. Sau đó, kẻ gian yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc dữ liệu tài khoản. Khi đã tạo được niềm tin, chúng sẽ yêu cầu nộp một khoản tiền gọi là “phí xử lý”, “phí dịch vụ” hoặc “phí pháp lý”.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng cắt liên lạc, hoặc tiếp tục dựng thêm lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền lần nữa.

Nguy cơ “mất tiền lần hai” gia tăng

Các chuyên gia cảnh báo, trong những sự cố như với Onus, khả năng thu hồi tiền không thể được đảm bảo, đặc biệt khi người dùng tự ý làm việc với các bên không rõ danh tính.

Việc chuyển tiền trước cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào với lời hứa “chắc chắn lấy lại tiền” gần như là dấu hiệu lừa đảo.

Ngoài ra, hành vi cung cấp thông tin cá nhân, dữ liệu tài khoản hoặc mã xác thực còn có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ bị chiếm đoạt thêm tài sản ở các nền tảng khác.

Nền tảng từng có tiền lệ sự cố

Onus do Vương Lê Vĩnh Nhân sáng lập từ năm 2020. Theo công bố trước đó, nền tảng này có hơn 7 triệu người dùng toàn cầu, với sự hiện diện tại nhiều thị trường như Nigeria, Ấn Độ, Philippines và Indonesia.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu hệ thống này gặp vấn đề. Năm 2021, Onus từng dính sự cố bảo mật liên quan đến lỗ hổng Log4Shell, khiến dữ liệu xác thực điện tử của khoảng 2 triệu người dùng bị rao bán trên mạng. Khi đó, đại diện nền tảng khẳng định tài sản người dùng không bị ảnh hưởng.

Khuyến cáo: Không có “đường tắt” để lấy lại tiền

Các chuyên gia từ các dự án chống lừa đảo khuyến nghị người dùng:

Người dùng cần đặc biệt cảnh giác với các lời mời gọi “hỗ trợ hoàn tiền” yêu cầu chuyển phí trước, bởi đây là dấu hiệu điển hình của lừa đảo. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay dữ liệu tài khoản cho bất kỳ bên nào không xác thực.

Trong bối cảnh sự cố chưa rõ nguyên nhân và hướng xử lý chính thức, việc giữ bình tĩnh và theo dõi thông tin từ nguồn chính thống là cách duy nhất để tránh rơi vào “bẫy kép” – vừa mất tiền trên nền tảng, vừa bị lừa thêm lần nữa.