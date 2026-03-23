Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được cuộc gọi, tin nhắn có nội dung sau

23-03-2026 - 19:04 PM | Xã hội

Cơ quan Công an cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước cuộc gọi này.

Thời gian gần đây, cơ quan Công an liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng thông qua thủ đoạn mạo danh nhân viên ngân hàng.

Theo đó, các đối tượng thường giả danh nhân viên của các ngân hàng lớn như Vietcombank, Techcombank, VPBank… gọi điện cho khách hàng, thông báo đủ điều kiện nâng hạn mức thẻ tín dụng lên gấp 2-3 lần. Thậm chí, nhiều trường hợp còn được chào mời rút tiền mặt với lãi suất 0% nhằm tạo sự hấp dẫn.

Đánh vào tâm lý muốn tăng hạn mức hoặc cần tiền nhanh, các đối tượng nhanh chóng tạo lòng tin, sau đó yêu cầu nạn nhân kết bạn qua Zalo hoặc Telegram để “hỗ trợ làm thủ tục”. Tại đây, chúng gửi các đường link giả mạo website ngân hàng, yêu cầu người dùng nhập thông tin thẻ để xác nhận.

Những thông tin thường bị yêu cầu cung cấp gồm: Số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, mã CVV (3 số bảo mật phía sau thẻ) và mã OTP gửi về điện thoại. Khi đã có đầy đủ dữ liệu, các đối tượng lập tức thực hiện giao dịch trực tuyến hoặc rút tiền, chiếm đoạt toàn bộ hạn mức thẻ chỉ trong vài phút.

Dấu hiệu nhận biết lừa đảo

Cơ quan Công an cho biết, người dân cần cảnh giác với một số dấu hiệu sau:

- Cuộc gọi đến từ số điện thoại di động thông thường, không phải tổng đài chính thức của ngân hàng.

- Người gọi yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc mã CVV.

- Gửi đường link lạ, sai chính tả tên miền hoặc không phải website chính thức.

Khuyến cáo phòng tránh

Để tránh trở thành nạn nhân, người dân cần lưu ý:

- Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mã CVV hoặc thông tin thẻ cho bất kỳ ai.

- Không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn hoặc ứng dụng mạng xã hội.

- Việc nâng hạn mức thẻ tín dụng chỉ nên thực hiện qua ứng dụng chính thức của ngân hàng hoặc trực tiếp tại quầy giao dịch.

- Nếu đã lỡ cung cấp thông tin, cần liên hệ ngay hotline ngân hàng để khóa thẻ khẩn cấp.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo: Chỉ cần lộ mã OTP và CVV, toàn bộ hạn mức thẻ tín dụng có thể bị kẻ gian sử dụng để thanh toán hoặc rút sạch trong thời gian rất ngắn.

Người dân được khuyến nghị nâng cao cảnh giác, bảo mật tuyệt đối thông tin thẻ ngân hàng nhằm bảo vệ tài sản cá nhân.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

