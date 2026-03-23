Đã rõ lý do vì sao 4 con bò đi vào được cao tốc TPHCM - Long Thành

Liên quan thông tin "đàn bò 'đi lạc' vào cao tốc TPHCM- Long Thành- Dầu Giây" đăng trên Báo Người Lao Động, ngày 23-3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT phối hợp các đơn vị liên quan làm việc với bà N.T.V (67 tuổi, ngụ xã Nhơn Trạch) là chủ 4 con bò.

4 con bò xuất hiện trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trước đó, khoảng 10 giờ 50 ngày 22-3, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xuất hiện 4 con bò "đi lạc". Nhiều người nhanh chóng giảm tốc độ, đánh tay lái né đàn bò.

Lực lượng CSGT sau đó phối hợp Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) nhanh chóng có mặt, đuổi đàn bò ra trạm Quốc lộ 51 để xử lý.

Bước đầu xác định 4 con bò đã đi lên từ điểm mở ra vào công trường đang thi công ven đường cao tốc. Chủ đàn bò được xác định là bà V.

Hiện Công an xã Nhơn Trạch đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, đề nghị bà V. không tái phạm. Lực lượng chức năng không lập biên bản vi phạm hành chính với bà V. do vi phạm lần đầu.