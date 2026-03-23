Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đã rõ lý do vì sao 4 con bò đi vào được cao tốc TPHCM - Long Thành

23-03-2026 - 18:20 PM | Xã hội

4 con bò đã đi lên từ điểm mở ra vào công trường đang thi công ven đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Liên quan thông tin "đàn bò 'đi lạc' vào cao tốc TPHCM- Long Thành- Dầu Giây" đăng trên Báo Người Lao Động, ngày 23-3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT phối hợp các đơn vị liên quan làm việc với bà N.T.V (67 tuổi, ngụ xã Nhơn Trạch) là chủ 4 con bò.

Trước đó, khoảng 10 giờ 50 ngày 22-3, trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xuất hiện 4 con bò "đi lạc". Nhiều người nhanh chóng giảm tốc độ, đánh tay lái né đàn bò.

Lực lượng CSGT sau đó phối hợp Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) nhanh chóng có mặt, đuổi đàn bò ra trạm Quốc lộ 51 để xử lý.

Bước đầu xác định 4 con bò đã đi lên từ điểm mở ra vào công trường đang thi công ven đường cao tốc. Chủ đàn bò được xác định là bà V.

Hiện Công an xã Nhơn Trạch đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, đề nghị bà V. không tái phạm. Lực lượng chức năng không lập biên bản vi phạm hành chính với bà V. do vi phạm lần đầu.

Theo Anh Vũ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên