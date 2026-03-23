Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà trọ không số ở TPHCM

23-03-2026 - 16:50 PM | Xã hội

Ngày 23/3, Công an phường Tân Phú phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiến hành điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong vừa phát hiện trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, người dân tại khu vực hẻm 262 Lũy Bán Bích phát hiện ông H.T.T. tử vong trong phòng trọ (căn nhà không số, đối diện địa chỉ 262/28/6 Lũy Bán Bích, phường Tân Phú) trong tư thế treo cổ.

Xe phục vụ hiện trường tại nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 50 cùng ngày, một số người dân nhận thấy dấu hiệu bất thường tại căn phòng nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an địa phương nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm. Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Nguyễn Dũng

Tiền Phong

Cục CSGT hướng dẫn cách "thoát phạt nguội" trong tình huống khẩn cấp, tất cả tài xế cần biết

Số điện thoại vừa bị công an chỉ đích danh, thấy cuộc gọi đến đừng nghe máy

Siết xe bán tải vào nội đô Hà Nội, cơ quan chức năng khuyến cáo gì?

16:31 , 23/03/2026
Giải mã tụ điểm ma túy từng “bất khả xâm phạm” tại hẻm 322 đường Nguyễn Tất Thành

16:17 , 23/03/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 23-3: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

16:09 , 23/03/2026
Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

15:20 , 23/03/2026

