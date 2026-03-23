Siết xe bán tải vào nội đô Hà Nội, cơ quan chức năng khuyến cáo gì?

23-03-2026 - 16:31 PM | Xã hội

Theo quy định mới, phần lớn các dòng xe bán tải phổ thông sẽ bị xếp vào nhóm xe tải thông dụng và chỉ được phép chạy vào nội đô từ 21h đêm đến 6h sáng hôm sau, do có tổng khối lượng trên 2 tấn. Cơ quan chức năng khuyến cáo chủ xe cần kiểm tra kỹ thông số trên giấy chứng nhận đăng kiểm, để chủ động đối chiếu biển báo, tránh vi phạm.

Thuế phí xe con nhưng quyền lợi xe tải

Theo Quyết định số 01/2026 của UBND TP. Hà Nội (có hiệu lực từ ngày 15/1 năm nay), các loại xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn sẽ không được hoạt động trong giờ cao điểm (từ 6h-9h và 16h-19h30). Đáng chú ý hơn, các loại xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên chỉ được phép hoạt động vào ban đêm, từ 21h đến 6h sáng hôm sau.

Vấn đề nảy sinh khi đối tượng chịu sự điều chỉnh của quyết định này bắt đầu soi chiếu đến các dòng xe bán tải. Bởi căn cứ theo Thông tư 53 của Bộ Xây dựng, hầu hết các mẫu bán tải phổ biến trên thị trường như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mazda BT-50 hay Nissan Navara đều được định danh là "xe tải pick-up cabin kép", tức thuộc nhóm xe tải thông dụng .

Một mẫu xe bán tải thông dụng tại TP. Hà Nội hiện tại. Ảnh: Lộc Liên.

Đồng thời, theo cách tính tại Thông tư 39/2024 của Bộ Xây dựng, khối lượng toàn bộ của xe sẽ bao gồm xác xe, người và hàng hóa. Với công thức này, đa số các dòng bán tải phổ thông đều có khối lượng toàn bộ vượt mức 2 tấn. Như vậy, theo quy định mới, hàng loạt xe bán tải sẽ phải đối mặt với nguy cơ chỉ được phép chạy vào nội đô từ 21h đêm đến 6h sáng.

Quy định vừa nêu lập tức tạo ra những luồng ý kiến khác nhau trên các diễn đàn, nhiều chủ xe cho rằng quy định hiện tại đang "ép" bán tải thành xe tải 100%, làm mất đi bản chất đa dụng (nửa tải, nửa xe gia đình) của phương tiện này. "Nhiều người mua bán tải làm xe cá nhân, nhà ở trong phố. Nếu áp lệnh cấm như xe tải , chẳng lẽ chúng tôi phải đợi đến đêm muộn mới được lái xe về nhà mình?", một chủ xe tại Hà Nội chia sẻ.

Bên cạnh đó, người dùng xe bán tải cũng chỉ ra sự bất cập khi họ đang phải đóng thuế trước bạ và phí biển số tiệm cận với xe du lịch, nhưng lại bị giới hạn niên hạn 25 năm và giờ đây phải chịu cảnh cấm đường, cấm giờ như xe tải. Một số ý kiến đề xuất cơ quan chức năng nên cấm dựa trên "tác động thực tế" lên hạ tầng và tiêu chuẩn khí thải, thay vì chỉ cấm dựa trên "loại xe".

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) cho rằng: Cần nhìn nhận rằng xe bán tải hiện nay chủ yếu phục vụ các hoạt động dân sinh. Người tiêu dùng mua dòng xe này phần lớn xuất phát từ nhu cầu sử dụng "kép": Vừa để làm phương tiện đi lại cá nhân, phục vụ gia đình, đi du lịch, vừa kết hợp không gian để chở hành lý, xe đạp hoặc các loại đồ đạc có phần cồng kềnh. Dòng xe này thực tế không tham gia nhiều vào các hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa chuyên nghiệp.

Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton đều thuộc loại ô tô tải thông dụng tại Việt Nam. Ảnh: Toyota và Ford.

Chính vì vậy, nếu chúng ta điều chỉnh quy phạm pháp luật và quản lý xe bán tải như một chiếc xe tải thông thường, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến những hạn chế trong việc sử dụng xe của người dân. Sự bất tiện này chắc chắn sẽ tác động trực tiếp và làm suy giảm nhu cầu mua sắm cũng như sức mua chung của thị trường ô tô.

Chủ xe cần kiểm tra kỹ giấy đăng kiểm

Trước những băn khoăn của người dân, chia sẻ với PV Tiền Phong , chuyên gia của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng, đúng như tên gọi, xe bán tải mang đặc tính lưỡng tính: Một phần giống xe con chở người, một phần giống xe tải chở hàng. Theo quy chuẩn kỹ thuật (được quy định chi tiết tại Thông tư 53 của Bộ Xây dựng), dòng xe này được chia làm 2 nhóm rõ rệt dựa trên tỷ lệ chở người/hàng và kích thước thùng hàng.

Cụ thể, nhóm xe con pickup là những xe có tỷ lệ khối lượng người chia cho khối lượng hàng lớn hơn 80%. Những xe thiên về tính năng chở người này được xếp vào nhóm xe con (chở người từ 8 chỗ trở xuống).

Nhóm se tải pickup là xe có tỷ lệ khối lượng người chia cho hàng không đạt mốc 80%, xe sẽ mang đặc tính thiên về chở hàng và bị xếp vào nhóm xe tải thông dụng. Trên thực tế, nhiều dòng xe pickup có kích thước và tải trọng rất lớn, không khác gì xe tải thực thụ.

Chuyên gia đăng kiểm khuyến nghị chủ xe bán tải không cần phải tự tính toán tỷ lệ phức tạp hay tra cứu tiêu chuẩn kỹ thuật. Để biết chính xác xe của mình thuộc nhóm nào và có bị cấm hay không, chủ xe chỉ cần xem trực tiếp trên giấy chứng nhận đăng kiểm.

Theo đó, giấy chứng nhận đã ghi rất rõ ràng phương tiện là xe con pickup (thuộc nhóm xe con) hay xe tải picku (thuộc nhóm xe tải). Căn cứ vào thông tin phân loại đã được đăng kiểm "khai sinh" trên giấy tờ này, người lái xe cần chủ động đối chiếu với các biển báo phân luồng của thành phố để tham gia giao thông đúng luật...

Theo Lộc Liên

Tiền Phong

Cục CSGT hướng dẫn cách "thoát phạt nguội" trong tình huống khẩn cấp, tất cả tài xế cần biết

Cục CSGT hướng dẫn cách "thoát phạt nguội" trong tình huống khẩn cấp, tất cả tài xế cần biết Nổi bật

Số điện thoại vừa bị công an chỉ đích danh, thấy cuộc gọi đến đừng nghe máy

Số điện thoại vừa bị công an chỉ đích danh, thấy cuộc gọi đến đừng nghe máy Nổi bật

Giải mã tụ điểm ma túy từng "bất khả xâm phạm" tại hẻm 322 đường Nguyễn Tất Thành

Giải mã tụ điểm ma túy từng “bất khả xâm phạm” tại hẻm 322 đường Nguyễn Tất Thành

16:17 , 23/03/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 23-3: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

Kết quả xổ số hôm nay, 23-3: Xổ số miền Nam - TPHCM, Đồng Tháp, Cà Mau

16:09 , 23/03/2026
Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

15:20 , 23/03/2026
Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn liên hoàn 6 xe trên cao tốc, có xe bị vò nát

Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn liên hoàn 6 xe trên cao tốc, có xe bị vò nát

15:00 , 23/03/2026

