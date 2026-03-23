Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn liên hoàn 6 xe trên cao tốc, có xe bị vò nát

23-03-2026 - 15:00 PM | Xã hội

Vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Mai Sơn - hầm Tam Điệp (đoạn qua phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 22/3 tại Km279+700 cao tốc Mai Sơn - hầm Tam Điệp, đoạn qua phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình, theo hướng Thanh Hóa đi Hà Nội khiến hàng loạt phương tiện bị hư hỏng, trong đó có chiếc ôtô con bị biến dạng nặng sau cú va chạm dây chuyền.

Các phương tiện liên quan gồm 2 xe tải, 3 xe container và 1 ôtô con. Sau cú tông dồn toa, toàn bộ xe trong vụ việc đều bị hư hỏng ở những mức độ khác nhau. Trong đó, có phương tiện bị đập nát phần đầu và thân xe, riêng chiếc ôtô con gần như bị vò nát sau va chạm.

Vụ tai nạn khiến 1 người bị thương và đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Dù chiếc xe con hư hỏng nghiêm trọng, người điều khiển phương tiện này vẫn may mắn thoát chết.

Không chỉ phương tiện bị ảnh hưởng, tai nạn còn làm hư hỏng một số hạng mục an toàn giao thông bên đường. Cụ thể, 2 tấm hộ lan mềm bị cong vênh, 1 cột hộ lan bị xô lệch.

Qua ghi nhận ban đầu, các xe va chạm trên làn 1 và làn 2 theo hướng đi Hà Nội, theo dạng dồn toa. Thời điểm xảy ra sự cố, mặt đường vẫn bảo đảm điều kiện lưu thông, hệ thống an toàn giao thông trên tuyến đầy đủ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm, điều tra để xác định nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn liên hoàn này.

Ảnh: Xuân Giang Nguyễn/OFFB

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

