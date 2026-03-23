Bắt tạm giam và khám xét nhà chủ hụi Nguyễn Thị Tường Vi

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Tường Vi (sinh năm 1989, trú tại thôn Trung Hòa, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng năm 2013, Nguyễn Thị Tường Vi đứng ra làm chủ hụi (huê) để hưởng hoa hồng, đồng thời tham gia kinh doanh bất động sản và cho vay đáo hạn ngân hàng. Trong thời gian đầu, hoạt động của Vi diễn ra thuận lợi, tạo được uy tín với nhiều người nên có nhiều cá nhân tham gia góp hụi và cho vay tiền để hưởng lãi.

Hình ảnh Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp VKSND tỉnh tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Tường Vi

Tuy nhiên, đến tháng 01 năm 2023, do làm ăn thua lỗ trong lĩnh vực bất động sản, Vi rơi vào tình trạng nợ nần với tổng số tiền khoảng 12 tỷ đồng và mất khả năng chi trả. Dù vậy, Vi vẫn tiếp tục tạo dựng hình ảnh kinh doanh thành đạt, có nhiều tài sản, hoạt động đáo hạn ngân hàng hiệu quả và duy trì vai trò chủ hụi uy tín nhằm tạo lòng tin để tiếp tục vay mượn tiền của nhiều người.

Đáng chú ý, Vi đã lập ra nhiều dây hụi khống để huy động tiền, sau đó sử dụng số tiền này để trả nợ cá nhân. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 9 năm 2025, Vi đã chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Phần lớn các bị hại là người thân quen, bạn bè, bà con nên thiếu cảnh giác và dễ tin tưởng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phòng ngừa các vụ việc tương tự, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các giao dịch vay mượn tiền hoặc góp hụi. Khi cho vay số tiền lớn, cần tìm hiểu kỹ mục đích sử dụng, khả năng trả nợ và kiểm chứng thông tin do người vay cung cấp, đặc biệt là các lời hứa hẹn lợi nhuận cao.

Người dân cũng cần thận trọng với các hình thức vay ngắn hạn nhưng lãi suất cao, tránh cho vay khi đối tượng liên tục vay với số tiền lớn mà không rõ mục đích. Đối với hình thức góp hụi, cần hạn chế tham gia các dây hụi có nhiều người lạ, số tiền lớn; đồng thời phải có giấy tờ, sổ sách rõ ràng và thường xuyên kiểm tra thông tin các thành viên tham gia.

Ngoài ra, các đối tượng lừa đảo thường nhắm vào những người ít kinh nghiệm, đặc biệt là phụ nữ, người nội trợ hoặc tiểu thương có tiền nhàn rỗi. Vì vậy, trước khi cho vay hoặc tham gia góp hụi, cần trao đổi kỹ với gia đình để tránh bị lợi dụng.

Khi phát hiện có dấu hiệu bị lừa đảo hoặc xảy ra tình trạng vỡ hụi, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được giải quyết theo quy định, tránh tự ý xử lý dẫn đến mất an ninh, trật tự.