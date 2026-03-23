Bức xúc clip nam thanh niên chặn đánh 2 phụ nữ trong ngõ ở Hà Nội: Công an thông tin bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội bức xúc khi xem đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên lao vào hành hung 2 phụ nữ. Trong đoạn clip, nam thanh niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, đang di chuyển trong ngõ.

Khi gặp 2 người phụ nữ đang di chuyển trên một xe máy khác đi trong ngõ theo chiều ngược lại, nam thanh niên lập tức chặn xe. Người này sau đó xuống xe rồi dùng tay lát nhiều lần vào vùng đầu, mặt của người phụ nữ cầm lái.

Một phụ nữ khác ngồi phía sau xe đã dùng điện thoại để ghi lại sự việc. Dù có một số người dân đến can ngăn nhưng nam thanh niên vẫn tiếp tục hành hung nạn nhân. Một lát sau mới lên xe rời đi.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 21/3. Diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người xem đoạn clip bày tỏ sự bức xúc trước thái độ hung hăng, côn đồ của nam thanh niên. Mọi người cũng đặt nhiều câu hỏi không rõ nguồn cơn do đâu mà nam thanh niên này lại hành xử như vậy?

Giữa nam thanh niên và 2 phụ nữ có mối quan hệ họ hàng.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Định Công. Liên quan đến sự việc, ngày 23/3, lãnh đạo Công an phường Định Công cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội chưa phản ánh đầy đủ bản chất sự việc.

Vị lãnh đạo thông tin, giữa nam thanh niên và 2 người phụ nữ có quan hệ họ hàng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do 2 bên có mâu thuẫn từ trước. Nam thanh niên trong lúc bức xúc đã không kiềm chế được hành vi.

Cơ quan công an đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang xác minh, làm rõ. Phía gia đình bị hại chưa có yêu cầu xử lý.



