Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sắp xuất hiện mưa rào trở lại, kéo dài 2 ngày liên tiếp

23-03-2026 - 18:45 PM | Xã hội

Do tác động của các đợt không khí lạnh cuối mùa, khu vực vùng núi Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa rào rải rác vào cuối tháng này.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/3), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và dông cục bộ, các nơi khác có mưa nhỏ rải rác do tác động của đợt không khí lạnh yếu lệch đông.

Từ mai, miền Bắc giảm mưa, tăng nhiệt, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.

Dự báo, đến ngày 28-29/3, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác trở lại do đón thêm đợt không khí lạnh yếu tràn về.

Miền Bắc sắp đón mưa rào trở lại, kéo dài 2 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Kinh tế Môi trường).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/3

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 22-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ từ 19-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 16-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cục CSGT hướng dẫn cách "thoát phạt nguội" trong tình huống khẩn cấp, tất cả tài xế cần biết

Cục CSGT hướng dẫn cách "thoát phạt nguội" trong tình huống khẩn cấp, tất cả tài xế cần biết Nổi bật

Số điện thoại vừa bị công an chỉ đích danh, thấy cuộc gọi đến đừng nghe máy

Số điện thoại vừa bị công an chỉ đích danh, thấy cuộc gọi đến đừng nghe máy Nổi bật

Đã rõ lý do vì sao 4 con bò đi vào được cao tốc TPHCM - Long Thành

Đã rõ lý do vì sao 4 con bò đi vào được cao tốc TPHCM - Long Thành

18:20 , 23/03/2026
Bắt tạm giam và khám xét nhà chủ hụi Nguyễn Thị Tường Vi

Bắt tạm giam và khám xét nhà chủ hụi Nguyễn Thị Tường Vi

18:02 , 23/03/2026
6 nữ sinh bỗng la hét hoảng loạn trong chuyến xe về khách sạn ở Hà Nội

6 nữ sinh bỗng la hét hoảng loạn trong chuyến xe về khách sạn ở Hà Nội

17:38 , 23/03/2026
Bức xúc clip nam thanh niên chặn đánh 2 phụ nữ trong ngõ ở Hà Nội: Công an thông tin bất ngờ

Bức xúc clip nam thanh niên chặn đánh 2 phụ nữ trong ngõ ở Hà Nội: Công an thông tin bất ngờ

17:12 , 23/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên