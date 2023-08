Sắp thông xe cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, từ Thanh Hóa đi Nghệ An chỉ 1,5 tiếng

Trưa 22/8, ông Phạm Văn Minh - Phó trưởng Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) - cho biết, hiện phía đơn vị cùng các nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện một số công việc còn lại của dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu để đảm bảo dự án thông xe đúng tiến độ vào dịp Quốc khánh 2/9 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT.

Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đang được các đơn vị khẩn trương hoàn thiện để thông xe dịp 2/9.

Phó trưởng Ban Quản lý dự án 6 (QLDA) cho biết, đến thời điểm hiện tại, đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đã hoàn thiện 97% giá trị khối lượng. 3% giá trị khối lượng còn lại ở một số tuyến đường gom chưa được hoàn thành. Trên tuyến, các hạng mục của hầm Trường Vinh nối Thanh Hóa - Nghệ An cũng đã được hoàn thiện.

“Đơn vị và các nhà thầu đang nỗ lực ngày đêm khẩn trương triển khai các công việc còn lại. Cơ bản tuyến đường đã xong và có thể thông xe đảm bảo tiến độ đề ra vào ngày 2/9. Hiện còn một số công việc mà Ban và các nhà thầu đang khẩn trương thực hiện như: Sơn vạch kẻ đường, vệ sinh công trường, hoàn thiện dãy hàng rào hộ lan, những đoạn thảm cuối cùng, lắp đặt biển báo…”, ông Phạm Văn Minh nói và cho biết, điểm cuối của dự án này là lối ra vào cao tốc ở xã Diễn Cát (Diễn Châu, Nghệ An) hiện đã hoàn thiện đảm bảo tiến độ thông xe dịp 2/9.

Ban QLDA, các đơn vị thi công nỗ

Dự án thành phần Cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu dài gần 50km, đi qua tỉnh Thanh Hóa 6,5 km và tỉnh Nghệ An 43,5 km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.293 tỷ đồng. Đây là dự án được chuyển đổi từ hình thức đầu tư PPP (đối tác công - tư) sang đầu tư công.

Trong giai đoạn phân kỳ, cao tốc được thiết kế thi công xây dựng quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ nâng lên 6 làn xe, nền đường rộng 32,25 m, vận tốc thiết kế từ 100 - 120 km/giờ.

Sau khi cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu hoàn thiện sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Thanh Hóa đi Nghệ An từ 3 giờ xuống còn 1,5 giờ so với đi trên QL1A. Như vậy, sau khi thông tuyến cao tốc này, từ Hà Nội về Nghệ An chỉ còn khoảng 3,5 giờ chạy xe.

Trước đó, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 và giai đoạn 2021-2025 mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng cho biết khối lượng công việc để hoàn thành dự án thành phần cao tốc QL45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu còn rất lớn. Bộ trưởng yêu cầu các chủ đầu tư, Ban QLDA chỉ đạo nhà thầu hoàn thành các hạng mục tuyến đường chính và thông xe kỹ thuật đoạn cao tốc này vào dịp 2/9. Đây là hai dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020.