Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sắp triển khai đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng hơn 5 tỷ USD

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng đang được Bộ Xây dựng hoàn thiện, lấy ý kiến các bộ, ngành, chính quyền địa phương nơi dự án đi qua. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng hơn 5 tỷ USD, dự kiến hoàn thành năm 2035.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được Bộ Xây dựng hoàn thiện, tuyến có điểm đầu tại khu vực phía Bắc ga Yên Viên (Hà Nội), điểm cuối tại cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn), tổng chiều dài khoảng 138 km, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh và Lạng Sơn.

Sắp triển khai đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng hơn 5 tỷ USD- Ảnh 1.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn hiện tại.

Tuyến được thiết kế theo khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, phục vụ vận tải hỗn hợp hành khách và hàng hóa. Tốc độ thiết kế chính 160 km/h, có dự phòng nâng lên 200 km/h; riêng đoạn từ Đồng Đăng đến điểm nối ray quốc tế có tốc độ 80 km/h. Quy mô đầu tư phân kỳ, giai đoạn 1 xây dựng đường đơn, dự trữ quỹ đất để phát triển thành đường đôi trong giai đoạn hoàn chỉnh.

Dự án dự kiến bố trí 11 ga trên toàn tuyến, với phương án tổ chức vận hành được xây dựng theo hướng tách nhóm đối tượng vận tải: Đối với hành khách, gồm tàu liên vận quốc tế chạy suốt tuyến và tàu nội địa với các loại tàu nhanh, tàu thường; Đối với hàng hóa, tổ chức tàu hàng liên vận quốc tế kết nối trực tiếp sang Trung Quốc và các tuyến Á - Âu, cùng tàu hàng nội địa phục vụ nhu cầu trong nước.

Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án hơn 5 tỷ USD - tương đương hơn 137.000 tỷ đồng. Nguồn vốn đề xuất từ ngân sách nhà nước, đồng thời huy động thêm các nguồn hợp pháp khác; các địa phương có thể tham gia bố trí vốn cho công tác giải phóng mặt bằng và một phần xây dựng.

Về mô hình khai thác, phương án được đề xuất theo hướng tách bạch quản lý hạ tầng và kinh doanh vận tải. Đơn vị quản lý hạ tầng chịu trách nhiệm vận hành hệ thống đường sắt, trong khi các doanh nghiệp vận tải sử dụng hạ tầng để tổ chức khai thác trên cơ sở trả phí.

Dự án hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong tháng 7 vừa qua, trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư trong quý III này, triển khai xây dựng trước năm 2030 và cơ bản hoàn thành vào năm 2035.

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

Từ Khóa:
đường sắt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ đạo mới nhất từ Cục Thuế về tạm hoãn xuất cảnh

Chỉ đạo mới nhất từ Cục Thuế về tạm hoãn xuất cảnh Nổi bật

Tin cực vui cho 3 triệu người dân thường trú, tạm trú tại TP.HCM

Tin cực vui cho 3 triệu người dân thường trú, tạm trú tại TP.HCM Nổi bật

Vì sao ì ạch làm hạ tầng sạc xe điện trên cao tốc Bắc - Nam?

Vì sao ì ạch làm hạ tầng sạc xe điện trên cao tốc Bắc - Nam?

14:40 , 09/08/2026
Diện mạo đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành sau gần 8 tháng thi công

Diện mạo đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành sau gần 8 tháng thi công

14:09 , 09/08/2026
ĐBQH: Mở rộng hoạt động của ngân hàng cần phòng ngừa tình trạng 'bia kèm lạc'

ĐBQH: Mở rộng hoạt động của ngân hàng cần phòng ngừa tình trạng 'bia kèm lạc'

13:36 , 09/08/2026
Nguyên Bộ trưởng KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng lý giải lý do Việt Nam có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, nhưng lại ít doanh nghiệp thực sự lớn

Nguyên Bộ trưởng KH-CN Nguyễn Mạnh Hùng lý giải lý do Việt Nam có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, nhưng lại ít doanh nghiệp thực sự lớn

12:42 , 09/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên