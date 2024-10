Sắp xếp đơn vị hành chính: Từ 1/11/2024, Quảng Ninh có thêm thành phố mới

Thị xã Đông Triều

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1199/NQ-UBTVQH15 ngày 28/9/2024 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 – 2025.

Thành lập thành phố Đông Triều

Cụ thể, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Đông Triều như sau:

N hập toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,62 km 2 , quy mô dân số là 4.043 người của xã Tân Việt vào xã Việt Dân. Sau khi nhập, xã Việt Dân có diện tích tự nhiên là 12,63 km 2 và quy mô dân số là 8.830 người.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,77 km 2 , quy mô dân số là 8.592 người của phường Đông Triều vào phường Đức Chính. Sau khi nhập, phường Đức Chính có diện tích tự nhiên là 6,86 km 2 và quy mô dân số là 18.762 người.

Thành lập phường Bình Dương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 10,22 km 2 và quy mô dân số là 10.031 người của xã Bình Dương.

Thành lập phường Thủy An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 7,90 km 2 và quy mô dân số là 7.156 người của xã Thủy An.

Thành lập phường Bình Khê trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 56,79 km 2 và quy mô dân số là 13.222 người của xã Bình Khê .

Thành lập phường Yên Đức trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 9,31 km 2 và quy mô dân số là 7.295 người của xã Yên Đức .

Thành lập thành phố Đông Triều trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 395,95 km 2 và quy mô dân số là 248.896 người của thị xã Đông Triều.

Sau khi thành lập, t hành phố Đông Triều có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường: Bình Dương, Bình Khê, Đức Chính, Hoàng Quế, Hồng Phong, Hưng Đạo, Kim Sơn, Mạo Khê, Thủy An, Tràng An, Xuân Sơn, Yên Đức, Yên Thọ và 06 xã: An Sinh, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, Nguyễn Huệ, Tràng Lương, Việt Dân.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Ba Chẽ

Thành lập xã Lương Minh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 33,16 km 2 , quy mô dân số là 633 người của xã Minh Cầm và toàn bộ diện tích tự nhiên là 65,12 km 2 , quy mô dân số là 1.677 người của xã Lương Mông.

Sau khi thành lập, xã Lương Minh có diện tích tự nhiên là 98,28 km 2 và quy mô dân số là 2.310 người.

Sau khi sắp xếp, huyện Ba Chẽ có 07 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 06 xã và 01 thị trấn.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Cẩm Phả

Thành lập xã Hải Hòa trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 15,81 km 2 , quy mô dân số là 1.738 người của xã Cẩm Hải và toàn bộ diện tích tự nhiên là 80,30 km 2 , quy mô dân số là 3.868 người của xã Cộng Hòa .

Sau khi thành lập, xã Hải Hòa có diện tích tự nhiên là 96,11 km 2 và quy mô dân số là 5.606 người.

Sau khi sắp xếp, thành phố Cẩm Phả có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 phường và 02 xã.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Móng Cái

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,72 km 2 , quy mô dân số là 6.643 người của phường Hòa Lạc vào phường Trần Phú. Sau khi nhập, phường Trần Phú có diện tích tự nhiên là 1,74 km 2 và quy mô dân số là 11.830 người.

Sau khi sắp xếp, thành phố Móng Cái có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 07 phường và 09 xã.

Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hạ Long

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 1,65 km 2 , quy mô dân số là 12.578 người của phường Yết Kiêu vào phường Trần Hưng Đạo. Sau khi nhập, phường Trần Hưng Đạo có diện tích tự nhiên là 2,30 km 2 và quy mô dân số là 28.204 người.

Sau khi sắp xếp, thành phố Hạ Long có 32 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 phường và 12 xã.

Thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Thành lập Tòa án nhân dân thành phố Đông Triều trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Triều trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2024.

Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện, 01 thị xã và 05 thành phố; 171 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 91 xã, 73 phường và 07 thị trấn.