Sạt lở hàng loạt tuyến quốc lộ tại Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Bắc Kạn, Thanh Hóa

Công ty cổ phần Đường bộ 226 huy động nhân lực và máy móc khắc phục sự cố sạt lở trên Quốc lộ 12 - Ảnh: baodienbienphu.vn

Công ty cổ phần Đường bộ 226 ( Điện Biên ) cho biết, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt là hệ thống giao thông trên tuyến Quốc lộ 6, Quốc lộ 12, Quốc lộ 279 và Quốc lộ 279b xuất hiện nhiều điểm sạt lở.



Cụ thể, khoảng 5h ngày 9/9, mưa lớn đã gây ra sạt lở bùn đất xuống mặt đường gây ách tắc tại Km 113+240 trên tuyến Quốc lộ 12 đoạn qua xã Huổi Lèng (huyện Mường Chà). Vì mưa rất to nên đơn vị quản lý đường bộ đã cấm đường, hướng dẫn các xe dừng đỗ tại các vị trí an toàn. Đồng thời đã huy động nhân công và máy móc ứng trực, đợi đến khi đảm bảo an toàn sẽ đưa phương tiện vào hót sụt sạt, nhanh chóng thông xe.

Trên tuyến Quốc lộ 279 có 2 điểm thuộc Km 109+200 và Km 112+480, đoạn qua xã Na Ư (huyện Điện Biên). Ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động nhân lực, máy móc có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố.

Tương tự, tại Quốc lộ 279b, điểm Km 2+560, sạt lở hạ lưu cống, lấn sâu vào nền đường.

Các đơn vị chức năng đang tập trung giải quyết sạt lở để thông xe Quốc lộ 4D nối Lai Châu và Sa Pa - Ảnh: baolaichau.vn

Tại tỉnh Lai Châu , vào khoảng 2h ngày 9/9, tại Km 85+700 Quốc lộ 4D (gần điểm du lịch cầu kính Rồng Mây), một lượng đất đá lớn từ trên ta luy sạt lở xuống đường, các phương tiện không thể lưu thông, hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp đang xử lý.



Tại Km 218+80 trên tuyến Quốc lộ 4H, từ xã Mù Cả, huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) đi huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) vẫn tắc đường hoàn toàn do khối lượng rất lớn đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường.

Trước đó, theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Lai Châu, do mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to, nên vào lúc 16h30 ngày 8/6 trên tuyến Quốc lộ 4D đoạn đèo Ô Quý Hồ (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường) sạt lở nhiều điểm ta luy dương gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Sở GTVT tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động nhân lực, máy móc thực hiện thu dọn đất đá, cây đổ và các chướng ngại vật. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, tuần đường trên các tuyến đường để kịp thời phát hiện, báo cáo thiệt hại; yêu cầu các đơn vị thường trực nhân lực, máy móc, vật tư dự phòng tại các vị trí xung yếu để kịp thời khắc phục xử lý khi có thiệt hại xảy ra.

Sau nhiều giờ khẩn trương khắc phục, các đoạn sạt lở trên tuyến đường Quốc lộ 4D đoạn qua đèo Ô Quý Hồ, các phương tiện tạm thời lưu thông từ thị xã Sa Pa lên Lai Châu và ngược lại.

Theo thông tin từ Sở GTVT tỉnh Lào Cai , trong đêm 8/9, trên Quốc lộ 279 xuất hiện 2 điểm sạt lở lớn tại Km 124+100, đoạn qua xã Dương Quỳ (huyện Văn Bàn) và tại Km 79+200, đoạn thuộc địa phận bản Bông 1, 2 (xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên).

Hiện nay, đơn vị quản lý bảo trì đường bộ đã căng dây, lắp đặt rào chắn, cấm đường đảm bảo an toàn giao thông.

Khối lượng đất đá khổng lồ đổ xuống gây tắc đường tại Km 121+870 Quốc lộ 3B khu vực đèo Áng Toòng (xã Tân Sơn, Chợ Mới) - Ảnh: baobackan.vn

Rạng sáng 9/9, trên tuyến Quốc lộ 3B đoạn qua đèo Áng Toòng (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn ) xảy ra sạt lở đá gây chia cắt cục bộ, nhiều phương tiện bị đá rơi trúng, hư hỏng.

Thời điểm trên, hàng trăm mét khối đá từ taluy dương cùng cây cối bất ngờ sạt xuống, vùi lấp hoàn toàn mặt đường. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện Quốc lộ 3B nối từ TP. Bắc Kạn đến huyện Na Rì đang bị chia cắt, ách tắc cục bộ.

Ông Lèng Văn Chiến, Giám đốc Sở GTVT Bắc Kạn cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ việc trên, Sở GTVT đã chỉ đạo lực lượng cảnh giới, bảo đảm an toàn giao thông.



Các đơn vị chuyên môn đã tập kết đủ máy móc, nhân lực tại hiện trường, tuy nhiên, đến nay, cung trượt vẫn chưa ổn định, đất đá đang tiếp tục rơi, nên các lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường.

Trên các tuyến Quốc lộ 3B và Quốc lộ 279 đoạn qua tỉnh Bắc Kạn đang có 12 điểm sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc cục bộ. Song song với đó. do lũ các sông, suối đang dâng cao, gây ngập lụt cục bộ tại các ngầm tràn, điểm trũng thấp khiến hầu hết các tuyến đường tỉnh trên địa bàn gần như tê liệt.

Vị trí sạt sở Km 88+750-Km 88+810 Quốc lộ 15C thuộc địa phận xã Pù Nhi (Mường Lát) ngày càng nghiêm trọng - Ảnh: baothanhhoa.vn

Còn tại Thanh Hóa, đoạn tuyến từ Km 88+750-Km 88+810 Quốc lộ 15C thuộc địa phận xã Pù Nhi (huyện Mường Lát) đã bị sụt lún 2/3 mặt đường (phía phải tuyến), chiều sâu khoảng 3 m với chiều dài khoảng 60 m, đồng thời tiếp tục có hiện tượng lún sụt toàn bộ nền mặt đường gây nguy cơ cao đứt đường.



Vị trí này đã được Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Hiện, Cục Đường bộ Việt Nam đang chỉ đạo Sở GTVT tỉnh Thanh Hoá thực hiện giải pháp khắc phục.

Sở GTVT đề nghị UBND huyện Mường Lát triển khai phương án di dời các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng sụt trượt đến nơi an toàn; đồng thời thông báo, tuyên truyền về sự cố sụt trượt và phương án tổ chức giao thông tạm thời để người dân trong khu vực và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến được biết. Chỉ đạo UBND xã Pù Nhi và lực lượng chức năng (công an huyện, công an xã) phối hợp các đơn vị của Sở GTVT để tổ chức 2 điểm chốt chặn, trực gác 24/24 giờ tại 2 đầu đoạn sụt trượt) để hướng dẫn, điều tiết giao thông, phương án tổ chức giao thông tạm thời, đảm bảo an ninh, trật tự.

Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng (Sở GTVT), đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo phương án phân luồng nêu trên, cử người chốt trực, hướng dẫn giao thông 24/24 giờ và triển khai giải pháp khắc phục thiệt hại.

Đồn Biên phòng Pù Nhi phối hợp với Sở GTVT theo dõi tình trạng lún sụt, chủ động có phương án di dời, đảm bảo an toàn trong khu vực.