Sau 1 tháng Hoa hậu Ngọc Hân rời ghế Phó Tổng Giám đốc, cổ phiếu chủ resort xa xỉ bậc nhất Việt Nam bất ngờ "có biến"

Chốt phiên 21/6, cổ phiếu NVT của CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay tiếp tục tăng kịch biên độ, đánh dấu chuỗi 5 phiên tăng trần liên tiếp. Thị giá nhảy vọt lên mức 11.100 đồng/cp, tương ứng mức tăng gần 39% chỉ sau hơn 1 tuần và đây cũng là mức giá cao nhất của cổ phiếu này trong 2 năm qua. Giao dịch trên cổ phiếu này cũng khá sôi động với hàng chục nghìn đơn vị khớp lệnh, trong khi trước đó nhiều phiên "trắng thanh khoản".

Nhìn lại quá khứ, NVT cũng từng làm mưa làm gió trên thị trường với loạt phiên tăng kịch trần liên tiếp lên đỉnh lịch sử 28.000 đồng/cp (phiên 28/3/2022) sau khi bổ nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Hân (Hoa hậu Ngọc Hân) làm Phó Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, chưa neo trên đỉnh vinh quang được bao lâu cổ phiếu này đã nhanh chóng giảm sâu về quanh 5.000 đồng/cp vào tháng 11/2022.

Từ tháng 4/2024, cổ phiếu NVT đã bị chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2023 là số dương, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là số âm (theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023).

Đà tăng tốc của cổ phiếu NVT diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang có biến động lớn về cơ cấu lãnh đạo. Đáng chú ý, ngày 17/5, HĐQT công ty đã công bố nghị quyết về việc thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với bà Đặng Thị Ngọc Hân. Trước đó, Hoa hậu Ngọc Hân đã có đơn xin thôi giữ chức vụ với lý do cần tập trung cho mục tiêu cá nhân khác.

Cùng thời điểm trên, HĐQT NVT cũng thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HDQT của ông Vũ Hồng Quỳnh và ông Đỗ Quang Hải được bầu bổ sung vào vị trí này. Bên cạnh đó, 3 được bầu vào Ban Kiểm soát gồm bà Đinh Thị Hạnh, ông Nguyễn Hồ Ngọc và ông Vũ Hà Nam.

Lãi quý 1/2024 tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ

Ninh Vân Bay tiền thân là CTCP Đầu tư và Xây dựng Tuấn Phong, được thành lập từ tháng 9/2006 tại Hà Nội. Công ty là doanh nghiệp bất động sản du lịch chuyên về đầu tư, xây dựng, kinh doanh các khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại Việt Nam. Công ty đã đưa vào khai thác, vận hành loạt khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao như Six Senses Ninh Vân Bay, Emralda Ninh Bình, Lạc Việt New Tourist City, Six Senses Sai Gon River, Ana Mandara Đà Lạt Resort...

Trong đó, dự án quan trọng nhất là khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay tại Nha Trang, Khánh Hòa. Đây là khu nghỉ dưỡng do công ty con của Ninh Vân Bay là Du lịch Hồng Hải làm chủ đầu tư và hợp tác với Công ty Sarppasamphat Limited có trụ sở tại Thái Lan trong việc điều hành khai thác khu nghỉ với thương hiệu hàng đầu thế giới Six Senses Hotel Resorts Spas.

Về tình hình kinh doanh, "vùng dậy" sau giai đoạn ảm đạm thời Covid, doanh thu và lợi nhuận của NVT cải thiện rõ rệt trong những năm gần đây. Đặc biệt, sự hồi phục mạnh mẽ của ngành du lịch năm 2023 tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh lưu trú của doanh nghiệp. Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay ghi nhận doanh thu tăng trưởng 12% so với năm trước. Kết quả, doanh thu thuần năm 2023 đạt 377 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 36 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 120% so với cùng kỳ.

Năm 2024, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu đạt 390 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ, song lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng, "đi lùi" 39% so với mức thực hiện năm trước. Trong năm nay, doanh nghiệp dự kiến triển khai loạt các dự án bất động sản hiện có như triển khai khởi công xây dựng dự án phát triển giai đoạn 2 của Khu nghỉ mát Six Senses Ninh Vân Bay, xây dựng Dự án Khu du lịch sinh thái Bảo Việt tại Mũi Né (Phan Thiết) và nâng cấp Dự án Ân Mandara Villas Dalat Resrort&Spa.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục tăng cường tìm kiếm và nắm bắt cơ hội trong lĩnh vực bất động sản du lịch để thực hiện mục tiêu tăng quy mô sở hữu khu nghỉ, khách sản tại Hà Nội, TP HCM và các thị trường tiềm năng khác.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2024, NVT ghi nhận mức doanh thu cao nhất trong vòng 15 năm với 114 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, lợi nhuận sau thuế gần 17 tỷ đồng, gấp gần 9 lần con số cùng kỳ, trong đó phần lớn lợi nhuận thuộc về cổ đông không kiểm soát với 13 tỷ, còn lại lãi ròng xấp xỉ 4 tỷ đồng.