Sau 2 lần sửa bếp, tôi nhận ra: Sai 4 kích thước này khiến việc nấu ăn ngày càng mệt

1. Chiều cao mặt bàn bếp: Không có con số "chuẩn cho tất cả"

Trong nhiều bản vẽ cải tạo, chiều cao mặt bàn thường được đặt khoảng 80 cm – một con số được coi là phổ biến từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, mức này chỉ phù hợp với người cao khoảng 1m60.

Với người thấp hơn, mặt bàn có thể hơi cao, khiến thao tác rửa và thái thực phẩm bị mỏi tay. Ngược lại, với người cao hơn – đặc biệt là nam giới thường xuyên nấu ăn – mặt bàn 80 cm có thể quá thấp, buộc phải cúi lưng liên tục.

Giải pháp hiện đại là thiết kế bếp theo chiều cao người sử dụng , thậm chí chia thành nhiều khu vực với độ cao khác nhau:

- khu sơ chế có thể thấp hơn một chút

- khu nấu có thể cao hơn để tránh phải khom lưng

- khu rửa chén có thể điều chỉnh phù hợp chiều cao khuỷu tay

Một căn bếp được "đo ni đóng giày" giúp giảm mỏi vai, đau lưng – điều rất đáng cân nhắc nếu bạn nấu ăn thường xuyên.

2. Độ sâu mặt bàn bếp: Chênh 5 cm nhưng khác biệt lớn

Nhiều gia đình chọn mặt bàn sâu 55 cm vì đây là kích thước phổ biến. Tuy nhiên khi đặt thớt, lọ gia vị, nồi chảo… mặt bàn nhanh chóng trở nên chật chội.

Khi rửa bát, nước dễ bắn ra ngoài vì không có khoảng trống phía sau. Không gian thao tác bị giới hạn khiến việc nấu ăn trở nên bất tiện hơn.

Trải nghiệm thực tế cho thấy độ sâu khoảng 60 cm giúp cải thiện đáng kể:

- đủ chỗ đặt thớt và nguyên liệu

- hạn chế nước bắn ra sàn

- dễ bố trí thêm ổ cắm hoặc phụ kiện bếp

- thao tác thoải mái hơn

Chỉ 5 cm khác biệt nhưng ảnh hưởng rõ rệt đến cảm giác sử dụng hàng ngày.

3. Khoảng cách giữa mặt bàn và tủ treo: Quá thấp dễ va chạm

Một lỗi phổ biến khác là đặt tủ treo quá thấp để tăng diện tích lưu trữ. Tuy nhiên khi khoảng cách giữa tủ và mặt bàn chỉ khoảng 60 cm, người dùng dễ gặp nhiều bất tiện:

- muỗng hoặc vá dễ va vào tủ khi nấu

- khó quan sát khi chế biến

- dễ đụng đầu khi cúi hoặc xoay người

- lấy đồ không thoải mái

Khoảng cách khoảng 70–75 cm thường được đánh giá là hợp lý hơn. Mức này vẫn đảm bảo đủ không gian lưu trữ nhưng giúp thao tác nấu ăn thoải mái hơn.

4. Độ sâu tủ dưới: Quá nông hoặc quá sâu đều bất tiện

Tủ dưới là nơi chứa nhiều nồi, chảo và thiết bị bếp. Nếu tủ quá nông, không gian lưu trữ bị hạn chế, dễ khiến đồ đạc bày ra ngoài gây cảm giác bừa bộn.

Ngược lại, nếu tủ quá sâu, việc lấy đồ trở nên khó khăn vì phải cúi người hoặc với tay sâu vào bên trong.

Kinh nghiệm thực tế cho thấy tủ dưới sâu khoảng 70 cm kết hợp hệ ngăn kéo giúp việc sử dụng thuận tiện hơn:

- kéo ra là thấy toàn bộ đồ dùng

- dễ sắp xếp theo nhóm

- hạn chế việc quên đồ ở phía trong

- giữ bề mặt bếp gọn gàng

Tóm tắt 4 kích thước nên cân nhắc trước khi làm bếp

Chiều cao mặt bàn

→ nên điều chỉnh theo chiều cao người dùng, không nhất thiết cố định 80 cm

Độ sâu mặt bàn

→ khoảng 60 cm giúp thao tác thoải mái hơn 55 cm

Khoảng cách tủ treo – mặt bàn

→ khoảng 70–75 cm để tránh va chạm khi nấu

Độ sâu tủ dưới

→ khoảng 70 cm, nên dùng ngăn kéo để dễ lấy đồ

Một căn bếp đẹp có thể khiến bạn hài lòng trong vài ngày. Nhưng một căn bếp dễ sử dụng mới là yếu tố giúp việc nấu ăn trở nên nhẹ nhàng trong nhiều năm.

Nếu đang có ý định cải tạo bếp, đừng chỉ nhìn vào mẫu thiết kế – hãy bắt đầu từ kích thước phù hợp với chính bạn.