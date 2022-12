Sau 2 năm rời Coteccons, “đế chế” mới của ông Nguyễn Bá Dương gồm SOL E&C, Newtecons, Ricons, BM Windows, Boho Décor, DB tuyên bố đạt 1 tỷ USD doanh thu

SOL E&C vừa tổ chức chương trình “Đại hội Cán bộ nhân viên năm 2022” tại trụ sở chính (toà nhà 96 Phan Đăng Lưu) với sự tham dự của Chủ tịch sáng lập Nguyễn Bá Dương. Tổng kết năm 2022, SOL E&C ghi nhận doanh thu gần 4.500 tỷ đồng (tăng trưởng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021).

Đáng chú ý, tại sự kiện này, đại diện doanh nghiệp công bố hệ sinh thái các công ty Newtecons, Ricons, BM Windows, Boho Décor, DB tạo nên doanh thu hơn 1 tỷ USD.

2 năm trước, khi dứt áo khỏi Coteccons sau 17 năm gây dựng, ông Dương từng chia sẻ: "Tôi cũng như các bạn, cũng có cảm giác chần chừ không muốn bước ra khỏi vùng an toàn, đôi lúc không dám chấp nhận rủi ro… Nhưng nếu không đương đầu với thách thức thì không thể lớn lên được, mỗi lần vấp ngã là một lần chúng ta học được cách làm sao để đi nhanh hơn".

Ông Dương đồng thời có mặt trong lễ tổng kết tại Boho Décor .

“Năm 2022 đánh dấu bước chuyển mình của Boho khi doanh thu và sản lượng của các khối Thi công, Thiết kế và Nhà máy đều đạt thành quả đáng khích lệ. Đồng thời, đây cũng là năm thành công trong việc phát triển đội ngũ kế thừa, nhiều nhân sự được Công ty trao cơ hội để nắm giữ vai trò quản lý”, ghi nhận trong tổng kết của Công ty.

Newtecons mới đây cũng thông báo đã cán mốc kế hoạch doanh thu 10.000 tỷ đồng. Con số 10.000 tỷ của Newtecons đầu năm được đánh giá khá tham vọng khi tăng gấp đôi so với năm 2021 – mức tăng trưởng vượt trội so với loạt nhà thầu còn lại trong bối cảnh thị trường nội địa đang co hẹp và áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt.



Với cột mốc này, Newtecons đã có bước nhảy vọt lên Top 3 ngành, tương đương với doanh số của Ricons, chỉ xếp sau Hoà Bình (kế hoạch 17.500 tỷ đồng) và Coteccons (kế hoạch 15.000 tỷ đồng). Mới đây, Ricons cũng lần đầu cán ngưỡng doanh thu 10.000 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng tổng doanh thu của 2 công ty xây dựng này đã lên tới 20.000 tỷ đồng.

Trở lại với SOL E&C, trong năm qua Công ty cho biết được công bố là doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất ngành Xây dựng Việt Nam theo bảng xếp hạng FAST500 của VNR (tháng 4/2022). Một số dự án tiêu biểu SOL E&C thầu trong năm qua bao gồm Nhà máy của John-Richard tại Việt Nam, Swan Smart Logistics Long An của Tập đoàn Cainiao, Khu nhà máy và khu sinh hoạt của Huafu (thuộc “Cụm công nghiệp dệt sợi 50ha” tại Long An), Mai House Hội An Luxury Golf and Resort tại tỉnh Quảng Nam….

Newtecons và SOL E&C còn trúng thầu dự án Hạng mục nhà máy sản xuất của tập đoàn Techtronics Tools Industries (TTI) tại Việt Nam.

Newtecons dưới sự dẫn dắt của ông Dương cũng liên tục công bố các gói thầu lớn. Đơn cử, tháng 5 Công ty chính thức cất nóc "siêu dự án" Lake Tower thuộc dự án Grand Marina, Saigon. Được biết, tiền thân dự án này là The Centennial Saigon đặt ngay khu "đất vàng" Ba Son. Thông tin Masterise Group "thế chân" Alpha King tại siêu dự án này gây nhiều chú ý thời gian trước đó.

Đặc biệt, Newtecons dưới trướng ông Nguyễn Bá Dương đã thay Coteccons để trở thành nhà thầu mới của dự án tiếp tục dậy sóng dư luận, cùng với loạt dự án lớn khác như The Spirit Saigon (trung tâm quận 1), Lumiere Riverside (quận 2)….

Về thị trường, ảnh hưởng hậu Covid-19, đặc biệt là sự chững lại của thị trường bất động sản, tăng lãi suất cùng những sự kiện trên thị trường tài chính đang khiến các nhà thầu gặp khó khăn. Thậm chí trong báo cáo nhận định mới công bố, Mirae Asset dự phóng Coteccons sẽ bị lỗ khoảng 110 tỷ đồng (kết quả 9 tháng đầu năm vẫn lãi trước thuế 8 tỷ đồng) và không hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2022.