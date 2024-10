Nóng: Phán quyết của Tòa án về vụ việc của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng tại Tây Ban Nha

Hồi tháng 7/2022, vụ việc một diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam bị cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp trên đảo Mallorca (Tây Ban Nha) gây chấn động Vbiz. Thời điểm đó, danh tính 2 người Việt Nam này không được công khai nhưng dựa vào những chi tiết như nghề nghiệp, tuổi tác... thì Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng bị gọi tên. Bởi lẽ vào vài ngày trước khi xảy ra sự việc, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng liên tục cập nhật những hình ảnh đồng hành cùng nhau trong chuyến đi tại Tây Ban Nha.

Trong 2 năm qua, cuộc sống và sự nghiệp của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng cũng bị ảnh hưởng nhiều. Đến ngày 22/10, bà Trần Trà My - một người đang sinh sống tại Tây Ban Nha với kinh nghiệm từng làm luật tại Tây Ban Nha và làm công việc phiên dịch cho Toà án của Tây Ban Nha đã đăng bài viết cập nhật diễn biến sự việc. Trà My được Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng nhờ hỗ trợ giải quyết sự việc này. Theo đó, bà Trần Trà My cho hay Toà án Palma de Mallorca đã ra quyết định lưu hồ sơ và đình chỉ vụ án có điều kiện vì không tìm được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội.

Toà án Tây Ban Nha ra quyết định lưu hồ sơ và đình chỉ vụ án có điều kiện liên quan đến sự việc của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng

Nói về quá trình gặp gỡ, trao đổi và tìm hiểu sự việc trong 2 năm qua, bà Trà My chia sẻ: "Có những buổi phân tích, nói chuyện với Luật sư Tây Ban Nha, những thời điểm chúng ta cũng hoang mang và dự tính những diễn biến có thể xảy ra, nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua khi cơ quan điều tra không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào buộc tội hai anh. Ngay khi các anh trở về Việt Nam vào đầu tháng 8 năm 2022, ba anh em đã rất vui mừng, nhưng vẫn thận trọng chưa thông báo trên truyền thông khi vụ việc vẫn còn chưa ngã ngũ".

Vào tháng 7 năm 2024, Toà án Tây Ban Nha đã ban hành phán quyết về việc không tiếp tục điều tra, xét xử và quyết định lưu hồ sơ vụ án do không tìm được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội.

Bà Trần Trà My cũng đưa ra những quan điểm, ý kiến liên quan đến việc Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng bị dư luận tấn công trong thời gian qua: "Sự giận dữ và phẫn nộ của những người chưa hiểu rõ bản chất của vụ việc đã đưa câu chuyện đi rất xa. Chúng ta không thể trách họ, và cũng không thể đồng thời bào chữa cho hai anh ở thời điểm đó, mà đã lựa chọn cách im lặng để cho cơ quan tư pháp Tây Ban Nha thực hiện công việc của họ, và để cho những văn bản pháp lý chính thống nói lên kết quả cuối cùng".

Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng cùng nhau đi du lịch tại Tây Ban Nha vào tháng 6-7/2022

Hồi tháng 7/2022, khi xảy ra sự việc lùm xùm này, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh chọn cách im lặng. Đến tháng 8/2022,Tòa án Palma trả lại hộ chiếu để cả hai về nước. Ngay thời điểm xảy ra sự việc, những bộ phim có Hồng Đăng tham gia phát sóng trên VTV bị cắt sóng, chiếu phim khác. Sau đó, Hồng Đăng thôi việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

Về phía Hồ Hoài Anh, nam nhạc sĩ chủ động xin nghỉ việc tại Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong 2 năm qua, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng trở nên kín tiếng hơn, hình ảnh ít nhiều đã bị ảnh hưởng trong mắt công chúng.