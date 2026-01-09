Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau 22h đêm, chuyện gì xảy ra bên trong các toà nhà ngân hàng, công ty công nghệ ở Trung Quốc?

09-01-2026 - 19:12 PM | Sống

Hình ảnh được ghi nhận tại các ngân hàng, tập đoàn công nghệ lớn, dường như ai cũng đang tăng ca với "một núi" công việc.

Ở Trung Quốc, từ lâu đã có khái niệm - văn hóa làm việc 996 (làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mới nghỉ, mỗi tuần làm việc 6 ngày, tương dương 72 giờ/tuần). Đặc biệt với người trẻ đang làm việc tại các doanh nghiệp lớn, ngân hàng hay tập đoàn top đầu, nhịp độ cạnh tranh được ví như một cuộc chạy đua khắc nghiệt, nơi ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân ngày càng mờ nhạt.

Không khó để bắt gặp những hình ảnh nhân viên ăn uống, sinh hoạt, thậm chí ngủ lại ngay tại văn phòng để kịp tiến độ công việc.

Áp lực này càng rõ nét hơn vào những thời điểm cao điểm trong năm, đặc biệt là giai đoạn cận Tết - khi khối lượng công việc dồn dập, các báo cáo, chỉ tiêu và kế hoạch tổng kết phải hoàn tất trước kỳ nghỉ dài ngày.

Ghi nhận trên các nền tảng mạng xã hội như Douyin và Xiaohongshu cho thấy, nhiều người đã chụp lại hình ảnh các tòa nhà văn phòng, khu làm việc của doanh nghiệp và ngân hàng vẫn sáng đèn vào khung giờ 22-23h, thậm chí sau nửa đêm. Những bức ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, làm dấy lên câu hỏi: điều gì đang diễn ra phía sau những ô cửa kính sáng rực giữa đêm khuya?

Vậy rốt cuộc, bên trong những tòa nhà ngân hàng sáng đèn đến khuya, họ đang làm gì? Đây cũng là điều khiến không ít người tò mò. Lướt một vòng các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nhiều cư dân mạng chia sẻ rằng thời điểm buổi tối và ban đêm thường là lúc nhân viên ngân hàng tập trung đối soát sổ sách, xử lý dữ liệu giao dịch trong ngày, kiểm tra rủi ro và hoàn thiện báo cáo.

Đặc biệt với các ngân hàng lớn, khối lượng giao dịch khổng lồ buộc nhiều bộ phận phải làm việc ngoài giờ để đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru, số liệu không sai sót trước khi bước sang ngày mới. Ngoài ra, những giai đoạn cao điểm như cuối tháng, cuối quý, đầu năm “khai môn hồng”, hay mùa tổng kết tài chính, áp lực công việc càng tăng, khiến việc tăng ca trở thành điều khó tránh.

Không chỉ dừng lại ở những con số, nhiều nhân viên cho biết họ còn phải họp nội bộ, rà soát hồ sơ khách hàng doanh nghiệp, chuẩn bị phương án tín dụng, thậm chí xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến tuân thủ và kiểm soát nội bộ,...

Nhân viên của một ngân hàng lúc 22h55 phút. Cô Châu cho biết đã tăng ca đến nửa đêm trong suốt 1 tuần vừa qua: "Có quá nhiều ngân sách cuối năm và báo cáo tài chính cuối kỳ".

Ở các tập đoàn công nghệ lớn hay những tòa nhà thuộc khu trung tâm tài chính, khung cảnh ấy cũng chẳng hề kém cạnh. Dường như ai cũng đang bị cuốn vào một guồng quay chung, nơi thời gian làm việc kéo dài đến tận đêm khuya trở thành điều bình thường. Ánh đèn vẫn sáng sau mỗi ô cửa kính, bàn phím vẫn gõ liên hồi, những cuộc họp muộn và bản báo cáo chưa kịp hoàn tất khiến nhiều người buộc phải ở lại văn phòng lâu hơn dự kiến.

Trụ sở chính của tập đoàn Douyin tại Thượng Hải, Trung Quốc luôn sáng đèn cả ngày lẫn đêm.

Đêm Thâm Quyến, những tòa nhà CBD (Central Business District - những tòa nhà cao tầng, hiện đại nằm trong khu vực trung tâm tài chính, thương mại sầm uất nhất của một thành phố), phía sau mỗi ô cửa kính vẫn là những con người đang chạy đua với công việc, áp lực và ước mơ.

Nguồn ảnh/clip: Douyin, Xiaohongshu.

Công ty công nghệ chơi lớn, tặng nhân viên nút bàn phím bằng vàng ròng

Theo Trần Hà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bị camera AI phát hiện vi phạm ATGT tại Hà Nội, người dân nộp phạt nguội ở đâu?

Bị camera AI phát hiện vi phạm ATGT tại Hà Nội, người dân nộp phạt nguội ở đâu? Nổi bật

Không chỉ sữa bột, nhiều thực phẩm quen thuộc cũng có thể chứa vi khuẩn Bacillus cereus - thứ khiến Nestlé thu hồi sữa toàn cầu

Không chỉ sữa bột, nhiều thực phẩm quen thuộc cũng có thể chứa vi khuẩn Bacillus cereus - thứ khiến Nestlé thu hồi sữa toàn cầu Nổi bật

200 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

200 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Vi phạm cùng 1 lỗi có mức phạt lên tới 20 triệu đồng

18:50 , 09/01/2026
Chàng trai làm thử thách "uống 3 lít nước mỗi ngày trong 1 tháng", kết quả gây chấn động

Chàng trai làm thử thách "uống 3 lít nước mỗi ngày trong 1 tháng", kết quả gây chấn động

18:11 , 09/01/2026
Khi được ai đó xin lỗi, đừng chỉ đáp lại “không sao đâu”: 3 cách trả lời này mới thể hiện EQ cao, dễ được khen ngợi

Khi được ai đó xin lỗi, đừng chỉ đáp lại “không sao đâu”: 3 cách trả lời này mới thể hiện EQ cao, dễ được khen ngợi

18:03 , 09/01/2026
Phát hiện loài cực quý được gọi là “xuyên sơn giáp” ở Việt Nam: Nhiều người vui mừng, lập tức có cán bộ bảo vệ nghiêm ngặt

Phát hiện loài cực quý được gọi là “xuyên sơn giáp” ở Việt Nam: Nhiều người vui mừng, lập tức có cán bộ bảo vệ nghiêm ngặt

17:16 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên