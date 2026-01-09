Sau 22h đêm, chuyện gì xảy ra bên trong các toà nhà ngân hàng, công ty công nghệ ở Trung Quốc?

Ở Trung Quốc, từ lâu đã có khái niệm - văn hóa làm việc 996 (làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối mới nghỉ, mỗi tuần làm việc 6 ngày, tương dương 72 giờ/tuần). Đặc biệt với người trẻ đang làm việc tại các doanh nghiệp lớn, ngân hàng hay tập đoàn top đầu, nhịp độ cạnh tranh được ví như một cuộc chạy đua khắc nghiệt, nơi ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân ngày càng mờ nhạt.

Không khó để bắt gặp những hình ảnh nhân viên ăn uống, sinh hoạt, thậm chí ngủ lại ngay tại văn phòng để kịp tiến độ công việc.

Áp lực này càng rõ nét hơn vào những thời điểm cao điểm trong năm, đặc biệt là giai đoạn cận Tết - khi khối lượng công việc dồn dập, các báo cáo, chỉ tiêu và kế hoạch tổng kết phải hoàn tất trước kỳ nghỉ dài ngày.

Ghi nhận trên các nền tảng mạng xã hội như Douyin và Xiaohongshu cho thấy, nhiều người đã chụp lại hình ảnh các tòa nhà văn phòng, khu làm việc của doanh nghiệp và ngân hàng vẫn sáng đèn vào khung giờ 22-23h, thậm chí sau nửa đêm. Những bức ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, làm dấy lên câu hỏi: điều gì đang diễn ra phía sau những ô cửa kính sáng rực giữa đêm khuya?

Vậy rốt cuộc, bên trong những tòa nhà ngân hàng sáng đèn đến khuya, họ đang làm gì? Đây cũng là điều khiến không ít người tò mò. Lướt một vòng các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nhiều cư dân mạng chia sẻ rằng thời điểm buổi tối và ban đêm thường là lúc nhân viên ngân hàng tập trung đối soát sổ sách, xử lý dữ liệu giao dịch trong ngày, kiểm tra rủi ro và hoàn thiện báo cáo.

Đặc biệt với các ngân hàng lớn, khối lượng giao dịch khổng lồ buộc nhiều bộ phận phải làm việc ngoài giờ để đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru, số liệu không sai sót trước khi bước sang ngày mới. Ngoài ra, những giai đoạn cao điểm như cuối tháng, cuối quý, đầu năm “khai môn hồng”, hay mùa tổng kết tài chính, áp lực công việc càng tăng, khiến việc tăng ca trở thành điều khó tránh.

Không chỉ dừng lại ở những con số, nhiều nhân viên cho biết họ còn phải họp nội bộ, rà soát hồ sơ khách hàng doanh nghiệp, chuẩn bị phương án tín dụng, thậm chí xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến tuân thủ và kiểm soát nội bộ,...

Nhân viên của một ngân hàng lúc 22h55 phút. Cô Châu cho biết đã tăng ca đến nửa đêm trong suốt 1 tuần vừa qua: "Có quá nhiều ngân sách cuối năm và báo cáo tài chính cuối kỳ".

Ở các tập đoàn công nghệ lớn hay những tòa nhà thuộc khu trung tâm tài chính, khung cảnh ấy cũng chẳng hề kém cạnh. Dường như ai cũng đang bị cuốn vào một guồng quay chung, nơi thời gian làm việc kéo dài đến tận đêm khuya trở thành điều bình thường. Ánh đèn vẫn sáng sau mỗi ô cửa kính, bàn phím vẫn gõ liên hồi, những cuộc họp muộn và bản báo cáo chưa kịp hoàn tất khiến nhiều người buộc phải ở lại văn phòng lâu hơn dự kiến.

Trụ sở chính của tập đoàn Douyin tại Thượng Hải, Trung Quốc luôn sáng đèn cả ngày lẫn đêm.

Đêm Thâm Quyến, những tòa nhà CBD (Central Business District - những tòa nhà cao tầng, hiện đại nằm trong khu vực trung tâm tài chính, thương mại sầm uất nhất của một thành phố), phía sau mỗi ô cửa kính vẫn là những con người đang chạy đua với công việc, áp lực và ước mơ.

Nguồn ảnh/clip: Douyin, Xiaohongshu.