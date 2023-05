Sau 3 năm bán hàng online tôi kiếm được 17 tỷ đồng: Điều này là quan trọng nhất!

Ngoài công việc chính, Cassiy Johnson luôn muốn làm thêm công việc phụ, vì thế cô đã thử qua rất nhiều nghề khác nhau.

Vào tháng 3/2020, sau khi nghỉ việc tại công ty cũng là thời điểm đại dịch bùng phát, Johnson bắt đầu nghiên cứu các cách kiếm tiền tại nhà. Cô miệt mài xem các video trên YouTube về hình thức dropshipping - phương pháp kinh doanh mà người bán không cần “ôm hàng”.

Sau khi nghiên cứu nhiều cách để tham gia hình thức kinh doanh này, Johnson nhận ra dịch vụ in theo yêu cầu là lựa chọn hoàn hảo nhất đối với cô. Hình thức này yêu cầu vốn thấp. Cô không cần mua hàng, mua máy in đắt tiền hoặc tự in và vận chuyển sản phẩm.

Johnson mở cửa hàng trực tuyến trên Etsy vào tháng 4/2020 và mất khoảng 50 USD – 100 USD để bắt đầu bán hàng. Giải thích về lựa chọn này, cô cho biết bản thân cũng là khách hàng quen thuộc trên Etsy và cô hiểu những gì khách hàng tìm kiếm trên nền tảng này.

Cassiy Johnson

Sản phẩm đầu tiên mà Johnson bán là cốc café có in hình chủ đề cách ly thời đại dịch. Cô thiết kế hình trên ứng dụng Canva và sử dụng trang web Printify – nơi kết nối hàng trăm máy in khắp thế giới. Ngay khi khách đặt mua một sản phẩm từ cửa hàng của Johnson, bên in ấn sẽ làm việc và gửi sản phẩm cho khách trong khoảng từ 3-5 ngày.

Cô đã nghiên cứu những sản phẩm bán chạy trong lĩnh vực in theo yêu cầu bằng cách tập trung vào các từ khoá trong tiêu đề và tag, đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm.

Nếu có một mẫu thiết kế thành công, cô sẽ cố gắng tạo ra nhiều lựa chọn khác như áo cho cặp đôi, cho gia đình. Điều này giúp cho sản phẩm của Johnson nổi bật hơn trong danh sách kết quả tìm kiếm, tăng cơ hội chốt đơn hơn so với các đối thủ.

Johnson lưu ý rằng người bán hàng phải nhanh chóng phân tích yếu tố giúp sản phẩm thành công. Cô xem xét ảnh sản phẩm, màu và phông chữ của thiết kế cũng như thị trường nơi nó xuất hiện.

Mỗi khi cho ra mắt thiết kế mới, cô sẽ thử nó trên cả cốc và áo để xem khách hàng thích lựa chọn nào hơn. Khi đã hiểu rõ “khẩu vị” của khách, cô bổ sung thêm nhiều màu khác cho thiết kế. Johnson cũng đã thử in trên túi tote, giày dép và rèm.

Hình ảnh minh hoạ

Đến tháng 8/2020, Johnson quay trở lại làm việc ở một công ty bảo hiểm. Kế hoạch của cô khi đó là luôn phải có một công việc chính bên cạnh việc bán hàng online để đảm bảo thu nhập. Cô đã kiếm được 800 USD vào tháng 6 và 1.500 USD vào tháng 7/2020.

Tháng 11/2020 là một bước ngoặt đối với công việc kinh doanh của Johnson. Cô đã kiếm được 70.000 USD doanh thu trong một tháng nhờ nhu cầu cao điểm dịp Giáng sinh.

Đến tháng 6/2021, cô nghỉ việc ở bộ phận chăm sóc khách hàng và chuyển sang bán hàng toàn thời gian trên Etsy. Tính từ khi bắt đầu mở cửa hàng, cô đã kiếm được 730.000 USD (khoảng 17 tỷ VNĐ) doanh thu từ Etsy. Mặc dù số lượng người bán hàng trên nền tảng này không ngừng tăng, nhưng Johnson khẳng định luôn có cơ hội để bạn tạo ra sản phẩm độc đáo được khách hàng ưa chuộng.

Tham khảo BI