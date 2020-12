Sau 30 tuổi và 5 thứ quý giá nhất của người phụ nữ

Đối với người phụ nữ mà nói, 30 tuổi giống như một bước ngoặt cuộc đời.

Giống như một nữ diễn viên từng nói:

"Phụ nữ 30 tuổi, có gương mặt của một phụ nữ 20, lại có trí tuệ của phụ nữ 40, là thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời người phụ nữ."

Ở vào thời khắc quan trọng nhất này, có một số đạo lý mà bạn cần phải hiểu.

01

Về tình cảm: quan trọng hơn cả độc lập về kinh tế, là sự độc lập về tâm hồn

Khi được hỏi về đề tài "Tiêu chuẩn độc lập của người phụ nữ trong hôn nhân", một MC đã trả lời rằng:

"Trong hôn nhân, không phải lúc nào nền tảng kinh tế cũng quyết định tất cả, thứ phụ nữ nên độc lập cũng không phải chỉ là tiền, mà quan trọng hơn, là "tâm"."

Đúng vậy, về mặt tình cảm, kinh tế độc lập rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là sự độc lập về tinh thần.

Nhân vật Chung Hiểu Cần trong bộ phim truyền hình Trung Quốc mang tên "30 chưa phải là hết" chính là một ví dụ điển hình.

Cô không biết mình thích gì, muốn ăn gì sẽ đi tìm mẹ nấu cho; muốn dùng gì sẽ hỏi chồng nhờ chồng đáp ứng; có chuyện gì phân vân sẽ hỏi ý kiến bạn bè.

Ly hôn, là quyết định đầu tiên cô tự mình đưa ra trong ngần ấy năm cuộc đời.

Kể từ giây phút đó, cô bắt đầu tập sống một mình, bắt đầu nghĩ xem rốt cuộc mình thích cái gì, bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch cho mỗi ngày của mình.

Sự thay đổi từ môi trường cho tới tư tưởng, khiến cô không còn đắm chìm trong vòng luẩn quẩn trong tưởng tượng của bản thân nữa, cô cũng bắt đầu suy nghĩ lại về cái gọi là tình thân.

Một đạo diễn người nói ngoài từng nói:

"Một vài phụ nữ có một kiểu ý thức như này, họ cho rằng những thứ mà mình muốn hay hạnh phúc của mình cần phải được người khác ban cho.

Người phụ nữ như vậy nội tâm không đủ độc lập, họ không thể gánh vác được vai trò xã hội mà người phụ nữ nên có trong tương lai."

Phụ nữ độc lập về tinh thần, hoàn toàn có thể tự mình tạo ra hạnh phúc.

Người phụ nữ như vậy, họ có sự độc lập trong nhân cách, và có một sự tự tin rạng ngời.

Họ sẽ không vì cãi nhau với chồng mà suy sụp, cũng không vì chồng bận rộn mà tự ngồi ủ dột buồn chán, họ vừa có thể dựa vào bạn đời, lại vừa có thể tự tạo ra một khoảng trời cho chính mình.

Người phụ nữ như vậy luôn nắm trong tay cuộc sống và vận mệnh của chính mình.

02

Về sức khỏe: Luôn luôn mạnh khỏe, mới là món quà tuyệt vời nhất dành tặng bản thân

Trong một bộ phim truyền hình mang tên "Send Me to the Clouds", nữ chính vì làm việc quanh năm suốt tháng mà bỏ bê cơ thể của mình, cuối cùng mắc bệnh ung thư buồng trứng.

Trường hợp như vậy trong cuộc sống không phải là ít.

Dạo trước, báo chí đưa tin về một cô gái đau bụng kinh suốt mười mấy năm trời, nhưng cô luôn xem nhẹ vì nghĩ đó là hiện tượng bình thường.

Cho tới một ngày khi đau tới ngất đi mới phát hiện ra mình có 24 u xơ tử cung.

Mặc dù sau khi được điều trị kịp thời, cô gái đã hồi phục sức khỏe, nhưng nghĩ lại, chắc hẳn ai cũng sẽ cảm thấy toát mồ hôi.

Theo điều tra của tổ chức y tế thế giới WHO:

41% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ mắc các bệnh phụ khoa ở các mức độ khác nhau.

75% phụ nữ sẽ bị 1-2 lần viêm nhiễm phụ khoa trong đời.

Chỉ tính riêng ở Trung Quốc, các ca ung thư cổ tử cung thậm chí chiếm 1/3 thế giới, và khiến khoảng 100.000 phụ nữ tử vong mỗi năm.

Ung thư vú là căn bệnh giết người số một đối với sức khỏe của phụ nữ và tỷ lệ mắc bệnh đang tăng lên qua từng năm.

Tỷ lệ mắc ung thư buồng trứng tuy thấp nhưng không dễ phát hiện, khi phát hiện đã muộn, tỷ lệ sống chỉ dưới 30% ...

Các bệnh phụ nữ đang có dấu hiệu trẻ hóa trong những năm gần đây.

Phụ nữ đương đại không chỉ phải đối mặt với áp lực công việc, mà còn phải đối mặt với áp lực cuộc sống thường nhật như chăm sóc con cái, chuyện vợ chồng, hay những việc vụn vặt như cơm nước trong gia đình…

Họ dành tất cả thời gian của mình cho người khác, thời gian dành cho bản thân là vô cùng ít ỏi.

Thực ra, đối với các căn bệnh của phụ nữ, phòng ngừa là phương pháp tốt nhất.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi một người phụ nữ nên:

Quan tâm tới mình nhiều hơn, kịp thời hiểu tình hình của mình.

Chú ý tới ăn uống, chăm vận động, ngủ sớm, duy trì một tâm thái mở, lạc quan.

Thường xuyên khám sức khỏe định kì, phát hiện bất thường ngay lập tức hãy điều trị.

Điều quan trọng nhất chính là, đặt bản thân lên hàng đầu.

Luôn luôn khỏe mạnh, mới là món quà quý giá nhất mà bản thân tự tặng cho chính mình.

03

Về tâm thái: Bớt lo lắng lại, ung dung nhiều hơn

Càng lớn tuổi càng phát hiện ra rằng, quan trọng hơn cả dung nhan, chính là tâm thái.

Ở cùng với người hay lo âu, mỗi ngày đều sẽ trôi qua trong căng thằng; ở cùng người ung dung, xởi lởi, chuyện có to tát tới mấy cũng chỉ như con kiến.

Cô bạn T., dù có phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn ra sao, cô ấy cũng luôn rất ung dung, thản nhiên.

Tăng ca tới 3h sáng, người khác suy sụp tới phát khóc, cô ấy vẫn thản nhiên nói:

"Vẫn được ngủ 3 tiếng nữa mà!"

Đối mặt với tình thế khó xử giữa gia đình và sự nghiệp, cô ấy luôn có thể điều tiết rất tốt, có thể ôn hòa giải quyết với các bên.

Tôi hỏi sao cô ấy lúc nào cũng có thể lạc quan như vậy, T. cười nói:

"Thay vì lo âu, mệt mỏi, chi bằng cứ sống theo tiết tấu của chính mình.

Nếu không muốn bị thời gian thúc đi, vậy thì phàm là chuyện gì cũng hãy giữ cho mình 5 phút."

Đúng vậy, một tâm thái tốt, mới là mấu chốt cho sự lạc quan, ung dung và tự tin của người phụ nữ.

Một nữ dịch giả từng nói: "Phong cảnh đẹp nhất đời người, chính là sự thản nhiên và ung dung ở bên trong tâm hồn."

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho tới khi tóc bạc phơ, năm tháng của ai cũng đều được trang bị đủ chua ngọt khổ cay, cuộc đời ai cũng thăng thăng trầm trầm cả, chẳng ai sống dễ dàng hơn ai.

Nhưng, có thể đi được bao xa, mình nói là được.

Bớt lo âu muộn phiền lại, ung dung, thản nhiên hơn một chút, mới có thể đi được xa, được vững hơn.

04

Về công việc: phụ nữ, dù có thế nào, cũng phải có cho mình một công việc

Trong bộ phim truyền hình mang tên "Always with you", người vợ trong một lần phát hiện chồng ngoại tình đã bị chồng nói ngược lại rằng:

"Con cái là tiền của tôi nuôi lớn, đến cô cũng là tiền của tôi nuôi suốt hơn 20 năm!"

Có lẽ suy nghĩ đầu tiên của bạn sẽ là "đàn ông thật bội bạc".

Nhưng nếu đổi góc nhìn vấn đề, bạn sẽ nhận ra, bản tính con người cũng có mặt tối của nó.

Một khi đã ngửa tay ra xin tiền người khác, là khi ấy bạn đã mất đi quyền lựa chọn.

Tôi có một người bạn, sau khi tốt nghiệp thạc sỹ đã kết hôn với bạn trai.

Gia đình bên chồng mua cho hai người một căn chung cư ở thành phố, cuộc sống hai vợ chồng cũng khá thoải mái.

Sau khi có con, cô ấy xin nghỉ việc, chuyên tâm chăm sóc gia đình.

Trong một lần cãi nhau, người chồng đang mệt mỏi nói với cô ấy rằng:

"Rốt cuộc là em không vừa lòng chỗ nào? Em ở nhà của anh, ăn cơm của anh, thế mà em vẫn còn mặt mũi cãi nhau với anh à?"

Một câu nói, như dao cứa vào tim.

Cô ấy tốt nghiệp thạc sỹ, có năng lực, trước đó thu nhập cũng không tồi, nhưng lại chỉ vì hiện tại không có thu nhập mà phải nghe những lời nói khó nghe tới như vậy.

Phụ nữ, có vất vả tới đâu cũng hãy có cho mình một công việc, dẫu sao thì tiêu tiền mà mình kiếm ra, mình mới có quyền chủ động.

Một nữ nhà văn người Hồng Kông nói rằng: "Cái bến đỗ cuối cùng của mỗi người, là chính mình."

Trên đời này không có ai mãi mãi là nơi trú ẩn an toàn của bạn cả, chỉ có chính bạn, mới là nơi nương tựa cuối cùng của mình.

Khi cởi bỏ lớp áo danh tính, khi tháo bỏ những cái mác "con gái", "vợ", "người mẹ", bạn là ai, bạn có thể làm gì, đó mới là điều quan trọng.

05

Về cha mẹ: có bận rộn tới đâu, cũng hãy đáp lại sự quan tâm của họ

Đi công tác một tháng liền, cả người kiệt quệ không còn sức, cuối cùng cũng được về nhà với ba mẹ, ngủ một giấc ngon lành.

Tối qua, khi dắt chó đi dạo với mẹ, bà nói:

"Dạo này mẹ thấy con bận rộn suốt, chắc là mệt lắm đúng không?"

Tôi gật đầu:

"Cái gì cũng đến tay con, tất nhiên là mệt rồi."

Mẹ nói:

"Mỗi lần mẹ nói thì lại chê mẹ phiền, thế có phải là ở bên cha mẹ vẫn là thoải mái, an tâm nhất không?"

Khoảnh khắc đó tôi chợt hiểu ra, sự dịu dàng lớn nhất dành cho ba mẹ, đó chính là khi họ quan tâm tới ta, đừng tỏ ra bực bội, hãy kiên nhẫn đáp lại một câu:

"Vâng, con biết rồi, ba mẹ cũng vậy."

Ba mẹ ngày một già đi, chúng ta cũng ngày một trưởng thành.

Cho tới một khoảnh khắc nào đó, mới phát hiện ra rằng thứ mà họ mong chờ, chẳng qua cũng chỉ là hai ba câu nói của bạn.

Có người nói: "Cuộc đời giống như một mũi tên hai chiều, con cái nỗ lực chạy tới đích, ba mẹ cũng từ từ quay trở về vạch ban đầu."

Họ bắt đầu trở nên nói nhiều, trở nên dựa dẫm vào chúng ta nhiều hơn.

Hãy gọi nhiều hơn một cuộc điện thoại, thêm những lần video call, cười nhiều hơn với ba mẹ, thứ họ cần chỉ có nhiêu đó.

Có những người luôn đặt ra những câu hỏi như này:

"30 tuổi rồi, sao vẫn có thể có những hành động như vậy?"

"30 tuổi rồi, sao vẫn chưa trưởng thành lên thế?"

"30 tuổi rồi, sao vẫn sống như một tiểu công chúa vậy?"

Tuổi tác dường như đã đóng một con dấu vô cùng rõ nét lên cuộc đời của mỗi người, và điều này, lại đúng hơn với người phụ nữ.

Nhưng cũng giống như có một người từng nói: "Đời người giống như một hành trình du lịch, mỗi nơi có một phong cảnh đẹp riêng. Chỉ cần chúng ta học cách trân trọng, học cách hưởng thụ, mỗi một giai đoạn tuổi tác đều có một nét hấp dẫn riêng."

Sau 30 tuổi, hãy học cách định nghĩa lại bản thân, đừng bị cuộc sống bó buộc, hãy hòa giải với năm tháng bằng trí tuệ của mình.