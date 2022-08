Sau 4 năm, Gỗ Trường Thành không còn bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Gỗ Trường Thành ( HoSE: TTF ) công bố BCTC hợp nhất soát xét quý II, đơn vị kiểm toán EY đưa ra kết luận không thấy vấn đề gì để cho thấy báo không không phải ánh trung thực và hợp lý, đồng thời không đưa ra bất cứ ý kiến ngoại trừ hay nhấn mạnh nào.

Gỗ Trường Thành hết bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Từ kỳ báo cáo soát xét bán niên 2018, Gỗ Trường Thành bắt đầu bị đơn vị kiểm toán nhấn mạnh về các khoản lỗ, nợ phải trả ngắn hạn vượt tài sản ngắn dẫn đến nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục. Cho đến cuối năm 2021, EY cho biết công ty phải gánh khoản lỗ lũy kế số tiền 3.052,5 tỷ đồng, tổng nợ phải trả ngắn hạn vượt tổng tài sản ngắn hạn số tiền 252 tỷ đồng. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục.



Tính tới hết quý II, công ty vẫn còn lỗ lũy kế lớn 3.041,7 tỷ đồng, giảm 10,3 tỷ so với đầu năm trong khi vốn điều lệ ở mức 4.112 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ phải trả ngắn hạn ghi nhận 1.454,6 tỷ đồng, giảm 888 tỷ đồng so với đầu năm và thấp hơn 490 tỷ đồng so với tổng tài sản ngắn hạn.

Nguyên nhân tổng nợ phải trả ngắn hạn giảm là do khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm từ 1.179 tỷ đồng xuống 134,4 tỷ đồng. Ngược lại, nợ dài hạn tăng mạnh từ 41,5 tỷ đồng lên 1.071 tỷ đồng do phát sinh khoản người mua trả trước dài hạn 1.032 tỷ đồng. Đây khoản Vinhomes ( HoSE: VHM ) – công ty con Tập đoàn Vingroup ( HoSE: VIC ) trả tiền trước theo thỏa thuận nguyên tắc ngày 15/5/2017 chỉ định Gỗ Trường Thành là nhà cung cấp chiến lược các sản phẩm gỗ phục vụ dự án của Vingroup và công ty con tổng giá trị dự kiến 16.000 tỷ đồng. Vingroup và các công ty con đã đặt cọc số tiền khoảng 1.100 tỷ đồng. Doanh nghiệp gỗ cho biết, vào ngày 15/5/2022, 2 bên đã gia hạn thỏa thuận tới ngày 15/5/2027.

Đồng thời, BCTC của Gỗ Trường Thành cũng chuyển hạch toán khoản người mua trả tiền trước này từ ngắn hạn sang dài hạn.

Về khoản lỗ lũy kế, ban lãnh đạo đưa ra giải pháp khắc phục gồm tăng cường hợp tác trong mảng xuất khẩu với các khách hàng lớn với nhiều ngành hàng để tăng doanh thu, cải thiện biên lợi nhuận và từng bước đa dạng thị trường xuất khẩu; hợp tác với các nhà phát triển bất động sản trong vào ngoài nước.

Cùng với đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng công suất sản xuất tất cả các nhà máy tại Bình Dương từ 100 tỷ đồng/tháng doanh thu lên 140 tỷ đồng/tháng; thuê lại nhà máy ván ép MDF, PB tại Bình Dương để chủ động nguồn nguyên liệu; cải tiến quy trình sản xuất; thoái vốn các công ty trồng rừng, tập trung thu hồi công nợ, thanh lý hàng tồn kho và tài sản không đem lại hiệu quả kinh doanh.

Cuối cùng, doanh nghiệp đang thực hiện chào bán 41 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty cổ phần Marina 2, tổng giá trị thu về khoảng 452 tỷ đồng cho bổ sung vốn lưu động và mua các công ty cùng ngành.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau soát xét giảm từ 7,8 tỷ đồng xuống 4,5 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Song, phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ tăng từ 8,4 tỷ đồng lên 10,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước chỉ 901 triệu đồng. Nguyên nhân là do ghi nhận bổ sung phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết trong khi các công ty con bổ sung chi phí quản lý doanh nghiệp.