Sau 60 tuổi, điều quyết định tuổi già an nhàn không nằm ở lương hưu mà ở 3 thứ này: Đáng tiếc ít người nhận ra

Tuổi 60 là cột mốc đánh dấu sự khởi đầu của nửa sau cuộc đời. Thế nhưng, đứng trước ngã rẽ này, không ít người cảm thấy lạc lõng. Khi rời bỏ công việc quen thuộc, nhịp sống bỗng chậm lại, họ thức dậy mỗi sáng mà không biết nên làm gì, ngày hôm nay sẽ trôi qua ra sao.

Giữa những người cùng tuổi, họ lại có nhiều cuộc sống khác nhau. Trên thực tế, sự khác biệt nằm ở 3 yếu tố cốt lõi. Nếu đánh mất chúng, nửa sau cuộc đời rất dễ rơi vào trạng thái trống rỗng và mệt mỏi.

Niềm tin

Tại sao có người càng lớn tuổi càng chán nản, trong khi người khác vẫn giữ được sự điềm tĩnh và năng lượng, dù trải qua những biến cố tương tự?

Ảnh minh hoạ

Sự khác biệt nằm ở niềm tin. Niềm tin về bản chất là sức mạnh xuất phát từ sâu thẳm trái tim. Đó có thể là một nguyên tắc sống đơn giản như “hãy trung thực”, một thói quen kỷ luật như “ngủ sớm, dậy sớm”, hoặc một lý tưởng rõ ràng như “sống trọn vẹn từng ngày”.

Khi có niềm tin vững chắc, con người giống như một cái cây có rễ sâu, đứng vững trước gió. Ngược lại, người đánh mất niềm tin dễ bị cuốn theo lời nói, ánh nhìn và đánh giá của những người xung quanh. Họ quen với việc lắng nghe, làm theo ý kiến của người khác hoặc dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những gì họ nhìn thấy.

Mục tiêu

Quan sát những người thành công trong nhiều lĩnh vực, có thể thấy họ đều có điểm chung: mục tiêu rõ ràng. Dù lớn hay nhỏ, mục tiêu luôn cho cuộc sống một phương hướng. Không có mục tiêu, cuộc sống mất đi nền tảng. Mỗi ngày trôi qua chỉ là sự lặp lại mờ nhạt, tẻ nhạt và thiếu động lực.

Ảnh minh hoạ

Câu chuyện về một cụ bà 75 tuổi bắt đầu viết nhật ký trên mạng xã hội Douyin từng gây chú ý bởi những điều giản dị trong đời sống thường ngày của cụ. Khi được hỏi về mục tiêu sống, bà trả lời rất thẳng thắn: “Mục tiêu của tôi là trong một năm tới không phải nhập viện hay phẫu thuật”.

Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ, nhưng lại vô cùng thực tế. Ở tuổi xế chiều, một mục tiêu nhỏ cũng đủ giúp con người sống tỉnh táo, chủ động và có lý do để bước ra khỏi giường mỗi sáng. Thiếu mục tiêu, người trung niên, cao tuổi rất dễ trở nên chán nản, không tìm thấy niềm vui và động lực trong cuộc sống.

Buông bỏ sự so sánh

Nhiều người lớn tuổi thường tụ tập bàn tán câu chuyện xoay quanh cuộc sống người khác như “Ông ấy được con đưa đi du lịch châu Âu” hay “Bà ấy lên thành phố sống với con, sướng thật”.

Những câu chuyện tưởng như vô hại ấy lại ẩn chứa sự so sánh và bất công trong lòng. Từ đó, tâm lý ganh tỵ, bất mãn nảy sinh: Tại sao họ có được những thứ mình không có, dù cùng tuổi?

Sự so sánh khiến trạng thái tinh thần dần mất cân bằng. Họ trở nên cáu gắt, mang theo bực dọc về nhà và tiếp tục dằn vặt chính mình.

Ảnh minh hoạ

Ở độ tuổi đã đi qua đủ thăng trầm, con người cần học cách thả lỏng, chấp nhận và tha thứ cho người khác và cho chính mình. Sự bình yên trong tâm hồn chính là một dạng “giàu có”, cũng là bảo chứng cho hạnh phúc trong nửa sau cuộc đời.

Ai cũng mong có một tuổi già bình yên. Nhưng điều đó không đến từ may mắn, mà từ sự chuẩn bị: giữ vững niềm tin, đặt ra mục tiêu phù hợp và học cách buông bỏ.

Cuộc sống vốn ngắn ngủi, hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Thay vì lo lắng về những thứ bên ngoài, người trung niên, cao tuổi có thể tập trung dành thời gian chăm sóc bản thân, nuôi dưỡng tâm hồn và trân trọng từng ngày còn lại.