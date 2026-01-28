Ốc bươu ngâm “thủy tinh lỏng”, bác sĩ cảnh báo nóng

Mới đây, Công an TP HCM đã bất ngờ kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm và phát hiện gần 4,6 tấn ốc bươu được ngâm trong hóa chất "thủy tinh lỏng", loại hóa chất công nghiệp thường dùng trong sản xuất xi măng. Vụ việc khiến dư luận đặc biệt lo ngại về nguy cơ mất an toàn thực phẩm và những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Dưới góc độ chuyên môn, BSCK2 Bùi Thị Duyên, Phó Chủ nhiệm Khoa Dinh dưỡng Tiết chế- Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM), cảnh báo cụ thể về mức độ nguy hiểm của hóa chất này đối với cơ thể người.

Theo BS Duyên, hóa chất được sử dụng để ngâm ốc là natri silicate (sodium silicate). Đây là hợp chất vô cơ có tính kiềm mạnh, thường tồn tại ở dạng dung dịch nhớt, trong suốt nên còn được gọi là "thủy tinh lỏng". Natri silicate được sử dụng phổ biến trong công nghiệp như sản xuất chất tẩy rửa, xi măng, gốm sứ, keo dán, xử lý bề mặt kim loại hoặc chống thấm vật liệu.

"Natri silicate không được phép sử dụng trong thực phẩm hay trong bất kỳ công đoạn chế biến, bảo quản thực phẩm nào. Việc dùng hóa chất này để ngâm ốc nhằm làm trắng, tạo độ giòn và kéo dài thời gian bảo quản là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực phẩm"-BS Duyên nhấn mạnh.

Về tác hại cấp tính, khi ăn phải thực phẩm nhiễm natri silicate, người dân có thể bị kích ứng hoặc bỏng niêm mạc đường tiêu hóa do tính kiềm mạnh của hóa chất. Các triệu chứng thường gặp gồm đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, rát họng. Trường hợp nặng có thể dẫn đến viêm loét dạ dày, ruột, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh lý dạ dày.

Về ảnh hưởng lâu dài, nếu thường xuyên hoặc kéo dài việc tiêu thụ thực phẩm nhiễm natri silicate, người ăn có nguy cơ tổn thương mạn tính niêm mạc tiêu hóa, rối loạn hấp thu dinh dưỡng, đồng thời ảnh hưởng chức năng gan, thận do cơ thể phải liên tục đào thải độc tố. Ngoài ra, tình trạng này còn có thể làm gia tăng nguy cơ viêm đường tiêu hóa kéo dài.

"Dù hiện chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy natri silicate gây ung thư nhưng việc đưa một hóa chất công nghiệp vào thực phẩm là cực kỳ nguy hiểm và không thể chấp nhận"-BS Duyên cảnh báo.

BS Duyên khuyến cáo nếu người dân vừa ăn phải thực phẩm nghi nhiễm hóa chất và xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, cần ngưng sử dụng ngay, không tự ý gây nôn và đến cơ sở y tế để được theo dõi, xử trí kịp thời.

Trường hợp đã ăn trước đó nhưng chưa xuất hiện triệu chứng, người dân vẫn nên theo dõi sức khỏe, uống đủ nước, ăn uống nhẹ nhàng và đi khám ngay nếu có dấu hiệu bất thường về tiêu hóa.

Để phòng ngừa lâu dài, người tiêu dùng cần tránh mua ốc và các loại thủy sản không rõ nguồn gốc, cảnh giác với sản phẩm có biểu hiện trắng bất thường, giòn lạ, để lâu không hỏng, đồng thời ưu tiên lựa chọn thực phẩm tại các cơ sở uy tín, có kiểm soát an toàn thực phẩm.