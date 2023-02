Sau "biến cố Đỗ Thành Nhân", Louis Capital (TGG) muốn đổi tên công ty, miễn nhiệm toàn bộ ban lãnh đạo

CTCP Louis Capital (mã chứng khoán TGG) đã công bố tài liệu dự trình lên cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra trong ngày 28/2/2023.

Tờ trình đáng chú ý là việc HĐQT muốn cổ đông thông qua đổi tên Công ty từ Công ty cổ phần Louis Capital thành Công ty cổ phần TGG.

Ngoài ra, một nội dung quan trọng khác liên qua đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung toàn bộ Thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Trong đó, Louis Capital trình cổ đông miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 gồm ông Nguyễn Mai Long, ông Trịnh Văn Bảo, ông Ngô Thục Vũ và ông Cao Bá Trung. Đồng thời, Công ty trình cổ đông việc miễn nhiệm 3 thành viên Ban kiểm soát gồm bà Nguyễn Thị Kiều Liên, ông Hồ Lê Hoàng Anh và ông Phạm Minh Vương.

Liên quan tới Louis Capital, biến cố bắt đầu ập đến sau khi bê bối của lãnh đạo xảy ra. Cụ thể, ngày 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan. Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital về tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định, từ ngày 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021 là thời điểm các đối tượng thực hiện các hành vi mua bán chéo, chốt giá ATC... tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu TGG và BII, khoản thu lời bất chính, trái pháp luật từ hành vi thao túng giá đối với cổ phiếu TGG và BII của nhóm Đỗ Thành Nhân là 153,8 tỷ đồng.

Trong đó, với mã BII, nhóm tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân đã thu lời 63 tỷ đồng, với mã TGG, nhóm tài khoản chứng khoán của Đỗ Thành Nhân đã thu lời 90,7 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh Louis Capital theo đó cũng lao dốc. Công ty lỗ ròng 12 tỷ trong quý 4/2022, qua đó khiến công ty lỗ sau thuế năm 2022 gần 23 tỷ đồng trong khi năm trước lãi ròng 91 tỷ.

Trên thị trường, cổ phiếu TGG kết phiên 27/2 chỉ còn 3.300 đồng/cp, giảm 96% so với mức đỉnh lịch sử 77.400 đồng từng ghi nhận hồi tháng 9/2021.